Синнер уничтожил Рублева в Монте-Карло. В понедельник Андрей опустится в рейтинге ATP

На «мастерсе» не осталось российских игроков.

«Мастерс» в Монте-Карло. Мужчины. Третий круг

Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублев (Россия) — 5:7, 6:1, 6:3

Андрей Рублев и Янник Синнер — внешне похожие друг на друга теннисисты. Андрей даже немного злился, когда Медведев их сравнивал, и ответил ему: «Ты тогда Давыденко». До сегодняшнего дня парни встречались на корте лишь дважды: у каждого на счету по победе. Последний раз был в Барселоне на грунте год назад — тогда чуть лучше был Синнер. Сегодня повелителем вновь стал итальянец, уверенно выигравший решающую партию.

Янник Синнер. Фото Reuters

Ошибки Синнера в начале и полное доминирование в конце

Рублев начал матч с брейка. У Янника было что-то не так с первой подачей и точностью удара. Но постепенно его игра выровнялась, Синнер разыгрался и сделал ответный брейк в десятом гейме. Итальянец совершал много ошибок, что было определенно на руку Андрею, и в итоге он взял первый вымученный сет. Преимущество по виннерсам у Янника, по всем остальным показателям (задняя линия, первая и вторая подачи, меньшее количество невынужденных ошибок) — у Рублева.

Второй сет началась так же, как и первая: ранний брейк россиянина, но дальше что-то пошло не так. Янник стал больше доминировать, да и Андрей играл в другом настроении. В середине партии на корт вышел физио к Синнеру — он стер себе правую ногу. Подлатавшись, итальянец стал играть еще лучше. Теперь проблемы с первой подачей были у Андрея. И хоть Рублев держал преимущество в некоторых розыгрышах, но решающий удар все равно наносил Синнер. В игре Андрея не было остроты. Итог — итальянец выиграл 6 геймов подряд.

В финальном сете было больше сопротивления со стороны Андрея, но это все равно ему не помогло. Синнер ликвидировал все свои ошибки, которые уж очень помогали Рублеву, и прекрасно чувствовал мяч — инициатива была полностью в его руках. Янник больше атаковал и интереснее играл. Заслужил победу, сегодня он был лучше.

Андрей Рублев и Янник Синнер. Фото Reuters

Рублев опустится в рейтинге ATP

По понятным причинам публика больше болела за Синнера — большое количество флагов, скандирование «Янник! Янник! Янник!» и шквал аплодисментов при каждом удачном ударе. В момент, когда Андрей спорил с арбитром на вышке (после проигранного гейма), зрители сильно улюлюкали. Но провокаций никаких не было, просто на стадионе было большое количество итальянцев.

«Было тяжело после первого сета, но я старался выигрывать каждое очко. Я знаю Андрея достаточно хорошо, потому что он знаменит своим форхендом. Это невероятно — играть здесь, спасибо большое зрителям. Очень счастлив, что прошел в следующий круг», — сказал Синнер в послематчевом интервью.

Янник Синнер — представитель плеяды талантливых итальянских молодых теннисистов наряду с Берреттини и Муззети. Он дружит с Шараповой (у них был один и тот же тренер), профессионально катается на лыжах, у него сильнейший бэкхенд в туре и большой потенциал закрепиться в десятке лучших теннисистов мира по итогам текущего сезона. Ну а дальше — четвертьфинал против Саши Зверева. В 2020 году Синнер одолел немца в 1/8 финала «Ролан Гаррос».