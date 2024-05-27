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Сегодня, 23:11

Селиваненко о победе Котова над Норри: «Павел за короткое время перешел на уровень игры на больших кортах»

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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу россиянина Павла Котова над британцем Кэмероном Норри (4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2) в матче первого круга «Ролан Гаррос».

«Павел приобрел опыт побед в матчах пятисетового формата на турнире «Большого шлема», да еще и над таким высококлассным игроком. Он за очень короткое время прошел путь от игры на небольших челленджерах до основных кортов больших турниров», — сказал Селиваненко «СЭ».

Во втором круге «Ролан Гаррос» Котов встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой.

(Софья Грецкая)

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