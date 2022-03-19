Россиянину надо совладать с пушечной подачей американца Тейлора Фритца и со своими нервами.

В ночь на воскресенье на теннисном корте стадиона «Индиан-Уэллс Теннис Гарден» Андрей Рублев встретится с американцем Тейлором Фритцем в полуфинале турнира «мастерс». На счету россиянина — десять титулов ATP. На недавней Олимпиаде в Токио Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте. До Индиан-Уэллса Рублев выиграл два турнира и сейчас имеет на своем счету серию из 13 выигранных поединков подряд. Сможет ли он добиться того же успеха в одном из самых престижных турниров в сезоне и вернуться в топ-6 мужского рейтинга?

Матч обещает быть долгим

Последняя встреча давних соперников завершилась победой Тейлора со счетом 7:5, 7:6 (7:2). В личных встречах у теннисистов счет равный — 2:2. Сможет ли Андрей Рублев совладать с нервами, или же в очередной раз болельщики увидят сломанную ракетку?

Полуфинал обещает быть долгим, но это при условии, что оба соперника будут сконцентрированы на теннисе, а не на трибунах. Андрей Рублев — эмоциональный теннисист с характерной для него «игрой на публику». Его концентрации и хладнокровию может помешать что угодно, начиная от неправильно выбранной ракетки, заканчивая несправедливым судейством.

«Часто из-за эмоций проигрываю матчи. Я сам по себе на корте очень-очень эмоциональный, и это мне безумно мешает. Поэтому себя стопорю и проигрываю много матчей. Бывают моменты, где я не контролирую эмоции и они берут вверх. Из-за этого я проигрываю игрокам, которые, возможно, по игре слабее меня», — говорил Рублев.

Тейлор же, напротив, эмоционально стабильнее Андрея, старается не терять концентрацию на протяжении всего матча. К тому же он играет в родной стране и на глазах у своей девушки — известного блогера Морган Риддл.

Тейлор Фритц. Фото AFP

Испанское дерби

Что касается технической составляющей, то у Фритца есть преимущество в подаче. За счет высокого роста (196 см) подача Тейлора летит под большим углом, что вызывает трудности у принимающего, ведь отражать удар приходится в более высокой точке. С другой стороны — вполне вероятно, что при такой скорости подачи прием будет неточным. Отмечу, что средняя скорость первой подачи у Фритца 185 км/ч, а у Рублева — 135. Но несмотря на сравнительно невысокую скорость, Андрей очень хорошо задает направление мячу, «выбивая» соперника с площадки, таким образом, открывается весь корт для последующей атаки.

Сама подача у обоих полуфиналистов стабильна, поэтому здесь будет все зависеть от приема. Стиль игры примерно одинаковый: оба теннисиста предпочитают во время игры пробивать в линию, а на приеме выполнять кросс. Однако, в отличие от Фритца, Рублев довольно редко выходит играть у сетки, что могло бы увеличить его шансы на победу. «Много работаю над игрой с лета. Во многих матчах не хватает игры у сетки, как это умеют делать Зверев и Циципас. Резких выходов вперед, где ты можешь доиграть и как-то соперника врасплох застать», — сетовал Рублев.

Во втором полуфинале Индиан-Уэллса играют два соотечественника: Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Алькарас — победитель прошлогоднего финала Next Generation ATP — без каких-либо проблем прошел по своей части сетки. И вполне вероятно, что интрига в поединке сохранится вплоть до последних розыгрышей. Рафаэль намного опытнее Карлоса, и несмотря на свой возраст, Надаль ничуть не сбавил обороты и в этом сезоне пока не проиграл ни единой встречи. Предугадать финалиста в этой паре сложно. Сможет ли упертый 18-летний юноша одолеть опытного и титулованного ветерана тенниса?

Александра Ланцетова