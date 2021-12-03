Финалист Кубка Дэвиса в противостоянии Хорватии и Сербии определится в парной встрече
22:15
Сборные Хорватии и Сербии определят первого финалиста Кубка Дэвиса в парном матче.
В одиночном разряде сначала хорват Борна Гойо переиграл серба Душана Лайовича.
Но потом лидер сборной Сербии Новак Джокович сравнял счет в матче, победив Марина Чилича.
Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал (Мадрид)
Хорватия — Сербия
Борна Гойо — Душан Лайович — 4:6, 6:3, 6:2
Марин Чилич — Новак Джокович — 4:6, 2:6
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