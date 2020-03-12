Россия сыграет с Испанией и Эквадором в группе Кубка Дэвиса-2020
20:13
Состоялась жеребьевка группового турнира финала Кубка Дэвиса-2020. Сборная России попала в группу A из второй корзины. Ее соперниками станут команды Испании и Эквадора.
Полностью состав групп выглядит следующим образом:
Группа A: Испания, Россия, Эквадор.
Группа В: Канада, Казахстан, Швеция.
Группа С: Франция, Великобритания, Чехия.
Группа D: Хорватия, Австралия, Венгрия.
Группа Е: США, Италия, Колумбия.
Группа F: Сербия, Германия, Австрия.
В плей-офф выйдут победители группы и два лучших вторых места.
В 2019 году Кубок Дэвиса впервые прошел по обновленному формату. Россия добралась до полуфинала, где уступила Канаде (1:2). В финале канадцы уступили Испании (0:2).