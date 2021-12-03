Финалист Кубка Дэвиса в противостоянии Хорватии и Сербии определится в парной встрече

Сборные Хорватии и Сербии определят первого финалиста Кубка Дэвиса в парном матче.

В одиночном разряде сначала хорват Борна Гойо переиграл серба Душана Лайовича.

Но потом лидер сборной Сербии Новак Джокович сравнял счет в матче, победив Марина Чилича.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал (Мадрид)

Хорватия — Сербия

Борна Гойо — Душан Лайович — 4:6, 6:3, 6:2

Марин Чилич — Новак Джокович — 4:6, 2:6