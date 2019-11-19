Андрей Рублев: «Никакого ключика к победе над Роберто не было»

Россиянин Андрей Рублев после победы над Роберто Баутиста-Агутом 6:3, 3:6, 6:7(0:7) на Кубке Дэвиса отметил, что матч понравился как болельщикам, так и самим спортсменам.

— Никакого ключика к победе над Роберто не было. Он невероятный человек и игрок, — сказал Рублев в эфире «Матч ТВ». — Знаю его давно, и ждал, что он будет быстрым и физически сильным. Знал, что с самого начала будет высокий темп и длинные розыгрыши. Вопрос был лишь в том, выдержу я или нет. Матч был настолько хорош, что уже не так важно, кто выиграл. Думаю, люди просто смотрели и наслаждались игрой. Старался играть за каждое очко. Мысли были: «Если я не выиграю, то выложусь по полной». В итоге мне удалось вернуться в игру и выиграть. Есть ли силы на игру в паре? Есть.