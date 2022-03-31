Медведев снова упустил шанс стать первым. Даниил проиграл в Майами

Лучший теннисист России не смог попасть в полуфинал американского «мастерса», в двух партиях уступив Хуберту Хуркачу из Польши — 6:7, 3:6.

Miami Open

Четвертьфинал. Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 7:6 (9:7), 6:3

Для Даниила Медведева, стремящегося вновь стать первой ракеткой мира, в четверг наступил момент истины. После выхода в четвертьфинал «мастерса» в Майами россиянина в таблице, отображающей расклады в рейтинге на будущий понедельник, отделяло всего 10 очков от не выступающего в США Новака Джоковича.

Таким образом, еще одна победа во Флориде позволила бы Медведеву опередить серба и со следующей недели занять первую строку. А дальнейшее продвижение по сетке — даже оторваться от Джоковича и других конкурентов.

Даниил Медведев и Хуберт Хуркач. Фото USA Today Sports

В похожей манере

Но последний шаг к трону еще надо было сделать. И он явно должен был стать гораздо тяжелее, чем предыдущие три. Возможно, даже вместе взятые, при всем уважении к Энди Маррею, Педро Мартинесу и Дженсону Бруксби. Соперником Медведева, никогда не проходившего здесь дальше четвертьфинала, стал действующий победитель турнира в Майами Хуберт Хуркач.

Он, как и Даниил, относится к новому поколению теннисных звезд и входит в топ-10 рейтинга АТР. За прошлый сезон Медведев и Хуркач, которые схожи даже по антропометрическим данным, сыграли между собой трижды — и на Уимблдоне победа в пяти сетах осталась за поляком. Но на более привычном для себя харде Даниил дважды отомстил оппоненту — на канадском «мастерсе» и на Итоговом турнире АТР.

При этом все три матча получились затяжными, поэтому рассчитывать на быстрое окончание матча в четверг вряд ли приходилось. Да и как иначе, если соперники близки друг к другу по манере игры и сильным сторонам. Разве что Медведев чуть больше ориентирован на оборону, а Хуркач всегда любит играть первым номером и атаковать. При этом он, в отличие от Даниила, уже провел в Майами тяжелейший трехсетовик — против еще одного россиянина Аслана Карацева.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Проблемы с подачей

Начало матча получилось для Медведева неудачным — он не смог зацепиться за подачу оппонента, а затем устроился на 0:40 на своей после поспешного удара с лета и аута. Добавив к этому двойную ошибку, россиянин подарил Хуркачу ранний брейк. Впрочем, это было только начало, и уже следующий «свой» гейм Медведев уверенно забрал.

Хотя все равно бросалось в глаза, что у поляка гораздо лучше работала подача — пятый гейм он завершил эйсом. При этом Медведев был не согласен с тем, что мяч попал в корт, и устроил небольшую дискуссию с арбитром. Следом россиянин пять раз подряд не подал первым мячом, совершил уже третью двойную ошибку и был вынужден отыгрывать еще один брейк-пойнт. Но собрался и выиграл важное очко красивым кроссом в противоход сопернику.

В седьмом гейме мы наконец увидели уверенный прием от Даниила и роскошные по точности фирменные удары. Теперь уже Хуркачу пришлось спасать два брейк-пойнта — выручила подача. Выстояв, поляк вышел на следующий гейм сверхмотивированным, тогда как Медведев по-прежнему был далек от идеала — начав с очередной двойной, он позволил сопернику создать два сетбола, а процент первой подачи упал ниже 50. Стоило чуть наладить этот компонент, и Даниил взял четыре очка подряд. А затем еще три, хотя Хуркач вышел подавать на партию — идеальный момент для обратного брейка!

Когда чуть позже Медведев сравнял счет, стало понятно, что этот сет не может закончиться иначе, чем тай-брейком. Но соперники в итоге даже перевыполнили план — игра шла мяч в мяч до счета 7:7, Даниил отыграл еще два сетбола, но все-таки уступил.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Жара в Майами

Конечно, это было далеко не все — первый же гейм второй партии затянулся почти на девять минут. На подаче Медведева счет пять раз доходил до «ровно», россиянин отыграл брейк-пойнт, но все-таки впервые в матче повел. А третий — впервые взял под ноль. Но в пятом Даниил снова подвис — проиграл длиннющий розыгрыш в 26 ударов, послал мяч в аут. Ликвидировал три брейк-пойнта и тут же сделал новую двойную ошибку. Гейм вышел марафонским — больше 11 минут, и с пятой попытки поляку все-таки удалось взять чужую подачу.

Это уже был скрытый матчбол, что понимали и зрители, и сами теннисисты. Теперь задача, стоящая перед Медведевым стала архисложной, тем более что температура в Майами плавно выросла до +30. Даниил после седьмого гейма даже снял футболку и вызвал на корт врача. Было видно, что ему тяжело дается буквально каждый розыгрыш.

При этом россиянин продолжал биться и выигрывать важные очки. Но Хуркач закономерно сумел заработать матчбол на подаче Медведева и сразу же его реализовать. Поляк продолжает защиту титула, а Даниил так и остался в 10 очках от Джоковича.