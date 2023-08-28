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Котов — Хиджиката: смотреть трансляцию матча (видео)

Котов сыграет с Хиджикатой в первом круге US Open 28 августа
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Павел Котов.
Фото AFP

Российский теннисист Павел Котов сыграет против представителя Австралии Ринки Хиджикаты 28 августа. Котов занимает 98-е место в мировом рейтинге. Хиджиката расположился на 110-й позиции. Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

Котов неудачно выступил на турнире в Уинстон-Сейлеме. Российский теннисист в первом круге проиграл представителю США Митчеллу Крюгеру. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу американского спортсмена.

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Павел Котов
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