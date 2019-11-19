Международная федерация тенниса перенесла матч Кубка Дэвиса между Пакистаном и Индией в Казахстан. Игра пройдет в Нур-Султане 20-30 ноября.

Ранее сборная Индии отказалась лететь в Исламабад. Лидер сборной Пакистана Айсам-ул-Хак выразил недовольство решением о переносе игры на нейтральную территорию и заявил, что не поедет в Казахстан.

Индия летала в Пакистан на матч Кубка Дэвиса в 1964 году и выиграла 4-0. Сборная Пакистана посещал Индию в 2006-м и уступила 2-3.

Между Индией и Пакистаном неоднократно возникали военные конфликты и территориальные споры. Так страны до сих пор не разрешили конфликт в Кашмире. В феврале в этом регионе произошло очередное столкновение стран.