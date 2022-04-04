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Сегодня, 18:20

Алькарас — новая угроза позициям Медведева в рейтинге? Юный испанец начал очень резво

18-летний Алькарас обыграл Рууда и стал победителем «Мастерса» в Майами
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Карлос Алькарас.
Фото USA Today Sports
Карлос Алькарас.
Фото USA Today Sports
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18-летний ученик Хуана Карлоса Ферреро — самый молодой в истории чемпион «мастерса» во Флориде.

Испанский юниор Карлос Алькарас выиграл супертурнир в Майами и подтвердил свою репутацию главного открытия текущего сезона. 18-летний ученик Хуана Карлоса Ферреро — самый молодой чемпион «мастерса» в истории тенниса. Юноша, который год назад даже не входил в топ-100 мирового рейтинга, сейчас уже 11-я ракетка мира и один из претендентов на победу на грунтовом «шлеме» в Париже. Разбираемся, может ли Алькарас прорваться на вершины рейтинга и вытеснить оттуда россиян Андрея Рублева и Даниила Медведева?

Карлос Алькарас. 18-летний Алькарас победил Рууда и выиграл турнир в Майами

Кураж новичка

Началом взлета Алькараса можно считать прошлогодний турнир Next Gen для игроков U21 в Милане, где Карлос обыграл в титульном поединке американского вундеркинда Себастьяна Корду. Этот экспериментальный турнир считается «фабрикой будущих звезд» — в разные годы его выигрывали Стефанос Циципас и Янник Синнер, там становился финалистом Андрей Рублев и занимал третье место Даниил Медведев. Но успех на Next Gen — вовсе не гарантия блестящей карьеры во взрослом туре. Например, у чемпиона-2017 корейца Чон Хена взрослый этап теннисной жизни не задался.

В случае с молодым испанцем мы, по сути, имеем дело с первым взрослым сезоном, ведь в ATP действуют ограничения на количество турниров для юниоров до 18 лет. Результаты пока впечатляют — победа на грунтовом турнире в Рио, полуфинал в Индиан-Уэллсе, титул в Майами и победы над игроками из первой десятки (Циципасом и Берреттини). Другой вопрос — на сколько хватит Алькараса, когда он перестанет быть темной лошадкой и перестанет побеждать на кураже новичка.

Считается, что для молодых игроков самым тяжелым является второй сезон после перехода в юниоры, то есть все трудности у Карлоса еще впереди. Но пока он на коне и может зажечь и в стартующем грунтовом сезоне. Ведь практически все испанцы успешно играют на грунте — специалистом по этому покрытию был и нынешний тренер Алькараса Хуан Карлос Ферреро. Кстати, в бытность игроком этот теннисист тоже не отличался стабильностью — хоть он и является бывшей первой ракеткой мира, но действительно топовые результаты показывал только в 2003-2004 годах — на большее здоровья ему не хватило.

Карлос Алькарас. Алькарас стал самым молодым победителем турнира в Майами в истории

Нестабильность в элите

Что касается перспектив Алькараса в рейтинге. Если он сейчас не выиграет несколько грунтовых «мастерсов» и затем и «Ролан Гаррос», то появиться в топ-3 ему будет очень тяжело. Но здесь надо понимать, что на теннисной вершине сейчас ситуация достаточно запутанная и нестабильная. Лидер мужского тенниса Новак Джокович наконец-то получил возможность играть, несмотря на свои антиваксерские убеждения, и настроен как можно быстрее показать, кто в доме хозяин. При этом вторая ракетка мира Даниил Медведев взял паузу на один-два месяца для восстановления после операции по удалению межпозвонковой грыжи.

Рафаэлю Надалю, Стефаносу Циципасу и Андрею Рублеву на грунте надо защищать много очков, но медленные корты — это их стихия. В противостоянии с такими конкурентами, как и с другими игроками из топ-10, Алькарас не может чувствовать себя спокойно, даже демонстрируя свои лучшие качества. Этих качеств немало — отличный прием, быстрый и разнообразный теннис, заряженность на борьбу. Из явных недостатков разве что отсутствие опыта больших матчей. Потому что финал в Майами против Рууда — это, мягко говоря, не то же самое, что финал или даже полуфинал «Ролан Гаррос» против Джоковича.

Карлос Алькарас. Фото USA Today Sports
Карлос Алькарас.
Фото USA Today Sports

Учитывая, как прошел Алькарас прошлый грунтовый сезон и в какой он сейчас форме, появление Карлоса в первой десятке рейтинга стоит ждать уже в апреле или начале мая. Возможно, он может даже потеснить Андрея Рублева, если наша вторая ракетка не вернется к своей победной серии. Но считать Алькараса реальным конкурентом Джоковича или Медведева пока, видимо, рано. У Карлоса есть все, чтобы в будущем стать суперзвездой, но от того, как он будет реагировать на первые серьезные трудности, которые, несомненно, проявятся в его карьере, зависит главное — реализует испанец свой потенциал или останется в подававших большие надежды.

Ну и еще один ключевой момент — сумеет ли юноша остаться прежним на фоне обрушившейся на него славы и сопутствующего давления. «Он должен тренироваться и сохранять концентрацию, потому что сейчас очень легко ее потерять, — сказал Хуан Карлос Ферреро. — Мы постараемся создать пузырь и позволить ему спокойно продолжать работать, другого пути нет. Конечно, сейчас Карлос выступает на хорошем уровне и выиграет еще много турниров. Но надо психологически подготовить себя ко всей шумихе, которая начнет ему мешать трезво смотреть на свою карьеру».

Рейтинг ATP на 4 апреля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8420
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8410
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 7195
4 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 7115
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5980
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4945
7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4380
8 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4375
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625
10 (12). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3440
11 (16). Карлос Алькарас (Испания) — 3411

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Хуан Карлос Ферреро
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