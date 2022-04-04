18-летний ученик Хуана Карлоса Ферреро — самый молодой в истории чемпион «мастерса» во Флориде.

Испанский юниор Карлос Алькарас выиграл супертурнир в Майами и подтвердил свою репутацию главного открытия текущего сезона. 18-летний ученик Хуана Карлоса Ферреро — самый молодой чемпион «мастерса» в истории тенниса. Юноша, который год назад даже не входил в топ-100 мирового рейтинга, сейчас уже 11-я ракетка мира и один из претендентов на победу на грунтовом «шлеме» в Париже. Разбираемся, может ли Алькарас прорваться на вершины рейтинга и вытеснить оттуда россиян Андрея Рублева и Даниила Медведева?

Кураж новичка

Началом взлета Алькараса можно считать прошлогодний турнир Next Gen для игроков U21 в Милане, где Карлос обыграл в титульном поединке американского вундеркинда Себастьяна Корду. Этот экспериментальный турнир считается «фабрикой будущих звезд» — в разные годы его выигрывали Стефанос Циципас и Янник Синнер, там становился финалистом Андрей Рублев и занимал третье место Даниил Медведев. Но успех на Next Gen — вовсе не гарантия блестящей карьеры во взрослом туре. Например, у чемпиона-2017 корейца Чон Хена взрослый этап теннисной жизни не задался.

В случае с молодым испанцем мы, по сути, имеем дело с первым взрослым сезоном, ведь в ATP действуют ограничения на количество турниров для юниоров до 18 лет. Результаты пока впечатляют — победа на грунтовом турнире в Рио, полуфинал в Индиан-Уэллсе, титул в Майами и победы над игроками из первой десятки (Циципасом и Берреттини). Другой вопрос — на сколько хватит Алькараса, когда он перестанет быть темной лошадкой и перестанет побеждать на кураже новичка.

Считается, что для молодых игроков самым тяжелым является второй сезон после перехода в юниоры, то есть все трудности у Карлоса еще впереди. Но пока он на коне и может зажечь и в стартующем грунтовом сезоне. Ведь практически все испанцы успешно играют на грунте — специалистом по этому покрытию был и нынешний тренер Алькараса Хуан Карлос Ферреро. Кстати, в бытность игроком этот теннисист тоже не отличался стабильностью — хоть он и является бывшей первой ракеткой мира, но действительно топовые результаты показывал только в 2003-2004 годах — на большее здоровья ему не хватило.

Нестабильность в элите

Что касается перспектив Алькараса в рейтинге. Если он сейчас не выиграет несколько грунтовых «мастерсов» и затем и «Ролан Гаррос», то появиться в топ-3 ему будет очень тяжело. Но здесь надо понимать, что на теннисной вершине сейчас ситуация достаточно запутанная и нестабильная. Лидер мужского тенниса Новак Джокович наконец-то получил возможность играть, несмотря на свои антиваксерские убеждения, и настроен как можно быстрее показать, кто в доме хозяин. При этом вторая ракетка мира Даниил Медведев взял паузу на один-два месяца для восстановления после операции по удалению межпозвонковой грыжи.

Рафаэлю Надалю, Стефаносу Циципасу и Андрею Рублеву на грунте надо защищать много очков, но медленные корты — это их стихия. В противостоянии с такими конкурентами, как и с другими игроками из топ-10, Алькарас не может чувствовать себя спокойно, даже демонстрируя свои лучшие качества. Этих качеств немало — отличный прием, быстрый и разнообразный теннис, заряженность на борьбу. Из явных недостатков разве что отсутствие опыта больших матчей. Потому что финал в Майами против Рууда — это, мягко говоря, не то же самое, что финал или даже полуфинал «Ролан Гаррос» против Джоковича.

Карлос Алькарас. Фото USA Today Sports

Учитывая, как прошел Алькарас прошлый грунтовый сезон и в какой он сейчас форме, появление Карлоса в первой десятке рейтинга стоит ждать уже в апреле или начале мая. Возможно, он может даже потеснить Андрея Рублева, если наша вторая ракетка не вернется к своей победной серии. Но считать Алькараса реальным конкурентом Джоковича или Медведева пока, видимо, рано. У Карлоса есть все, чтобы в будущем стать суперзвездой, но от того, как он будет реагировать на первые серьезные трудности, которые, несомненно, проявятся в его карьере, зависит главное — реализует испанец свой потенциал или останется в подававших большие надежды.

Ну и еще один ключевой момент — сумеет ли юноша остаться прежним на фоне обрушившейся на него славы и сопутствующего давления. «Он должен тренироваться и сохранять концентрацию, потому что сейчас очень легко ее потерять, — сказал Хуан Карлос Ферреро. — Мы постараемся создать пузырь и позволить ему спокойно продолжать работать, другого пути нет. Конечно, сейчас Карлос выступает на хорошем уровне и выиграет еще много турниров. Но надо психологически подготовить себя ко всей шумихе, которая начнет ему мешать трезво смотреть на свою карьеру».

Рейтинг ATP на 4 апреля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8420

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8410

3 (4). Александр Зверев (Германия) — 7195

4 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 7115

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5980

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4945

7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4380

8 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4375

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625

10 (12). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3440

11 (16). Карлос Алькарас (Испания) — 3411