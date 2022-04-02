Медведев ложится на операцию. «Ролан Гаррос» и «Уимблдон» под угрозой?

Из-за удаления грыжи лучший теннисист России пропустит весь грунтовый сезон.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев объявил о том, что берет небольшой перерыв в выступлениях для решения проблем со здоровьем. 26-летний россиянин сделал операцию по удалению грыжи, после которой он не сможет играть один-два месяца. Это означает, что наш звездный игрок, рискует пропустить главный грунтовый турнир года «Ролан Гаррос», который стартует 22 мая. Если это произойдет, то к 13 июня Медведев может потерять в рейтинге 790 очков и пропустить вперед кого-то из преследователей. С другой стороны, два месяца на не самом любимом покрытии для Даниила — лучший момент, чтобы уйти на больничный.

Категорически нельзя спешить с восстановлением

«Последние несколько месяцев я играл с грыжей. Вместе с командой мы приняли решение сделать небольшую операцию. Восстановление может занять от одного до двух месяцев, и я буду делать все возможное, чтобы вернуться на корт как можно быстрее. Всем спасибо за поддержку», — написал Медведев в соцсетях, приложив фото из больницы, где он лежит после операции.

О какой именно грыже идет речь, Даниил не уточнил, что скорее всего речь о межпозвоночной грыже, которая удаляется при помощи лазера. Все остальные варианты этого заболевания требуют более серьезного вмешательства и более длительного восстановления.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Межпозвоночная грыжа — довольно распространенное заболевание у профессиональных спортсменов, которое возникает в результате длительных нагрузок или микротравм. Грыжа провоцирует болезненные ощущения, которые мешают выступать в полную силу. Очевидно, что последние турниры в США, на которых мы ждали от Медведева возвращения на первую строчку рейтинга ATP, он играл через боль. Терпеть это дальше нет никакого смысла, особенно с учетом того, что в ближайшее время Даниилу надо защищать не так много очков, а к августу ему очень нужно быть в полном порядке.

Вопрос сейчас только в том, когда именно россиянин вернется в строй. Он точно пропустит «мастерсы» в Монте-Карло, Мадриде и, скорее всего, — в Риме. Чисто теоретически шансы успеть восстановиться к «Ролан-Гаррос» имеются. Другой вопрос — стоит ли игра свеч. «Дане категорически нельзя спешить с восстановлением от этой травмы. Сейчас главное — в спокойном темпе провести восстановление и набрать форму, — заявил «СЭ» глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Думаю, что Джокович сможет создать себе небольшое преимущество в рейтинге. В этом нет ничего страшного, ведь сейчас только начало сезона. Даня успеет нагнать Новака. Главное, не усугубить травму. Это самое страшное, что может произойти».

Стоит ли ломиться в закрытую дверь?

Напомню, что с 28 февраля по 20 марта Даниил впервые в карьере находился на первой строчке рейтинга ATP. Поскольку его главный конкурент Новак Джокович не поехал в США из-за отсутствия антиковидной прививки, у Медведева были хорошие шансы задержаться на верхней строчке чуть дольше, но он сначала уступил в третьем круге Индиан-Уэллса французу Гаэлю Монфису, а потом — в четвертьфинале Майами поляку Хуберту Хуркачу. В этот момент казалось, что причина не самых удачных результатов россиянина на американском харде — чрезмерное давление. Однако сейчас выясняется, что было и другое более очевидное объяснение.

Во время матчей Медведев не подавал виду, что ему больно играть, хотя в последнем поединке в Майами он выглядел очень уставшим, но объяснил свое состояние жаркой погодой. Конечно, операцию Даниил перенес не самую серьезную, и в его возрасте проблем с восстановлением возникнуть не должно. Но звездному теннисисту в любом случае какое-то время нельзя тренироваться, и выпадение из ритма точно будет иметь последствия для его формы. Сразу на «Ролан Гаррос» после такой паузы нельзя ни в коем случае, надо сыграть на каком-нибудь небольшом турнире, чтобы понять, как ведет себя организм.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

«Видимо, Даниилу непросто дается первое место, — предположил в разговоре с «СЭ» спортивный врач Юрий Васильков. — Эта операция носит не такой простой характер, поэтому я не берусь давать прогнозы, когда Даниил сможет снова играть. Форма к Даниилу, конечно, вернется. У нас люди и после остановки сердца возвращались. Вспомните недавнюю историю с Эриксеном. Насколько было опасно играть с грыжей? Опасно только ущемление. Вот в таком случае будет очень плохо. Скорее всего, он консультировался в это время с врачами».

Напомню, что в последнее время у Медведева были поводы для волнений не только в спортивном плане и по поводу здоровья. Международная федерация тенниса лишила всех россиян и белорусов возможности выступать под национальными флагами, а министр спорта Великобритании потребовал для наших спортсменов специальных условий допуска на Уимблдон. Скорее всего, им придется доказывать, что они ни в финансовом, ни в политическом плане не связаны с руководством России. У игроков сборной в этом плане могут возникнуть трудности. Так что Даниилу, быть может вообще стоит ломиться в закрытую дверь, рискуя в том числе нарваться на проблемы с перечислением призовых, а сразу нацеливаться на 10 июля, когда завершится травяной сезон.