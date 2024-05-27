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Надаль после поражения от Зверева: «Высока вероятность, что это мой последний «Ролан Гаррос»

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к болельщикам после поражения от немца Александра Зверева в первом круге «Ролан Гаррос».

В понедельник, 27 мая, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» уступил своему сопернику со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

«Мне тяжело говорить. Не знаю, станет ли этот матч последним перед вами. Честно, во мне нет уверенности. Но даже если это так, мне очень понравилось. Трудно передать чувства словами. Это мое самое любимое место», — сказал Надаль после матча.

 
Рафаэль Надаль после победы на &laquo;Ролан Гаррос&raquo; в&nbsp;2020 году. Биография Рафаэля Надаля: жизнь и карьера многократного чемпиона «Большого шлема»

Также 37-летний спортсмен допустил, что матч против Зверева может стать последним в рамках его выступлений на «Ролан Гаррос».

«Трудно сказать, что ждет в будущем. Высока вероятность, что я больше не вернусь на «Ролан Гаррос». Но я не могу сказать на 100 процентов», — отметил Надаль.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции-2024 Зверев сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция).

Теннис
Ролан Гаррос
Рафаэль Надаль
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