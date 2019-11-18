Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Дэвиса

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что российские теннисисты в матчах финального турнира Кубка Дэвиса должны ориентироваться в первую очередь на качественную игру, а не на результат.

Мужская сборная России в понедельник стартует в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет в Мадриде, матчем с хорватами.

— На Кубке Дэвиса мы в первую очередь будем рассматривать качество игры, а не результат, — цитирует «РИА Новости» Тарпищева. — Конечно, хотим выйти в четвертьфинал, но группы неравнозначны. У нас группа смерти, а у казахов — простая. Сложно угадать. Если бы жеребьевка отталкивалась от силы команд, можно было бы ставить задачи. А когда ты попадаешь в сложнейшее трио, нужно ориентироваться на качество тенниса. Сыграть от себя на 100 процентов.