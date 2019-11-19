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Кубок Дэвиса. Франция победила Японию, Казахстан одолел Голландию

19:32

Продолжаются матчи группового этапа финальной стадии Кубка Дэвиса.

Сборная Франции победила в матче с Японией. Казахстан одолел команду Голландии.

Кубок Дэвиса Финальный турнир

Одиночный разряд

Группа C

Аргентина — Чили — 2:0

Диего Шварцман — Кристиан Гарин — 6:2, 6:2

Группа E

Казахстан — Голландия — 1:1

Александр Бублик — Робин Хаасе — 5:7, 6:3, 6:7(5:7)

Парный разряд

Группа A

Франция — Япония — 2:1

Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю — Бен Маклахлан/Ясутака Утияма — 6:7(4:7), 6:4, 7:5

Группа C

Аргентина — Чили — 3:0

Максимо Гонсалес/Леонардо Майер — Ханс Подлипник-Кастильо/Николас Харри — 6:3, 7:5

Группа E

Казахстан — Голландия — 2:1

Михаил Кукушкин/Александр Бублик — Робин Хаасе/Жан-Жюльен Рожер — 6:4, 7:6(7:2)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/davis/2019/96/

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