Россия сыграет с Испанией и Эквадором в группе Кубка Дэвиса-2020

Состоялась жеребьевка группового турнира финала Кубка Дэвиса-2020. Сборная России попала в группу A из второй корзины. Ее соперниками станут команды Испании и Эквадора.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: Испания, Россия, Эквадор.

Группа В: Канада, Казахстан, Швеция.

Группа С: Франция, Великобритания, Чехия.

Группа D: Хорватия, Австралия, Венгрия.

Группа Е: США, Италия, Колумбия.

Группа F: Сербия, Германия, Австрия.

В плей-офф выйдут победители группы и два лучших вторых места.

В 2019 году Кубок Дэвиса впервые прошел по обновленному формату. Россия добралась до полуфинала, где уступила Канаде (1:2). В финале канадцы уступили Испании (0:2).