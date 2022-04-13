Рублев устроил триллер в Монте-Карло. Андрей готов к гонке за титул?

Россиянин обыграл австралийца Алекса де Минуара, несмотря на проблемы в первом сете.

«Мастерс» в Монте-Карло

Второй раунд

Андрей Рублев (Россия) — Алекс де Минуар (Австралия) — 2:6, 6:1, 6:4

Пока Даниил Медведев восстанавливается после операции, первой ракеткой России среди действующих игроков временно стал Андрей Рублев. В Монте-Карло, на грунтовом турнире, теннисисту нужно было защищать выход в финал — в прошлом сезоне Андрей уступил в финале Стефаносу Циципасу. Но повторить результат кажется нелегкой задачей для россиянина: пока он не в самых лучших кондициях — недавно в Майами он проиграл Нику Киргиосу, причем в одном из сетов австралиец повесил ему «баранку». Правда, грунт постоянно преподносит сюрпризы — из гонки уже выбыли вернувшийся в тур Новак Джокович и недавний герой турнира в США Карлос Алькарас.

Провал Рублева на старте матча

Матч начался так, как будто Рублев засобирался на вылет с турнира вслед за Джоковичем и Алькарасом, — четыре проигранных гейма тому подтверждение. Андрей сам сказал, что его соперник, Алекс де Минуар, очень резво начал, был быстрым и резким, а сам россиянин просто не успевал за ним. Рублев нервничал, торопился и завершил первый же гейм на своей подаче двойной ошибкой. И дальше де Минуар доставал тяжелые мячи, был точнее в перестрелках мячами. Хотя нельзя сказать, что Рублев совсем не боролся — счет-то все-таки не был нулевым со стороны россиянина. Тем не менее австралиец раз за разом добирался до брейков, а Андрей ему не особо-то и отвечал. И все это дело дошло до того, что в четвертом гейме Алекс уже взял свою подачу под ноль и был на полпути к «баранке».

Россиянин чуть-чуть пришел в чувство после четырех отрезвляющих геймов — тут и трос помог, и сам он достал сложные мячи и наконец размочил счет. Но в какой-то момент и де Минуар стал ошибаться — сначала растащил соперника по корту, но потом начал попадать в глубокий аут. Так что у Рублева была реальная возможность сделать хотя бы один обратный брейк. Хотя этого все-таки не получилось — вполне логичным завершением стала победа австралийца в первом сете, который длился всего 31 минуту.

У Минуара дела шли хорошо, а вот Андрею нужно было срочно включаться в игру. Легко это не получилось — Алекс сразу же навязал борьбу и во втором сете, сам Рублев тоже дарил ему очки в виде двойных ошибок. И все-таки первый гейм новой партии остался за россиянином — он отыграл два брейк-поинта. Потом начал пробивать смэши, переводить справа и слева — в общем, заиграл, и австралийцу сразу стало труднее забирать мячи.

Возможный разгром от Рублева и парад двойных ошибок

Единственным геймом, который удалось забрать Алексу, стала его собственная проблемная подача в середине сета. Австралиец мог проиграть и ее, но все-таки включился в борьбу. Красивую, между прочим, — и Андрей брал подачи соперника навылет, и Минуар выходил к сетке и обыгрывал Рублева. Дальше же россиянин совсем успокоился и за три следующих гейма отдал всего одно очко — пошли и эйсы, и грубые, частые ошибки австралийца. Так что вторая партия прошла под именем Рублева — точно так же, как первая полностью осталась за Минуаром.

Но Андрея, казалось, уже не остановить — в решающей партии сначала вышел вперед Алекс, только потом Рублев взял пять геймов подряд, затем проиграл прием и вышел подавать на матч. Все это время зрители радовались, выкрикивали имя россиянина, топали ногами в знак поддержки, а Андрей играл все увереннее. И не то чтобы австралиец совсем сдался, но где-то откровенно больше везло россиянину, где-то он сам здорово играл и действовал очень даже разнообразно.

Закончилось все это... подарком де Минуару. А как еще назвать отданную подачу чуть ли не под ноль, когда теннисист выходит подавать на матч? Причем снова вылезли двойные. А Алекс не терял зря времени — воспрянул духом после сделанного брейка, взял свою подачу и явно хотел сравнять счет, а то и выиграть матч. После атаки справа Андрей заработал первый геймбол, но сначала подвел форхенд, потом двойная — и вот уже меньше. Потом счет стал равным — и снова меньше, австралиец обвел россиянина, который пошел вперед за мячом. И только с третьей попытки Андрей забрал гейм, сет и матч — а ведь Рублев уже начал снова психовать, ругаться и подбрасывать ракетку (но хотя бы не бить ею об корт).

Трудной получилась для Андрея первая игра сезона на грунте — Алекс де Минуар хоть и никогда не был гением грунтовых поединков, но все-таки он неплохой теннисист. Рублеву понадобилось много времени, чтобы привыкнуть к сопернику, к темпу игры, к своим собственным ощущениям. Такая неплохая подготовка к дальнейшей защите финала — следующим соперником россиянина станет молодой, но уже крутой и многообещающий итальянец Янник Синнер.