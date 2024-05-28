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Сегодня, 00:10

Монфис вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Сергей Разин
корреспондент
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Французский теннисист Гаэль Монфис в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл бразильца Тиагу Сейбота Уайлда со счетом 6:2, 3:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. На счету 37-летнего француза 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге Монфис встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — 6:2, 3:6, 6:3, 6:4

Гаэль Монфис
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