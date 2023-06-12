Янчук: «Рекорд Джоковича по победам на турнирах «Большого шлема» будет сложно побить»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что рекорд сербского теннисиста Новака Джоковича по количеству побед на турнирах «Большого шлема» будет очень сложно превзойти.

«Несмотря на то что Рууд ни сета не выиграл, матч прошел в борьбе, а не шел в одну сторону. Джокович показал высокое мастерство, он выдержал огромное напряжение. Рууд мог взять первый сет, но у него не получилось. Джокович теперь может праздновать победу как рекордсмен по победам на турнирах Большого шлема. Не знаю, сможет ли кто-то его догнать. Надаль сейчас весь в травмах, Федерер закончил, а молодым еще до уровня Джоковича работать и работать, так что у Новака сейчас хорошее преимущество», — приводит слова Янчука ТАСС.

36-летний серб стал 23-кратным победителем турниров «Большого шлема». Он стал рекордсменом среди мужчин по этому показателю, у Рафаэля Надаля — 22 титула.