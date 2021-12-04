Рублев: «Настроение перед финалом боевое, хотим выложиться на полную»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу в полуфинале над сборной Германии (2:1).

«Настроение перед финалом боевое, хотим выложиться на полную, на все сто и сделаем все, что от нас зависит, — сказал Рублев ТАСС. — Уверенность в собственных силах, что сумеем победить, есть, конечно. Неважно, с кем играешь, верить надо всегда. А там как сложится, так и сложится».

В субботу, 4 декабря, сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса, где встретится с командой Хорватии. Матч пройдет 5 декабря.

Российские теннисисты вышли в финал турнира впервые с 2007 года, тогда они проиграли американцам (1-4).