«Его наследия отныне не существует». Первый теннисист, которого исключили из Международного зала славы

История знаменитого теннисиста Боба Хьюитта, который за пределами теннисного корта оказался преступником и насильником.

Летом 1976 года Хизер Кроу Коннер еще училась в школе. И тогда же вступила в новый теннисный клуб. Она подавала в теннисе большие надежды. К тому времени Роберт (или просто Боб) Хьюитт уже был живой легендой тенниса. Один из лучших игроков в парном разряде. Но уже тогда о 36-летнем чемпионе поползли неприглядные слухи.

Если Боб Хьюитт не играл в теннис, то он тренировал теннисисток. И именно в тот период к нему попала Хизер Коннер, которая тогда еще носила фамилию Кроу. Он предложил ей бесплатные тренировки. Девочке было 14 лет. Хьюитт работал в ЮАР и США, однако в качестве тренера достаточно скоро обзавелся дурной славой. Никто тогда не знал, что прославленный чемпион не просто издевается над своими ученицами, но и совершает куда более тяжелое преступление.

Боб Хьюитт. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Сломанные судьбы

В 2011 году пятнадцатикратный чемпион турниров «Большого шлема» в паре и миксте Боб Хьюитт был обвинен в сексуальных домогательствах. Четыре женщины сообщили, что Хьюитт, будучи их тренером, осуществлял насильственные действия сексуального характера по отношению к ним. На тот момент им было от 10 до 15 лет. «Он уничтожил мою личность», — говорила Сьюллен Шиэн, которая стала одной из четырех женщин, в открытую выступивших против бывшего теннисиста. На вопрос, знает ли он предполагаемую жертву, Хьюитт ответил: «Нет... Хотел бы забыть об этом».

В суде Шиэн настаивала, что ей было 10 лет, когда Хьюитт совершил в отношении нее действия сексуального характера. «Мне было 9 лет, когда Боб Хьюитт стал расспрашивать меня о других девочках и интересоваться, являются ли они девственницами. Хотя я тогда даже не понимала, о чем он меня спрашивает. Когда мне было 10 лет, он переключился на меня и рассказал мне о, как он это говорил, «пестиках и тычинках». И показал это на практике».

Джина Рид из Йоханнесбурга рассказывала, что ей было 14 лет, когда Хьюитт надругался над ней. Позже он не раз угрожал снова ее изнасиловать. «Сначала он несколько раз пытался поцеловать меня. Потом начались более откровенные действия. Как-то он встретил меня в саду моего дома. Он был так возбужден, что угрожал, что изнасилует меня прямо на лужайке».

Николь Голд стал четвертой женщиной, выступившей против Хьюитта. Она дала показания, что с ней трагедия случилась в 13 лет. На вопрос, почему они сразу не сообщили о случившемся в полицию, все женщины утверждали, что «боялись Хьюитта», а также считали, что его звездный статус в Южной Африке и богатые связи помогут ему избежать наказания. «Мы были совсем юны. Не думали, что кто-то поверит нам. Мы остались наедине со своим горем», — заключила Голд.

Коннер, как и другие потерпевшие, дала показания против Хьюитта. Она рассказала, что впервые он склонил ее к половому акту, когда ей исполнилось 15 лет. А домогательства начались почти сразу, как она попала к нему в ученицы. В заявлении в полицию Коннер рассказала, что в октябре 1976 года Хьюитт отвез ее к себе домой под предлогом «посидеть с его маленькой дочерью». Там и произошел «первый контакт».

«Он изнасиловал меня», — сказала Коннер, согласно записям в копии полицейского протокола. Сам же Хьюитт, по словам потерпевшей, настаивал на том, чтобы она «держала язык за зубами». Но он беспокоился не о самом факте изнасилования, а из-за того, что его могут привлечь к ответственности за секс с несовершеннолетней. Второй такой случай произошел в феврале 1977 года. На этот раз тренер отвез Коннер в гостиницу. Летом того же года произошло еще два «случая контакта». Неизвестно, сколько именно девушек пострадали от действий «тренера». Но только четыре нашли в себе силы и смелость выступить против тирана.

Боб Хьюитт. Фото Global Look Press

Славная карьера

Главным достижением за всю спортивную карьеру Хьюитта, безусловно, стала победа во всех турнирах «Большого шлема» в парном разряде — причем как в состязаниях мужских пар, так и в смешанных парах. Кроме того, во многом именно благодаря Роберту Хьюитту Южная Африка получила свой единственный Кубок Дэвиса — в 1974-м.

Победа вышла насколько громкой, настолько и скандальной, так как индийские спортсмены по решению своего правительства объявили бойкот финалу чемпионата из-за проводимой Южной Африкой политики апартеида. Политика эта оказывала непосредственное влияние на жизни этнического индийского сообщества, что представители Индии проигнорировать попросту не могли.

В общей сложности Хьюитт за свою карьеру выиграл 65 турниров парного класса; в одиночном разряде результаты он показывал несколько менее впечатляющие, однако семь побед на свой счет ему записать все же удалось. Общая сумма выигранных им денег превысила миллион долларов. В 1992-м Роберт был удостоен места в Международном зале теннисной славы.

