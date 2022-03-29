В 1/8 финала турнира в Майами Даниил обыграл американца Дженсона Бруксби.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия) — Дженсон Бруксби (США) — 7:5, 6:1

Новак Джокович и Рафаэль Надаль не смогли принять участие на турнире в Майами: первый — из-за вакционных вопросов, второй — по причине травмы. Поэтому сетку в США возглавил Даниил Медведев, недавно потерявший первую строчку из-за неудачного выступления в Индиан-Уэллсе.

Россиянину нужно дойти минимум до полуфинала, чтобы вернуться на вершину рейтинга. Первые два круга Даня преодолел успешно, расправившись с Энди Маррем и Педро Мартинесом. Далее ему выпало встретиться с Дженсоном Бруксби из США, который не так давно расправился со Стефаносом Циципасом.

Неприятное начало первого сета

Медведев мог бы встретиться на этой стадии с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который несколько раз обыгрывал лучшего теннисиста России. Но того неожиданно одолел как раз Бруксби. С Дженсоном Даня еще ни разу не встречался — американцу всего 21 год, и он только начинает свою карьеру в серьезном теннисе.

Матч начался крайне неудачно для Медведева — он сразу же проиграл свою подачу, не сумев справиться с игрой у сетки Бруксби. Дальше Дженсон только увеличил преимущество, но это как раз неудивительно — американец не только круто принимал, но и остро подавал, всухую обыграв россиянина.

Казалось бы, дальше игра может пойти в том же ключе, но Даня вовремя забросил эйс. Ошибаться Бруксби все-таки начал, но не настолько, чтобы россиянин смог сделать обратный брейк. Или хотя бы счет ровно в гейме не на своей подаче. Но и Медведев играл недостаточно остро, позволяя сопернику выигрывать мячи.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Запахло едва ли не надвигающимся разгромом — Дженсон заработал двойной брейк-поинт, причем все ошибки совершал сам Даниил. Сначала он сорвал кросс бэкхенда, потом у него не получился перевод справа на линию — все проблемы возникали после приема Бруксби. Но эту ситуацию удалось исправить — россиянин расподавался в концовке сета.

Но проблемы никуда не делись, наоборот, только усилились. Весь следующий гейм на подаче Медведева теннисисты удерживали равный счет, а Даня даже умудрился допустить двойную ошибку, когда уже должен был брать гейм. Слава богу, обошлось и тут — удалось даже укоротить.

Так бы и вел Бруксби до конца сета с преимуществом в один брейк, если бы Медведев не решил поиграть по-настоящему. Американец было уж вышел подавать на сет, но пара крутых ударов — и вот уже Дженсон не справляется, дает Дане заработать первый брейк-поинт, а потом и реализовать его. Счет стал равным, и появился шанс хотя бы на тай-брейк.

Показательный разгром во второй половине матча

Такой расклад, к счастью, первую ракетку России не устроил. Бруксби перестал справляться с игрой Медведева, хотя тот не особо рвал и метал — по крайней мере не на полную мощь. Но свою подачу Даня забрал под ноль, показав и смэш, и прострел навылет, и кросс под бэкхенд. Теперь уж тай-брейк точно был обеспечен, но все наверняка изменило ситуацию, где Медведев сравнял счет в следующем гейме.

Вообще тот розыгрыш получился достаточно сумбурным — Даня не смог довести его до победного с помощью хафкорта, поэтому пошли резаные удары. Кажется, даже был двойной отскок на стороне американца, но главный судья мог это просмотреть. Так что Дженсон все-таки перекинул мяч, но Даня среагировал и после смэша едва не попал в корпус американца. А потом уже россиянин довел дело до победного и не дал сопернику отыграться. Первый сет остался за первым номером турнира.

О втором сете даже говорить особо нечего — в нем могла бы быть «баранка», но и без нее случился полный разгром. Медведев уверенно взял свою подачу, не допустив ошибок из первого сета, а потом всухую сделал брейк. Единственное, что получилось у Бруксби, еще недавно такого грозного в первой партии, — это один раз взять свою подачу. И у Дани был шанс не отдавать и этот гейм, но, возможно, он просто сжалился над соперником.

Даниил Медведев. Фото Getty Images

Больше таких поблажек не было — Медведев показал, кто хозяин на корте. За три следующих гейма Дженсон взял только одно очко, больше у него ничего не получилось. Красивые розыгрыши все же были, например, тот, где Бруксби остро пробил слева. Но Даня вытащил и этот мяч, а потом ответил свечкой по недосягаемой для соперника траектории.

Видимо, Дженсон сильно потерял в уверенности после неудачного окончания первого сета, где он почти всю партию вел. Медведев же привык к стилю игры соперника и начал действовать так, как он умеет. Пока что россиянин повторил достижение прошлого года и вышел в четвертьфинал. Там ему предстоит встретиться либо с Хубертом Хуркачем, либо с Ллойдом Харрисом — их матч начнется позже. До возвращения статуса первой ракетки мира остался всего один шаг.