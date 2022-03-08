Третий номер мирового рейтинга жестко наказан за нападение на судейскую вышку на турнире в мексиканском Акапулько.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила о наказании третьей ракетки мира Александра Зверева за инцидент на турнире в мексиканском Акапулько. За неспортивное поведение с отягчающими обстоятельствами 24-летний представитель Германии дисквалифицирован на восемь недель и оштрафован на 25 тысяч долларов. Впрочем, несмотря на показную строгость санкций, на самом деле дебошир, напавший с ракеткой на судейскую вышку, отделался очень легко. Отстранение от выступлений является условным — в течение года Александр будет находиться на испытательном сроке, и только если в это время допустит новое нарушение, дисквалификация вступит в силу. Пока Зверев может продолжать свои выступления и даже участвовать в гонке за титул первой ракетки мира.

Потеря 72 тысяч долларов

Зверев «отличился» в матче парного разряда в 1/8 финала турнира в Акапулько, в котором Александр в дуэте с бразильцем Марсело Мело уступил малоизвестным соперникам Ллойду Глaсспулу (Великобритания) и Харри Хелиовааре (Финляндия). Агрессию немецкого теннисиста русского происхождения вызвали действия лайнсмена и судьи на вышке Алессандро Джермани из Италии, которые засчитали мяч, который показался немцу вылетевшим в аут. Все это произошло во время супер-тай-брейка, когда Зверев и Мело проигрывали со счетом 6:8. Саша потребовал, чтобы судья на вышке спустился и проверил метку, но тот уже принял решение, отдав матч-пойнт соперникам. Через мгновение Зверев и Мело проиграли матч, а Саша буквально сошел с ума, четыре раза врезав ракеткой в судейскую вышку и чудом не зацепив ноги Джермани.

Реакция на эту дикую вспышку гнева была очень жесткой. Зверева сняли с одиночного турнира в Акапулько, где он защищал свой прошлогодний титул, и оштрафовали на 40 тысяч долларов. Теперь ATP увеличила штраф до 65 тысяч долларов. Кроме того, Александр лишился всех призовых за Акапулько в 31 570 долларов (в одиночном и парном разряде), а также очков в рейтинге ATP за выход в четвертьфинал. Впрочем, эти очковые лишения несущественны, как и потеря примерно 100 тысяч долларов. Олимпийский чемпион вернет все эти деньги, одержав четыре победы на ближайшем турнире в Индиан-Уэллсе. Гораздо серьезнее здесь репутационные потери, ведь всем стало очевидно, что русский немец не в состоянии контролировать свой гнев даже на публике, а значит, может легко срываться и в личной жизни.

Неконтролируемый гнев

Когда бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова рассказывала об эпизодах физического насилия со стороны Александра, многие считали это наговором, местью брошенной подружки. Тем более что сам теннисист категорически отрицал эти утверждения и даже подал в суд на Шарыпову и издание, опубликовавшее ее исповедь. Безумные выплески негатива в исполнении третьей ракетки мира на тренировках до сих пор видели единицы. Теперь же свидетелями «припадка» стали миллионы, к тому же он зафиксирован в официальном документе — расследованием инцидента в Акапулько занимался лично старший вице-президент ATP по правилам и соревнованиям Миро Братоев. А это значит, что Звереву будет намного сложнее доказать свою адекватность во время расследования по обвинению в семейном насилии, которое ATP ведет с осени прошлого года.

Теперь Александр официально предупрежден о том, что любое неуважительное или агрессивное поведение, а таже словесные оскорбления в отношении официального лица, соперника или зрителя в ходе или по окончании матча, на корте или в его окрестностях приведут к реальной дисквалификации. Наверняка Зверев это и сам понимает. Другой вопрос, насколько он способен контролировать свои эмоции. Во время довольно долгой истории с обвинениями Шарыповой теннисист держался на публике очень достойно и под этим давлением сумел завоевать титул олимпийского чемпиона, выиграть Итоговый турнир и два «мастерса», закрепившись на третьей строчке мирового рейтинга. Теперь Александр теоретически может даже вмешаться в борьбу Даниила Медведева и Новака Джоковича за титул первой ракетки мира.

Извинения приняты?

Вообще, трио лидеров мужского теннисного рейтинга сейчас выглядит очень необычно — временно лишенный флага россиянин Даниил Медведев, депортированный из Австралии в разгар антиваксерского скандала серб Новак Джокович и условно дисквалифицированный за неспортивное поведение Александр Зверев из Германии. Разумеется, все это лишь стечение обстоятельств, но во время предстоящих в марте и апреле турниров первые номера «посева» явно будут испытывать не только чисто игровое давление. А ведь их еще поджимает в рейтинге набравший отличную форму испанский ветеран Рафаэль Надаль.

Многие сейчас сравнивают наказание Зверева с санкциями в отношении австралийского теннисиста Ника Кирьоса, который в 2019 году за неоднократные оскорбления должностных лиц и зрителей в матче против Карена Хачанова на турнире в Цинциннати получил 16 недель дисквалификации условно и 113 тысяч долларов штрафа. И это при том, что до этого Кирьос допускал подобные нарушения неоднократно. Все это говорит о крайней либеральности ATP в дисциплинарных вопросах. В большинстве видов спорта участник соревнований, допустивший подобное, отправился бы в бан очень надолго.

В 2009 году американка Серена Уильямс была наказана дисциплинарной комиссией Международной федерации тенниса (ITF) двумя годами испытательного срока и штрафом в 175 тысяч долларов за скандал с судьями и угрозы в их адрес по ходу полуфинального матча US Open против бельгийки Ким Клийстерс. «Это совершенно точно двойные стандарты, — возмутилась Серена мягкому наказанию Зверева в интервью CNN. — Меня бы, наверное, уже посадили в тюрьму, если бы я поступила как Александр».

Что касается самого Зверева, то он уже извинился за свое поведение, на прошлой неделе помог сборной Германии обыграть Бразилию в Кубке Дэвиса и на этой неделе готовится стартовать в Индиан-Уэллсе, несмотря на все условные дисквалификации.