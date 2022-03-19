Неудержимый Рублев на шаг ближе к заветной победе в Индиан-Уэллсе. Готов ли он к третьему титулу подряд?

Андрей победил Григора Димитрова в четвертьфинале Индиан-Уэллса.

Турнир BNP Paribas Open Мужчины. Четвертьфиналы

Андрей Рублев (Россия, 7) — Григор Димитров (Болгария, 33) — 7:5, 6:2

Карлос Алькарас (Испания, 19) — Кэмерон Норри (Великобритания, 12) — 6:4, 6:3

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Ник Криос — 7:6 (7:0), 5:7, 6:4

Тейлор Фритц (США, 20) — Миомир Кецманович (Сербия) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:1

Андрей Рублев одержал 13 победу подряд. Россиянин оказался сильнее Григора Дмитрова в четвертьфинале Индиан-Уэллса. В течение последних недель 24-летний игрок является одним из наиболее ярких теннисистов в туре — он претендует на то, чтобы завоевать свой третий титул подряд после трофеев в Марселе и Дубае, которые он завоевал феврале.

До заветного звания два матча — и один из них потенциально с Рафаэлем Надалем. Но сначала надо пережить полуфинал против победителя пары Миомир Кецманович — Тейлор Фриц.

Димитров — талант, но его время прошло

BNP Paribas Open или по-простому Индиан-Уэллс часто называют неофициальным пятым «мэйджором» из-за продолжительности этого турнира — 7 кругов и две недели резерва в календаре. Сюда съезжается весь теннисный бомонд, но до финала доходят порой не самые предсказуемые игроки.

Так, в прошлом году турнир сенсационно выиграл Кэмерон Норри. Из россиян, как мы уже говорили, в турнирной сетке остался только Андрей Рублев. Еще вчера он проиграл в четвертьфинале парного разряда вместе с Асланом Карацевым, а сегодня уже вышел в полуфинал одиночки — Григор Димитров повержен в двух сетах.

Забавно, что последний раз парни встречались в Пекине в 2019 году. Тогда Рублев был 35-м в рейтинге ATP, сейчас на этой же строчке находится Димитров. Напомним, что первым сеяным турнира он стал после того, как Новак Джокович снялся с турнира из-за невозможности въезда в США — вопросы с вакцинацией все еще не решены.

Григор Димитров — очень талантливый теннисист и приятный человек. Своим стилем игры он похож на швейцарца Стэна Вавринку. По его интервью, например, на канале ATP в YouTube, создается впечатление галантного, прилежного и располагающего к себе человека.

Но если мы говорим конкретно о спортивных качествах, то в последнее время болгарина нельзя назвать стабильным игроком топ-20 или даже топ-30 мирового рейтинга.

Рублев без нервов, но со стабильной первой подачей

В прошлом году именно Димитров выбил Медведева с Индиан-Уэллса — Григор провел тогда действительно великолепный матч, а потом проиграл в полуфинале будущему чемпиону Кэмерону Норри. Но болгарин не выиграл ни одного титула с 2017 года — это был Итоговый турнир.

В целом, уровень его игры волнообразен, и в отдельных случаях он может представлять довольно серьезную угрозу соперникам из топ-10. Но сегодня был не тот случай.

Уже в третьем гейме Рублев сделал брейк на подаче Димитрова, когда бэкхенд болгарина вышел из строя. Россиянин уверенно сохранял свое преимущество до тех пор, пока не подал на сет в 10-м гейме. Тут начались проблемы: первая двойная ошибка, раздраженное бросание ракетки, вылет мяча в аут или попадание в сетку.

Правда, дело до тай-брейка все же не дошло — своевременный эйс помог Андрею взять первый сет. Это была первая проигранная Димитровым партия в Индиан-Уэллсе в этом году. В начале следующего сета надежды 30-летнего болгарина на положительный результат рухнули: глубина ударов при возврате мяча Рублевым сломала подачу Григора. Даже он, такой супер гибкий спортсмен, просто не смог дотянуться до таких мячей на корте.

В результате игра Димитрова быстро начала портиться, а двойная ошибка подарила его сопернику еще один брейк — и Андрей повел в счете 4:1. По итогу — Рублев устранил еще одного конкурента на пути к финалу «мастерса».

Настал ли тот самый момент для Андрея?

«Когда вы выигрываете два турнира подряд, это дает вам большую уверенность в том, что вам не нужно напрягаться», — сказал Рублев ранее на этой неделе, обсуждая свое сильное начало сезона. «Ты более расслаблен, когда тренируешься, и тренируешься более позитивно и с хорошей интенсивностью. Главное, сохранить эту форму сейчас».

Лучшие результаты Рублева на уровне «мастерсов» были достигнуты в Монте-Карло и Торонто в прошлом сезоне, где он дошел до чемпионского матча. Андрей — вполне реальный претендент на третий титул в году в Калифорнии в эти выходные. И да, сегодня он продемонстрировал не самую лучшую свою игру на этом турнире, но победа есть победа.

Как сказал комментатор телетрансляции, Рублеву нужно улучшить вторую подачу, если он хочет выигрывать «мастерсы» и «мейджоры». Он уже, определенно, очень хороший теннисист, но чтобы перешагнуть порог 500-очковых турниров, нужно подправить пару штрихов в своей игре. Посмотрим, удастся ли ему это сделать уже в Индиан-Уэллсе.