Кубок Дэвиса. Рублев вывел Россию вперед в матче с Испанией
22:57
Сборная России повела в матче Кубка Дэвиса с Испанией. В первой встрече Андрей Рублев сломил сопротивление Роберто Баутиста Агута. Россиянин проиграл в первом сете, но затем выиграл два последующих, причем последний — на тай-брейке.
Кубок Дэвиса Финальный турнир
Одиночный разряд
Группа B
Испания — Россия — 0:1
Роберто Баутиста Агут — Андрей Рублев — 6:3, 3:6, 6:7(0:7)
Группа D
Австралия — Колумбия — 1:0
Ник Кирьос — Алехандро Гонсалес — 6:4, 6:4
Группа F
США — Канада — 0:1
Райлли Опелка — Вашек Поспишил — 6:7(5:7), 6:7(7:9)
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