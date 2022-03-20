Рублев психовал, брал медицинский тайм-аут, но так и не справился с Фрицем. Финал Индиан-Уэллса пройдет без россиян

Американец вышел в свой первый финал «мастерса».

Тейлор Фриц (США) — Андрей Рублев (Россия) — 7:5, 6:4

Андрей Рублев оставался единственным россиянином на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе, который еще и добрался до полуфинала. Вместе с Рафаэлем Надалем и Карлосом Алькарасом, он входил в число лучших теннисистов сезона.

Чистая статистика — только у этих теннисистов число беспроигрышных матчей превысило 10 — 19 у Надаля, 13 у Рублева и 10 у Алькараса. И продолжить в том же темпе первым мог Андрей — его полуфинал с Тейлором Фрицем из США был запланирован первым.

Проблемы на старте матча

Недооценивать американца, правда, не стоило — у него хоть и ниже рейтинг ATP, чем у Рублева, но в прошлом году он тоже дошел до полуфинала в Индиан-Уэллсе. Россиян же никогда так долго не заходил и радовался даже выходу в четвертый круг:

— Я впервые вышел в четвертый круг в Индиан-Уэллс, — рассказывал Андрей пресс-службе ATP после того матча. — Посмотрим, что будет дальше. Теперь нет никакого давления — я уже сыграл здесь лучше, чем когда-либо. Нужно просто расслабиться и сыграть в теннис.

Всего же в этом году это был четвертый полуфинал «мастерса» за год — кроме Индиан-Уэллса сюда входят матчи в Майами, Монте-Карло и Цинциннати. Так что статистика впечатляющая — уже почти традиционно Рублев круто играет на старте сезона.

Но начало матча в Калифорнии получилось не таким классным — через 11 минут счет уже был 3:0 в пользу Фрица. Да, это всего цена одного брейка, однако на приеме у Рублева совсем не получалось, подачу Андрей в итоге тоже сорвал. Тейлор просто был лучше — особо не допускал грубых ошибок, а отвечал намного увереннее.

Невероятно напряженным выдался и следующий гейм — за 10 минут восемь раз было ровно, причем в какой-то момент все пришло к замкнутому кругу: Андрей допускал двойные ошибки в важнейшие моменты при геймболе или отвечал в сетку. Зато и у американца было несколько брейк-пойнтов, которые Рублев тоже отыграл.

После такого вымученного гейма радоваться можно было лишь тому, что счет не стал катастрофическим — «всего лишь» 4:2 вместо 5:1 в пользу Тейлора Фрица. Да, все еще отставание в один брейк, но игра у россиянина явно не шла. После очередной невзятой подачи соперника Андрей ударил себя несколько раз ракеткой по колену, после чего у него даже проступила кровь.

Нереализованные возможности

Надежда затеплилась в девятом гейме сета, когда Рублев вполне уверенно сделал таки нужный брейк — имея преимущество в два мяча, россиян наконец не растерялся, а довел начатое до конца. А потом с помощью сильной подачи и вовсе сравнял счет в матче.

Но подача помогала не только Андрею — Тейлор Фриц, как показывает статистика сета, прекрасно играл и на приеме, и на подаче, и не зря лидировал почти всю партию. В концовке он тоже воспользовался своими сильными сторонами, снова вышел вперед и обеспечил хотя бы тай-брейк.

Все к нему и шло — Рублев вроде бы наконец разыгрался, Фриц не стал играть хуже, но под давлением россиянин смазал свою подачу. Делал двойные ошибки, принимал удары в сетку, нервничал, хотя геймболы были. Но прошел (не первый, но все же) сетбол у американца.

Начало второй партии ознаменовалось медицинским тайм-аутом Андрея — возможно, из-за своих же необдуманных действий после неудач? Как бы то ни было, очень ровным получался сет практически до самого конца — теннисисты уверенно брали свои подачи, хотя в восьмом гейме тому же Рублеву и пришлось отыгрывать брейк-пойнт.

Дальше справляться с давлением пришлось уже Фрицу — у него тоже обнаружилась способность допускать двойные ошибки, а Андрей, в свою очередь, шикарно атаковал и сделал два брейк-пойнта.

По сути, это были два скрытых сетбола, которые стоило реализовать для продолжения матча. Американец вовремя это понял и не дал Рублеву покуситься на исход поединка, забрав подачу. А чуть позже, уже без особой борьбы, сделал единственный нужный брейк в сете.

California Dreamin' ? @Taylor_Fritz97 is into his first Masters 1000 final after defeating Andrey Rublev 7-5 6-4 ? @BNPPARIBASOPEN | #IndianWells pic.twitter.com/x20d2eDVRA — ATP Tour (@atptour) March 19, 2022

Тейлор Фриц заслуженно впервые в карьере вышел в финал «мастерса» — он играл острее, стабильнее, увереннее и отдал всего один гейм на своей подаче. Рублев же теперь отправляется играть на следующий турнир в Майами — даже с учетом проигрыша американцу сезон пока у россиянина получается неплохим.