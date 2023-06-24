Рублев расправился с обидчиком Медведева. В Галле нас ждет российско-казахстанский финал

Андрей победил Роберто Баутиста Агута и сыграет с Александром Бубликом.

ATP 500. Галле. Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 3) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) — 6:3, 6:4

Александр Бублик (Казахстан) — Александр Зверев (Германия, 9) — 6:3, 7:5

Россиянин Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP 500 в Галле, уверенно обыграв испанца Роберто Баутиста Агута — обидчика Даниила Медведева. Правда, по счету победа в двух партиях выглядит куда более простой, чем было по игре, — Баутиста Агут отчаянно сопротивлялся и даже вел во втором сете. Но даже его потрясающее упорство не помогло — уж больно здорово (точно и агрессивно) действовал на корте Рублев, заслуживший свой 21-й финал ATP в карьере, в котором он сыграет с бывшим соотечественником, представителем Казахстана Александром Бубликом.

Отдых пошел на пользу

Вообще Баутиста Агут является неудобным соперником для всей могучей российской теннисной тройки. Да, испанец сейчас не входит в топ-20, занимая только 23-е место, но при этом по личным встречам после четвертьфинала в Галле ведет у Медведева со счетом 5:2, а против Карена Хачанова, который, напомним, пропустит Уимблдон из-за травмы — со счетом 6:3. Да и Рублев перед полуфиналом не мог похвастаться тем, что ведет у упорного испанца — счет был равный 4:4. При этом последний очный матч в январе 2023-го в Аделаиде завершился победой Роберто.

Андрей, напомним, вылетел на «Ролан Гаррос» в третьем круге от итальянца Лоренцо Сонего, после чего взял паузу до турнира в Галле. И явно не прогадал — на травяных немецких кортах он уже одержал четыре победы. Причем прошел не самых простых соперников — немца Янника Ханфманна, которому уступил на Masters в Риме, обладателя титула в Хертогенбоше недельной давности Таллона Грикспура из Нидерландов и вот теперь Баутиста Агута.

Любопытно, что в Риме после неожиданной осечки Рублева в матче с Ханфманном за своего друга, образно выражаясь, отомстил Медведев, выбив немца в следующем круге. На сей раз получилась обратная ситуация — уже Андрей выбил обидчика Даниила. И тоже весьма уверенно. Если Медведев в Галле не слишком хорошо чувствовал игру на траве и поэтому порой действовал слишком осторожно, с большим запасом, от обороны, позволяя оппонентам и, в частности, Баутиста Агуту создавать удобные ситуации для атаки, то Рублев, пусть не всегда был безгрешен, демонстрировал куда более атакующий теннис.

Александр Бублик. Фото Reuters

Непредсказуемый Бублик

И такая игра принесла ему успех и в противостоянии с Баутиста Агутом. Испанец прекрасно двигался, но при этом раз за разом не выдерживал натиска россиянина, особенно его мощнейших ударов справа. Форхенд Рублева порой давал сбои, но чаще или испанец не успевал на него ответить, или попадал в сетку или в аут. Хотя Роберто боролся — в стартовом гейме он отыграл три брейк-пойнта и взял свою подачу, однако при 1:1 ошибся на втором брейк-пойнте. Хотя почти сразу у испанца был шанс сравнять счет — вот только при 15:40 на своей подаче Андрей «включил» форхенд и выбрался из этой непростой ситуации. В ответ Баутиста Агут также продемонстрировал бойцовские качества и спас гейм с 0:40. Но даже такой подвиг ему не помог — Рублев взял партию даже не на своей, а на его подаче.

Конечно, Рублев без спадов по ходу встречи пока обходиться не может. На сей раз в дебюте второй партии он допустил несколько ошибок, отдал подачу, но при 0:2 взялся за дело и вскоре уже вел 3:2. Дальше надо отдать Андрею должное — он вцепился в свою подачу, отыграв при 3:3 и 4:4 в общей сложности три брейк-пойнта. А затем додавил-таки оппонента, поставив точку в матче ударом справа по линии.

Заслуженная победа принесла Рублеву выход в 21-й финал в карьере и второй на траве. Первый был два года назад здесь же, в Галле, и тогда россиянин не смог переиграть француза Уго Умбера. Но сейчас шанс на дебютный травяной титул вполне неплох, особенно с учетом приятной (13:7) статистики в финалах. Правда, в нынешнем сезоне Рублев проиграл два из трех финалов — в Монте-Карло он одолел датчанина Хольгера Руне, а в Дубае и Баня-Луке уступил соответственно Медведеву и сербу Душану Лайовичу. Сейчас же соперник его ждет совершенно непредсказуемый — уроженец Гатчины и нынешний лидер сборной Казахстана Александр Бублик.

Александр Зверев. Фото Reuters

Совсем недавно Бублик смачно с обилием ненормативной лексики ругал травяные корты в Хертогенбоше, а в Галле он обрел поразительное внутреннее спокойствие. Александр уже выбил немца Яна-Леннарда Штруффа, итальянца Янника Синнера (тот отказался из-за травмы во втором сете) и в полуфинале немца Александра Зверева. Для Бублика этот финал станет первым на уровне ATP 500 и самым большим в карьере. Хотя из предыдущих семи решающих матчей он выиграл только один, а Рублеву проиграл все три предыдущие очные встречи. Но, как известно, Бублик непредсказуем, так что заранее чествовать Рублева точно не стоит.