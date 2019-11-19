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Кубок Дэвиса. Рублев вывел Россию вперед в матче с Испанией

22:57
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Сборная России повела в матче Кубка Дэвиса с Испанией. В первой встрече Андрей Рублев сломил сопротивление Роберто Баутиста Агута. Россиянин проиграл в первом сете, но затем выиграл два последующих, причем последний — на тай-брейке.

Кубок Дэвиса Финальный турнир

Одиночный разряд

Группа B

Испания — Россия — 0:1

Роберто Баутиста Агут — Андрей Рублев — 6:3, 3:6, 6:7(0:7)

Группа D

Австралия — Колумбия — 1:0

Ник Кирьос — Алехандро Гонсалес — 6:4, 6:4

Группа F

США — Канада — 0:1

Райлли Опелка — Вашек Поспишил — 6:7(5:7), 6:7(7:9)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/davis/2019/97/

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