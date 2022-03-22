Легенду тенниса судят за отказ продать свои трофеи в счет долга банку. Кошмар Бориса Беккера

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» пытался спрятать от кредиторов два миллиона евро, и теперь ему грозит семь лет тюрьмы.

В Лондоне начался судебный процесс по делу Бориса Беккера, звезды тенниса 1980-х и 1990-х годов. 54-летнему немцу, который сейчас работает комментатором на британском телеканале BBC, предъявлено обвинение по 24 пунктам. Беккер объявлен банкротом в 2017 году и теперь обвиняется в несоблюдении протоколов по раскрытию активов. За эти финансовые махинации Борису грозит семь лет тюрьмы (скорее всего — условно). Среди имущества, которое подсудимый якобы скрыл от кредиторов, — спортивные трофеи теннисиста, включая чемпионский кубок за победу на Уимблдоне в сезоне 1985 года, когда 17-летний Беккер стал знаменитым на весь мир.

Не учитывать звездный статус

За свою 16-летнюю теннисную карьеру немецкий теннисист заработал более 100 миллионов долларов. Однако попытки вложиться в бизнес привели к финансовому краху из-за инвестиционных ошибок и слишком бурной личной жизни. В итоге в 2017 году Беккер не смог выплатить кредит за покупку недвижимости на Майорке в размере 3,5 миллиона евро одной из британских банковских групп. Суд признал легендарного спортсмена банкротом и обязал раскрыть для кредиторов информацию обо всех своих активах. Однако Борис попытался спрятать часть денег и объектов недвижимости, в том числе при помощи двух своих бывших жен. Если вина легенды тенниса будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ожидается, что нынешний судебный процесс в Лондоне продлится три недели. Беккер свою вину отрицает и уже неприятно удивил присяжных, явившись на заседание с переводчиком. Борис живет в Великобритании с 2012 года и работает в той сфере, где необходимо идеальное знание английского языка. Тем не менее спортсмен заявил судье, что нуждается в помощи с «техническими и юридическими терминами». Недовольная судья после этого обратилась к присяжным с просьбой не учитывать звездный статус обвиняемого, забыть о том, что они ранее слышали об этом деле, и «начать с чистого лица».

Борис Беккер в 1997 году. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Главные обвинения в адрес бывшей первой ракетки мира сводятся к сокрытию 1,13 миллиона евро от продажи автосалона в Германии, а также отсутствию в декларации двух немецких объектов недвижимости, доли в квартире в Лондоне, а также банковского кредита в размере 825 тысяч евро. Кроме того, приставами не описаны чемпионские трофеи Уимблдона и Australian Open, а также золотая олимпийская медаль 1992 года. По мнению кредиторов, эти награды относятся к активам спортсмена и могут быть проданы в счет погашения долгов. По версии обвинения, Беккер «играет с системой банкротства», а в реальности не собирается решать свои финансовые проблемы.

Ищите женщин

Считается, что нынешние неприятности Беккера связаны исключительно с бизнесом, который он доверил «неправильным людям», однако известно, что значительную часть своего состояния звездный теннисист потерял в 1999 году в результате громкого секс-скандала. Сразу после завершения карьеры Борис отправил в роддом жену, темнокожую модель Барбару Фельтус, и «почувствовал себя одиноко». Он отправился в один из лондонских ресторанов, где встретил темнокожую модель российского происхождения Анжелу Ермакову (дочь россиянки и нигерийца) и занялся с ней сексом в техническом помещении («комнате со швабрами»).

В результате этого пятиминутного приключения Ермакова родила дочь и потребовала от Беккера выплаты алиментов. Дошло до публичного скандала и суда, в результате которого теннисист заплатил модели 2,5 миллиона евро и согласился на алименты для дочери в 25 тысяч евро ежемесячно. В ходе разборок жена Беккера Барбара подала на развод. Теннисист отдал ей 10 миллионов евро и дом в Майами стоимостью два миллиона. Также спортсмену пришлось платить алименты двум сыновья, оставшимся после этого брака. В 2009 году Борис женился на темнокожей голландской модели Лилли Керсенберг, но у этой женщины оказались проблемы с алкоголем, и новый брак и развод в 2018 году в итоге обернулись новыми финансовыми потерями.

Сейчас Беккера сопровождает в суде еще одна темнокожая красотка — Лилиан де Карвалью Монтейро, дочь бывшего министра обороны Сан-Томе и Принсипи, островного государства в Центральной Африке. Ну, а председателем суда в деле о банкротстве является Дебора Тейлор, известная тем, что в 2019 году отправила за решетку на 50 недель основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за нарушение условий освобождения под залог.