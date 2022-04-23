Италия не хочет пускать российских игроков на «мастерс» в Риме. Безумие продолжается

Правительство призывает организаторов майского турнира отклонить заявки теннисистов из РФ и Белоруссии по политическим причинам.

Премьер-министр Марио Драги направил директиву организаторам теннисного турнира «мастерс» в Риме, в котором призывает заблокировать участие в соревнованиях игроков из России и Белоруссию. «Вы самыми решительными средствами должны подключиться к широкомасштабным усилиям правительства, бизнеса, спортивных и творческих институтов, направленным на ограничение глобального влияния России», — говорится в обращении. Реакции на данное предложение пока нет. Очевидно, что организаторы Internazionali d'Italia опасаются получить такой же негативный ответ от теннисного сообщества, который бушевал на этой неделе в отношении Всеанглийского лаун-теннисного клуба, не пустившего россиян на Уимблдон из-за политики. Однако и давление на чиновников из Итальянской федерации тенниса со стороны местных властей продолжается.

Абсурдные идеи

Мужской и женский турниры ATP-1000 и WTA-1000 пройдут в Риме с 8 по 15 мая. С конца февраля российским и белорусским теннисистам разрешено выступать в профессиональных турах во всех личных соревнованиях в нейтральном статусе. Других ограничений нет, однако организаторы Уимблдона на этой неделе решили проявить инициативу, полностью запретив выступление россиян и белорусов — якобы по соображениям безопасности. Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаджи возможность присоединения к этой акции со стороны турнира Internazionali d'Italia пока не комментирует, но предлагает перед каждым игровым днем римского «мастерса» после гимна Италии исполнять украинский. По мнению функционера, это должно уязвить российских теннисистов.

Что касается идеи запрета на выступление спортсменов из РФ в Риме, то она вызывает отторжение у многих видных представителей теннисного сообщества Апеннин. «Политическое решение англичан я считаю неправильным и надеюсь, что здесь это не повторится, — говорит легендарный ветеран сборной Италии Никола Пьетранджели. — Политика никогда не должна вмешиваться в спорт. Я мог бы понять решение об исключении сборной России, но не запрет на участие отдельных игроков». «Отстранение россиян станет глубоко несправедливым шагом, — уверен известный теннисный комментатор Паоло Бертолуччи. — Как и требования к игрокам осудить свои правительства. Хотел бы я посмотреть на наших парней, если бы от них потребовали отказаться от своих матерей или сестер. Это абсурд».

Против возможного запрета для россиян на турнире в Риме выступила и бывшая четвертая ракетка мира итальянец Адриано Панатта. А представители WTA намекнули, что Internazionali d'Italia, как и Уимблдон, могут ждать санкции в случае «дискриминационных мер в отношении игроков из России и Белоруссии». «Мы официально уведомили о нашей позиции по поводу нарушения правил WTA и оставляем за собой право налагать соответствующие санкции, которые могут включать лишение теннисистов рейтинговых очков, заработанных на турнирах, штрафы и приостановку членства в WTA. Совет директоров турниров, Ассоциация игроков и Совет правления WTA встретятся в Мадриде на следующей неделе, чтобы определить эти санкции», — приводит французское издание L'Equipe письмо главы WTA Стива Саймона.

Происходящее крайне непрофессионально

Ранее WTA и ATP, а также профсоюз игроков PTPA осудили решение Всеанглийского лаун-теннисного клуба по поводу россиян и белорусов как «дискриминацию по национальному признаку». Свое несогласие с таким поворотом событий также высказали многие действующие звезды и ветераны тенниса — например, серб Новак Джокович, представитель Германии Александр Зверев, австралиец Джон Миллман, легендарные американки Мартина Навратилова и Билли Джин Кинг. «Одним из основополагающих принципов при основании WTA был тот, согласно которому у каждой девочки в мире будет место, где играть, если она достаточно хороша для этого. Я не могу поддержать отстранение отдельных спортсменов от какого бы то ни было турнира только из-за их национальности», — написала Кинг в соцсетях.

Из тех, кто поддержал политически мотивированное решение Уимблдона, помимо украинских теннисистов, можно выделить только британскую звезду Энди Маррея. При этом довольно странным пока кажется молчание Международной теннисной федерации, которая является главным организатором турниров «Большого шлема». Между тем обсуждаются различные идеи реакции на демарш англичан — от обращения в суд до заморозки рейтингов россиян и белорусов, по которым сильно ударит вынужденный пропуск Уимблдона и, возможно, «мастерса» в Италии. Андрей Рублев, выступающий сейчас в Белграде, предложил в случае допуска на лондонский «Шлем» перечислить гонорар за свое выступление на благотворительность. Но оно пока не получило поддержки, поскольку непонятно, кому именно и через какие фонды пойдут эти средства.

«Создан опасный прецедент на Уимблдоне, и сейчас для меня важно, как ATP и WTA на это реагируют, — заявил «СЭ» знаменитый российский ветеран тенниса Андрей Ольховский. — Здесь принципиально надо ставить вопрос ребром. Либо эти турниры проводятся под эгидой этих двух организаций, либо сами по себе и приглашаются туда те, кого они хотят. Но во втором случае это уже будет не профессиональная теннисная ассоциация, а что-то другое. По большому счету данный прецедент, как мне кажется, никого не волнует на Западе. Происходящее крайне непрофессионально».