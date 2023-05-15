Медведев утомил грунтового бойца. Российское дерби в Риме все ближе

Даниил вышел на итальянском «мастерсе» в четвертый круг, а в четвертьфинале может сыграть с Андреем Рублевым.

«Мастерс». Рим (Италия). Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Бернабе Сапата Миральес (Испания, 31) —3:6, 6:1, 6:3.

Андрей Рублев (Россия, 6) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 27) —7:6 (10:8), 6:3.

WTA 1000. Рим (Италия). Четвертый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 11) — Мари Боузкова (Чехия, 27) — 6:2, 6:2

Алена Остапенко (Латвия, 20) — Дарья Касаткина (Россия, 8) - 6:4, 4:6, 6:0.

Даниил Медведев продолжает переписывать персональную историю на «мастерсе» в Риме. Вслед за дебютной победой на турнире в столице Италии россиянин выиграл вновь — в третьем круге у крепкого грунтовика Бернабе Сапаты Миральеса из Испании. Причем отыгрался с 0:1 по сетам. Вышел в четвертый круг и Андрей Рублев — чемпион «мастерса» в Монте-Карло справился с еще одним представителем Испании Алехандро Давидовичем Фокиной, причем спас стартовую партию в практически безнадежной ситуации.

Даниил Медведев. Фото AFP

Серьезный тест для Даниила

Медведев из-за субботнего дождя вышел на корт в одиночном разряде второй день подряд. Однако победа на финном Эмилом Руусувуори в двух партиях вряд ли отняла у него много сил. В игре с Сапатой Миральесом Даниил доказал, что находится в очень неплохой физической форме, поскольку побегать пришлось достаточно. Бернабе — типичный испанский мастер игры на грунтовых покрытиях. Сейчас он является 38-й ракеткой мира, в Мадриде добрался до четвертого круга, уступив там греку Стефаносу Циципасу. Ранее в сезоне также на грунте он доходил до полуфиналов в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. А впервые громко заявил на прошлогоднем «Ролан Гаррос», когда из квалификации вышел в четвертый круг, победив в том числе американца Тейлора Фритца. Это все к тому, что соперник Медведева чисто по игре на грунте входит, пожалуй, в топ-20 в мире. Чем не серьезный тест для Даниила?

Что ж, россиянин преодолел это непростое препятствие. Пусть и с трудом. В первой партии вязкая игра по всему корту с внезапными агрессивными ударами навылет приносила испанцу плоды. Да и Медведев помогал, допуская много невынужденных ошибок. К примеру, первый брейк при 1:2 он подарил сопернику двойной ошибкой. Затем Даниил упустил и еще одну подачу, встрепенулся было при 1:5, взяв два гейма подряд, но испанец все же со второй попытки подал на партию.

Однако во второй партии россиянин повысил уровень игры — стал попадать глубже и острее, заставлять Бернабе двигаться интенсивнее и порой атаковать в движении. Все это привело к брейку уже в дебюте сета. Хотя почти тут же подвисла уже подача Медведева — при 2:0 он отыграл четыре брейк-пойнта. Зато такой мини-подвиг вернул ему уверенность и позволил спокойно сравнять счет по сетам.

В решающей партии при 2:2 уже Даниил имел три брейк-пойнта. И не сказать, что растранжирил их, просто Сапата Миральес отыграл розыгрыши очень здорово. Но при 3:3 ситуация повторилась, и испанец уже не сдюжил — Медведев явно измотал его ударами по углам корта. Это был решающий момент матча — в концовке россиянин эффектно добил уставшего оппонента, покрасовавшись перед зрителями и парой роскошных ударов слева и классной обводящей свечой.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Чудесное спасение

«Я просто старался чаще попадать в корт и хорошо подавать. На грунте иногда в начале матча ты делаешь пару двойных ошибок и сбоев, однако с 1:5 я стал играть лучше. Безусловно, показываю свой лучший теннис на грунте, наслаждаюсь игрой», — прокомментировал Медведев победу в интервью на корте. За выход в четвертьфинал он сыграет с победителем матча Александра Зверева из Германии и американца Джей Джей Вольфа.

Рублев, в свою очередь, в игре с Давидовичем-Фокиной вел в первой партии с брейком 4:3, однако позволил сопернику отыграться. А на тай-брейке уже испанец вел 6:3 и мог завершать партию спокойным ударом у сетки в открытый угол. Но Алехандро промазал, затем упустил еще пару сетболов и в итоге отдал партию. После чего Рублев дожал расстроенного соперника и во второй партии. Любопытно, что в феврале в Дубае Андрей в матче с Давидовичем Фокиной и вовсе отыграл пятерной матчбол на тай-брейке. Так что ему не привыкать. В следующем круге он встретится с немцем Янником Ханфманном, а вот в четвертьфинале не исключено российское дерби с Медведевым.

Отметим, что после сенсационного вылета испанца Карлоса Алькараса от венгра Фабиана Марожана нижняя половина сетки, где и находятся Медведев с Рублевым, выглядит «открытой». Так что шансами на выход в финал кому-то из россиян надо обязательно пользоваться. Тем временем у женщин уже определились четвертьфиналистки — среди них россиянка Вероника Кудерметова, она уверенно обыграла Мари Боузкову из Чехии и теперь сыграет с Чжэн Циньвэнь из Китая. Дарья Касаткина в эту стадию пройти не смогла, уступив в трех партиях Алене Остапенко из Латвии.