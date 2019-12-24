Хачанов предложил проводить Кубок Дэвиса раз в два года

Карен Хачанов рассказал о своем отношении к Кубку Дэвиса. Сборная России дошла до полуфинала турнира.

— Я не отдохнул, — цитирует Хачанова gotennis. — Честно говоря, после завершения Кубка Дэвиса в Мадриде я на два дня прилетел Москву, провел это время дома с семьей, а затем мы все вместе улетели в Дубай. Отдыхал три дня, один из которых пришелся на перелет. А потом начал тренироваться. То есть без каких-либо физических упражнений провел только два дня.



Что не получилось в полуфинале Кубка Дэвиса? Во многом причина в новом формате. Очень много команд собираются в одном месте. Расписание было составлено так, что заканчивали играть в два-три часа ночи. Это ненормально. Как по мне, надо было делать более продолжительный турнир.



Например, 10-12 дней. Или же сокращать число участников и делать, например, восемь команд. Мне кажется, чтобы Кубок Дэвиса остался таким же статусным турниром, его надо проводить не ежегодно, как сейчас, а раз в два года.