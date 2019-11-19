Кубок Дэвиса. Франция победила Японию, Казахстан одолел Голландию
19:32
Продолжаются матчи группового этапа финальной стадии Кубка Дэвиса.
Сборная Франции победила в матче с Японией. Казахстан одолел команду Голландии.
Кубок Дэвиса Финальный турнир
Одиночный разряд
Группа C
Аргентина — Чили — 2:0
Диего Шварцман — Кристиан Гарин — 6:2, 6:2
Группа E
Казахстан — Голландия — 1:1
Александр Бублик — Робин Хаасе — 5:7, 6:3, 6:7(5:7)
Парный разряд
Группа A
Франция — Япония — 2:1
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю — Бен Маклахлан/Ясутака Утияма — 6:7(4:7), 6:4, 7:5
Группа C
Аргентина — Чили — 3:0
Максимо Гонсалес/Леонардо Майер — Ханс Подлипник-Кастильо/Николас Харри — 6:3, 7:5
Группа E
Казахстан — Голландия — 2:1
Михаил Кукушкин/Александр Бублик — Робин Хаасе/Жан-Жюльен Рожер — 6:4, 7:6(7:2)
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