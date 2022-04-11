Джокович вернулся в тур. Рублев и Циципас схлестнутся с легендой на грунте

Как турнир в Монте-Карло повлияет на Медведева, которого там нет?

Турнир в Монте-Карло

Мужчины. Первый круг

Диего Шварцман (Аргентина, 12) — Карен Хачанов (Россия) — 6:7, 6:3, 6:3

Аслан Карацев (Россия) — Хольгер Руне (Дания, кв)

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Алекс Де Минаур (Австралия)

На первом грунтовом «мастерсе» сезона наконец-то сыграет Новак Джокович. Если бы не отсутствие Даниила Медведева и Рафаэля Надаля, то состав турнира был бы по-настоящему звездным. Долгожданный Стэн Вавринка тоже вернулся на корты Монте-Карло после перенесенной травмы. Жаль, но он уже потерпел поражение от Александра Бублика в первом круге, при этом выиграв стартовый сет. Есть ли шансы у Рублева наконец-то взять свой первый тысячник или Джококич — безоговорочный фаворит? А может, Циципас, являющийся действующим чемпионом, помешает легенде это сделать? А как же Алькарас? «СЭ» постарался ответить на эти вопросы.

Есть ли шансы у Медведева стать вновь первой ракеткой мира?

Для начала скажем, что Даниил Медведев успешно проходит реабилитацию после перенесенной операции на грыже. В качестве восстановительных процедур пока только игра на Play Station, но уже скоро начнутся легкие тренировки на корте. Даня по-прежнему сохраняет вторую строчку в рейтинге ATP c 8230 очками. В прошлом году он тоже пропустил Монте-Карло, но причиной тому был коронавирус.

Хотелось бы сказать, что отсутствие Медведева на турнире никак не повлияет на рейтинг, но стоит учитывать, что из-за замороженных пандемийных очков и запутанных подсчетов у Дани в совокупности за сезон 2019-2021 годов в Монте-Карло снимут 180 баллов, а Джокович, который в прошлый раз дошел всего до третьего раунда, лишится 90 очков. Печалиться не стоит — по ходу грунтового сезона у россиянина хоть и небольшой, но все еще будет шанс стать вновь первой ракеткой мира. Дождемся хотя бы Мадрида, где у Новака горит 500 очков.

Также нельзя не сказать, что помимо шансов на первую строчку рейтинга ATP Медведев может стать третьей ракеткой мира уже на следующей неделе. Тут уже все будет зависеть от выступления Саши Зверева (7115 очков), но об этом чуть позже. Мы все прекрасно помним, что грунт — не самая сильная и любимая сторона Дани, но главное, чтобы он полноценно пришел в форму после операции. Поживем — увидим.

Противостояние Джоковича и Алькараса

Казалось, что история с вакцинацией Ноле уже немного поутихла, но Марсело Риос, экс-первая ракетка мира, достаточно громко высказался по поводу серба, назвав его «дураком». Мол из-за отсутствия прививки от COVID-19 Новак упускает отличный шанс стать лучшим из лучших теннисистов в истории. Чилиец также отметил, что если сначала ситуацию можно было объяснить страхом Джоковича, то сейчас это уже высокомерие.

Критикует ли Риос Новака или нет, он, как и всегда, является фаворитом турнира. У него было больше времени на подготовку, как говорит Шамиль Тарпищев, на «вработку» в грунт, но делать какие-то точные прогнозы на первый серьезный земляной турнир опрометчиво. Непростым препятствием на пути к титулу может стать новая звезда тура — очень мощный (тем более на грунте) Карлос Алькарас.

18-летний испанец, уж очень напоминающий молодого Надаля, надеется впервые встретиться с первой ракеткой мира в четвертьфинале Monte-Carlo Masters. После запоминающейся победы в Майами Алькарас начинает соревнования в Монако с победной серией из шести матчей. По ходу сезона у него замечательная статистика: 18 побед и всего 2 поражения.

А что Рублев?

Карен Хачанов уже прекратил гонку в Монте-Карло, проиграв матч в паре с Рублевым и уступив в одиночке Диего Шварцману. Но на кортах княжества все еще есть россияне — Аслан Карацев завтра встретится с Хольгером Руне (Дания, 79), а уже упомянутый Рублев — с Алексом Де Минауром (Австралия, 25). В прошлом году Андрей дошел до финала, где проиграл греку Стефаносу Циципасу. В этот раз такой исход невозможен — ребята находятся в одной половине сетки. Грунт — любимое покрытие Стефаноса. Его форхенд — один из лучших в мире на грунте, да и бэкхендом он достаточно уверенно орудует на медленных кортах. Но его физическая форма в последнее время говорит о том, что успешно защитить свой титул ему будет нелегко.

Возвращаясь к Звереву, скажем, что именно он потенциальный противник Рублева по четвертьфиналу. Его также считают одним из фаворитов турнира, но, честно говоря, в последнее время Саша не ведет себя стабильно ни с точки зрения психологии, ни с точки зрения самой игры — Зверев все еще отбывает условную дисквалификацию за неспортивное поведение в Акапулько. Русский немец начнет свой путь на турнире против аргентинца Федерико Дельбониса.

Шамиль Тарпищев сказал, что не надо сейчас требовать и ждать результата от Рублева. Учитывая его выступление последние пару недель и то, что это его первый турнир на грунтовом покрытии, можно согласиться с президентом Федерации тенниса России, но надежду терять нельзя. Сетка у Андрея хоть и не самая удачная, но проходимая, если он будет психологически стабилен и будет показывать тот уровень тенниса, который мы видели в том же Марселе или Дубае.