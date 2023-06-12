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Ольховский: «Джокович величайший, 23 победы в одиночном разряде»

Виталий Косик
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что сербский теннисист Новак Джокович является величайшим игроком.

«Новак величайший, 23 победы в одиночном разряде. Естественно, он изначально считался фаворитом. В начале он сам много ошибался, очень хотел быстрее, мощнее сыграть. Но потом нашел свою игру. В решающие моменты он показал, что является сильнее, он справился с давлением. Хочу отметить, что он величайший не только потому, что выиграл больше всех шлемов, ведь не было такого, что побеждал только он. Он играл во времена великой тройки, конкурировал с Федерером и Надалем, которые тоже очень много выиграли, и в такой конкуренции выиграть больше всех шлемов — это невероятное достижение», — приводит слова Ольховского ТАСС.

36-летний серб стал 23-кратным победителем турниров «Большого шлема». Он стал рекордсменом среди мужчин по этому показателю, у Рафаэля Надаля — 22 титула.

Источник: ТАСС
Теннис
Roland Garros
Андрей Ольховский
Новак Джокович
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