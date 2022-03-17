Рублев шагнул навстречу Надалю. Андрей уже в четвертьфинале «мастерса»

Наш теннисист одержал 12-ю победу подряд, одолев в Индиан-Уэллсе представителя Польши Хуберта Хуркача.

Турнир BNP Paribas Open

Мужчины. Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 7:6 (7:5), 6:4

Кэмерон Норри (Великобритания, 12) — Дженсон Бруксби (США) — 6:2, 6:4

Григор Димитров (Болгария, 33) — Джон Изнер (США, 23) — 6:3, 7:6 (8:6)

Карлос Алькарас (Испания, 19) — Гаэль Монфис (Франция, 26) — 7:5, 6:1

Россиянин Андрей Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «мастерс» в Индиан-Уэллсе, обыграв в четвертом круге в двух сетах поляка Хуберта Хуркача. Это уже 12-я победа 24-летнего теннисиста, который в последние недели демонстрирует великолепную форму. В случае успеха в следующем матче против Григора Димитрова нашего спортсмена, скорее всего, будет ждать в полуфинале свидание с легендарным Рафаэлем Надалем, в нынешнем сезоне не проигравшим ни разу при 18 победных встречах. На кону в этом потенциальном суперматче должно стоять повышение в рейтинге.

Проходной соперник для Рафы

Поединок Рублева с Хуркачем получился упорным, но не самым зрелищным. Соперники на двоих всего трижды взяли чужие подачи. Но главное здесь — результат: Андрей продолжил побеждать и стал вторым по рейтингу четвертьфиналистом после Надаля. Остальные фавориты — Медведев, Зверев и Циципас уже вылетели. Возможно, это объясняется тем, что турниры на американском харде психологически воспринимаются многими игроками как «переходные». Многие уже думают о грунтовом сезоне, и на очень сложных кортах на «мастерсах» в Калифорнии и Флориде утрата концентрации обходится очень дорого. Как бы то ни было, Рублев во всех трех своих матчах в Индиан-Уэллсе не проиграл ни сета и на полном ходу мчится к полуфиналу мечты — против Надаля.

«Посмотрим, что будет дальше, — говорил Рублев перед четвертым раундом. — Теперь нет никакого давления — я уже выступил здесь лучше, чем когда-либо. Нужно просто расслабиться и сыграть в свой теннис». Ранее Андрей никогда не проходил в Индиан-Уэллсе дальше 1/16 финала.

35-летний Надаль продолжает удивлять своими морально-волевыми качествами. В четвертом круге он вытащил на двух тай-брейках поединок против американского гиганта Рейли Опелки (это самый высокий игрок в туре ростом в 211 см). Как Рафаэлю после всех его травм удается оставаться самым успешным игроком нынешнего сезона, не демонстрируя выдающегося тенниса, — огромная загадка. Испанец «играет на зубах», и это приносит результат. Правда, в четвертьфинале 21-кратному победителю турниров «Большого шлема» должно быть чуть легче. Его соперником станет австралиец Ник Кирьос, попавший в топ-8 благодаря снятию по состоянию здоровья итальянца Яника Синера. Потенциально Кирьос — очень талантливый теннисист, но все свои перспективы он растранжирил в многочисленных скандалах. И невозможно представить себе, что Ник сейчас остановит Рафу. Конечно, если у Надаля вдруг резко не закончатся силы.

Матч из прошлой жизни

Рублева в четвертьфинале ждет болгарин Григор Димитров. Этот 35-летний ветеран заменил в сетке вторую ракетку Индиан-Уэллса Новака Джоковича и впервые в сезоне сумел выиграть на одном турнире три матча. За весь нынешний год у 35-й ракетки мира не было соперников из первой десятки мирового рейтинга, поэтому Рублев сейчас точно будет фаворитом. Счет в личном противостоянии соперников 2:2, но в последний раз они встречались еще в прошлой жизни — в 2019 году, и тогда на пекинском харде победил Андрей. В общем, все возможности для того, чтобы продлить победную серию до 13 матчей, у Рублева есть.

К сожалению, все эти подвиги пока не слишком отражаются на рейтинге нашего спортсмена. Вернуться на шестую строчку он сможет только в случае выхода в финал Индиан-Уэллса. Кстати, и для Надаля калифорнийский финал будет означать повышение в классе — он обойдет Александра Зверева и поднимется на третью строчку. Неплохой плацдарм перед любимым земляным сезоном — выше только антиваксер Джокович и грунтоненавистник Медведев. В общем, потенциальный полуфинал Рублев — Надаль со всех точек зрения будет суперматчем. С учетом того, кто на этом «мастерсе» является остальными шестью четвертьфиналистами — это скрытый поединок за титул.

Осталось только не оступиться в четвертьфиналах. Надаль играет против Кирьоса уже сегодня, Рублев против Димитрова — завтра. Полуфинал состоится в субботу, финал — в воскресенье. Новая редакция рейтинга с Джоковичем на первом месте выйдет в понедельник, 21 марта. Вопрос только в том, на каких строчках в нем будут Рублев и Надаль?

Четвертьфиналы Индиан-Уэллса

Норри (Великобритания, 12) — Алькарас (Испания, 19)

Надаль (Испания, 4) — Кирьос (Австралия)

Фритц (США, 20) — Кечманович (Сербия)

Рублев (Россия, 7) — Димитров (Болгария, 33)