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Рублев: «Настроение перед финалом боевое, хотим выложиться на полную»

21:35
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу в полуфинале над сборной Германии (2:1).

«Настроение перед финалом боевое, хотим выложиться на полную, на все сто и сделаем все, что от нас зависит, — сказал Рублев ТАСС. — Уверенность в собственных силах, что сумеем победить, есть, конечно. Неважно, с кем играешь, верить надо всегда. А там как сложится, так и сложится».

В субботу, 4 декабря, сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса, где встретится с командой Хорватии. Матч пройдет 5 декабря.

Российские теннисисты вышли в финал турнира впервые с 2007 года, тогда они проиграли американцам (1-4).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13113601

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Анна Горшкова все материалы автора
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