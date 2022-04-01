«Это не то, о чем думаю без остановки». Медведев отложил возвращение на вершину

Даниил Медведев после двух американских турниров серии «Мастерс» остается на втором месте рейтинга ATP.

26-летний Медведев провел дебютные три недели в статусе первой ракетки мира с 28 февраля по 21 марта. Даниил потеснил многолетнего №1 Новака Джоковича, получил поздравления в том числе от легендарного серба, но затем не закрепился на вершине.

Медведев вернул Джоковичу первую строчку в середине марта после поражения от Гаэля Монфиса в третьем круге в Индиан-Уэллсе, где для сохранения лидерства ему нужно было дотянуть до четвертьфинала. Для возвращения №1 с 4 апреля россиянин должен был выйти в полуфинал в Майами. Даниил оказался в матче от цели после побед над Энди Марреем, Педро Мартинесом и Дженсоном Бруксби. Но в четвертьфинале его остановил действующий чемпион Miami Open поляк Хуберт Хуркач.

«Знаю математику, читал немного о раскладах»

Медведев перед стартом в Майами поделился мыслями о лидерстве в рейтинге. У теннисиста спросили, изменились ли его ощущения в этой гонке после потери первого места.

«Это не что-то такое, что у меня в голове без остановки, когда ложусь спать и повторяю, как я мог потерять это и как могу вернуть. Но я знаю математику, читал немного о раскладах, они вроде почти как в Индиан-Уэллсе. Не смог сыграть в свой лучший теннис там, вот почему проиграл и потерял первое место. Если смогу сыграть хорошо здесь, думаю, есть шансы вернуть его. И знаете, я стараюсь делать как можно лучше каждый день, на каждой тренировке, в каждом матче. Если в итоге буду №2, то так, если №5, значит, что есть. Я просто хочу делать все возможное, пытался так в Индиан-Уэллсе и теперь должен постараться лучше здесь, если хочу вернуть себе это», — сказал Медведев.

Тогда же Даниила спросили о предполагаемых исключительных правилах допуска россиян в Великобританию на Уимблдон. Теннисист ответил, что старается идти от турнира к турниру: сейчас он в Майами, рад играть и заниматься любимым спортом, а далее в планах — не менее ценный турнир в Монте-Карло, резидентом которого москвич является.

«Это то, что никто не может у меня отнять»

Медведев во втором круге против Маррея не уступил ни одной своей подачи и победил за полтора часа — 6:4, 6:2. До, во время и после матча россиянин демонстрировал полное уважение великому британцу, которого нередко называет в компании Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. С 2004 года на вершине рейтинга «Большую тройку» обходил только Маррей — до начала 2022-го, когда это сделал Медведев. 34-летний Энди сполна оценил необычный стиль и скорость соперника, а Даниил — игру под давлением в статусе первого номера «посева» в отсутствии Джоковича и Надаля.

«Думаю, это всегда работает в обе стороны. Уверен, парни против тебя имеют больше мотивации, для кого-то из молодых или кого-то еще это может быть самая значимая победа в сезоне, карьере, а это придает силы. В то же время много примеров, когда люди с высоким рейтингом играют невероятно, создают большие проблемы остальным. То же самое для меня, знаете. Мне нравится быть на этой позиции — очевидно, лучше в топ-2 или топ-10, чем ниже в рейтинге. Чем выше, тем лучше. Но и тем больше давления, потому что люди и ты сам ждешь от себя большего. Это как в начале карьеры на «Мастерс 1000», возможно, как раз в Индиан-Уэллсе, я был очень рад впервые дойти до третьего круга, а теперь хочу добиваться большего. Да, определенно, давления больше, но и выше мотивации продолжать выступать лучше», — сказал Медведев.

Top seed, top form ?@DaniilMedwed wins the battle of the former world No.1s — defeating Murray 6-4 6-2 in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/FYTrKvsvt0 — Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2022

Даниил следом ответил на вопрос, как смотрит на первое место в рейтинге — он обязательно должен быть снова №1 или цель уже достигнута, а потому вернуться на вершину будет просто здорово: «Одинаково — это и то, и другое, потому что я определенно хочу вернуться. Знаете, было приятно прикоснуться к этому. Это то, что никто не может у меня отнять. Да, вроде как цель достигнута. Никто не знает, что дальше, я был первым всего пару недель, но я был там. Много, много, много великих игроков, легенд нашего спорта не добились этого. Так что я счастлив. Но определенно, когда потерял это, не сыграв хорошо в Индиан-Уэллсе, подумал что-то вроде: окей, снова на тренировочный корт, для возвращения нужно дойти до полуфинала в Майами, так что давайте попробуем сделать это. Назову это опытом — я знаю, каково это. И я знаю, что сделал, чтобы оказаться там. Если в какой-то момент будут не вторым, а пятым или десятым, буду понимать: окей, ты должен выиграть столько-то турниров, столько-то очков и, может быть, тогда вернусь. И я всегда иду от матча к матчу, пока не думаю о полуфинале здесь, но у меня достаточно мотивации снова забраться туда. Так что я определенно рад, что уже достиг этой цели, но при этом у меня большое желание постараться задержаться там надолго».

« Еще выше мотивация сделать этот шаг »

Медведев в третьем круге обыграл испанца Мартинеса — 6:3, 6:4. После этого матча камера выхватила зрителей с небольшим баннером и скорректированным посылом из монолога россиянина после финала Austalian Open-2022 — «Ребенок не переставал мечтать». Даниил затем справился с названным им кандидатом на прорыв-2022 американцем Бруксби — 7:5, 6:1. И после этой игры снова ответил на вопрос о возможном возвращении на первое место в рейтинге — чего теперь больше, дополнительного давления или мотивации.

«На данный момент не чувствую никакого давления. Зато еще больше мотивации постараться добиться этого. Знаете, это здорово. Я понимал перед турниром, что должен быть в полуфинале, если хочу быть №1. И здорово, что у меня есть этот шанс. Остался только один матч. Конечно, во время матча давление может расти, это зависит от хода игры, счета. Если ведешь 5:0 и 40:0, то давления может быть меньше, а если 6:5 на тай-брейке третьего сета, то немного больше. Но в такие моменты просто еще выше мотивация постараться сделать этот шаг», — сказал Медведев.

Медведев не сделал этот шаг на Hard Rock Stadium. Ему снова было непросто в Индиан-Уэллсе и Майами. Самый медленный хард в туре, пустынный воздух Калифорнии и духота Флориды — россиянин на втором из турниров выступил немного лучше, но опять не добрался до полуфинала.

Хуркач обыграл вторую ракетку мира во второй раз: в июле поляк победил Медведева на Уимблдоне, а теперь остановил его в двух сетах — 7:6, 6:3 за два часа и две минуты. Даниил бился и боролся, ругался на плохие мячи и не скрывал своего нелучшего состояния. В концовке россиянин взял медицинский тайм-аут, пожаловался на недомогание и получил какую-то таблетку, а потому устало сгибался после розыгрышей и не смог вытянуть развязку.

Медведев остался в рейтинге ATP в 10 очках позади Джоковича. Гонка Даниила и Новака переходит в новый режим противостояния — теперь их ждут на «Мастерсе» в Монте-Карло (с 10 по 17 апреля).