Началась громкая история о недопустимых вольностях, которые Хьюитт позволял себе в ходе тренерской деятельности, в 2011-м. Расследование издания The Boston Globe продолжалось шесть месяцев. В ноябре 2011-го, в рамках проекта HBO, журналист Мэри Карильо провела собственное расследование, по ходу его взяв интервью как у первой жертвы, так и у еще ряда предполагаемых пострадавших. Сам Роберт Хьюитт давать интервью для данного телепроекта отказался.

Международный зал теннисной славы на шумиху вокруг предполагаемых преступлений Хьюитта отреагировал созданием специального комитета; комитет этот должен был разобрать предъявленные Роберту обвинения и проанализировать поступившие требования об удалении спортсмена из Зала славы. В 2012 году устав Международного зала теннисной славы был изменен, в него были включены пункты о приостановке членства и исключении из списков, и в ноябре 2012 года Хьюитт стал первым, чье членство было бессрочно приостановлено.

Боб Хьюитт. Фото Global Look Press

Обвинение и суд

Официальное обвинение бывшей первой ракетке мира в парном разряде было предъявлено в августе 2013 года. Он подозревался в совершении двух изнасилований и одного случая насильственных действий сексуального характера в отношении своих подопечных. В марте 2015 года суд ЮАР признал обоснованными обвинения в адрес Боба Хьюитта. Бывший игрок был взят под стражу в зале суда. При вынесении приговора суд счел доказанными предъявленные обвинения бывшему теннисисту, и он был отправлен под стражу. Но сам Хьюитт свою вину не признал.

В ходе судебных разбирательств были заслушаны показания трех потерпевших женщин и установлено, что они говорили правду, поскольку сходство их показаний позволяет предположить, что бывший теннисист действовал по заранее отработанной схеме. Так, например, одна из жертв заявила, что Хьюитт при нападении на нее говорил, что «изнасилование доставляет удовольствие». Другая пострадавшая сообщила, что он прикасался к ней неподобающим образом и заставлял вступить с ним в половой акт, когда ей было 12 и 13 лет.

В мае суд признал Боба Хьюитта виновным в изнасиловании и сексуальном домогательстве в отношении несовершеннолетних и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Судья Берт Бам огласил приговор, согласно которому 75-летний Хьюитт был осужден на восемь лет (два из которых условно) по двум случаям изнасилования и к двум годам по обвинению в домогательстве в отношении несовершеннолетних. Бам заявил, что Хьюитт будет отбывать сроки одновременно, поэтому может провести в тюрьме до шести лет.

Бывший теннисист также был оштрафован на 8500 долларов, которые пошли на поддержку государственных кампаний против сексуального насилия. Хьюитт отсидел минимальный срок, необходимый для прошения об условно-досрочном освобождении. Его выпустили на свободу 24 апреля 2020 года.

Боб Хьюитт. Фото Global Look Press

Исключение с позором

Весной 2016 года Боб Хьюитт был исключен из Международного зала теннисной славы в Ньюпорте. Это произошло после того, как апелляции его защиты были отклонены, а дальнейшие — заблокированы. «Исключение является результатом осуждения Хьюитта за два случая изнасилования и домогательство. Решение было вынесено судом ЮАР в марте 2015 года, и возможности обжаловать это решение в апелляционном суде уже нет», — говорилось в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Как сообщил исполнительный директор Зала славы Марк Стеннинг, представители исполкома провели анонимное голосование, по итогам которого единогласно было принято решение об исключении Боба Хьюитта из Международного теннисного зала славы, куда он был введен в 1992 году. До этого еще ни одного теннисиста за всю историю не исключали из Зала славы.

По словам Стеннинга, все упоминания имени Хьюитта на официальном сайте Зала славы были удалены. «Его наследие отныне не существует в нашем зале», — подчеркнул Стеннинг.

Грир Стивенс и Боб Хьюитт. Фото Global Look Press

Последний штришок

После завершения карьеры Боб Хьюитт купался в лучах славы. Он долгое время комментировал теннис на южноамериканском телевидении. С 1998 по 2007 год он владел цитрусовой плантацией, которая приносила ему хороший доход, после чего ушел на пенсию. Он осел в своем загородном поместье, откуда выбирался только на светские рауты и в шикарные рестораны.

Однако он не ушел из тенниса насовсем. Хьюитт продолжал писать авторские колонки для издания News Time. Одну из последних статей он написал в 2009 году. Тогда он обрушился с критикой на знаменитого американского теннисиста Андре Агасси, которого в том году принимали в Зал теннисной славы.

Хьюитт не стеснялся в выражениях, критикуя спортсмена, который был уличен в употреблении наркотических веществ, а также провалил допинг-тест. А потом откровенно рассказал обо всех ошибках жизни. «Почему он решил раскрыться? И почему сделал это именно сейчас? — вопрошал Хьюитт. — Это не красит его самого и не идет на пользу игре!»

Статья вышла под заголовком «Когда стоит во всем признаться?»