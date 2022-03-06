Федерер выбыл из гонки за звание величайшего теннисиста в истории. В обойме остались только Джокович и Надаль

Фаворитом в походе за рекордом по титулам пока выглядит испанец, выигравший два турнира из двух в новом сезоне.

Весь прошлый год прошел под знаком прорыва к званию величайшего игрока в истории в исполнении Новака Джоковича. За сезон серб выиграл три турнира «Большого шлема», оступившись лишь в концовке — стараниями Даниила Медведева. Но победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне только сравняли Джоковича по числу выигранных за карьеру «мейджоров» с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером (у всех колоссов мужского тенниса стало по 20 главных трофеев). А нанеся поражение в драматичном финале Открытого чемпионата Австралии-2022 Даниилу Медведеву, испанец вырвался вперед по этому показателю — 21 титул.

Теперь Рафа опережает Новака в неофициальной гонке за звание величайшего на одну победу на ТБШ. А вот швейцарец, похоже, из борьбы выпал — травмы и восстановление после них не позволяют Федереру играть в этом году до конца лета или начала осени. А это означает автоматический пропуск «мейджоров» во Франции и Великобритании.

Бесконечное число травм и операция Федерера

По словам Роджера, правое колено беспокоит его давно, так что врачи говорят, что операции — это правильный шаг. Первое объявление о необходимом хирургическом вмешательстве появилось в феврале 2020 года. Тогда стало известно, что Федереру придется пропустить все весенние турниры, включая «Ролан Гаррос». Все это звучало довольно тревожно — теннисисту пришлось потерять большое количество рейтинговых очков и физическую форму. Хотя на протяжении всей карьеры Роджеру со здоровьем везло — за 20 лет он никогда не снимался с матча, а после начала соревнований отказывался от продолжения борьбы всего четыре раза.

Федерер всегда грамотно подходил к восстановлению и отдыху — специально занимался вместе с командой составлением правильного графика турниров и тренировок и работал с одним и тем же физиотерапевтом Пьером Паганини. Хотя травмы, конечно, были: проблемы со спиной, которые начались в 2003 году, больное бедро год спустя, несколько недель на костылях из-за голеностопа, мононуклеоз (не травма, но болезнь, которая сильно сказывалась на физической форме), порванный мениск и проблемы с правой рукой.

В 2020-м швейцарец на соревнования больше не вышел и вообще вернулся в тур через год к турниру в Дохе, но и там особых успехов не было. Дальше — снова пропуск части сезона и «Ролан Гаррос», где Роджер победил в трех матчах. В поединке против немца Доминика Кепфера Федерер снялся после 3,5 часа игры, чтобы поберечь прооперированную ногу перед Уимблдоном. Правда, в Лондоне получилось чуть лучше, чем в Париже, — проигрыш в четвертьфинале. После этого теннисист объявил, что пропускает Олимпийские игры, а в августе стало известно, что у Роджера будет еще одна операция на колене (уже третья!).

Федерер дал себе на отдых и восстановление несколько месяцев. В ноябре сам спортсмен уточнил, что не сможет соревноваться до апреля, а вот теперь в марте сказал, что продлевает этот срок до конца лета или начала осени. За последние два года Роджер сыграл всего на шести турнирах и достаточно скромно себя на них показал. Сам швейцарец, кажется, еще планирует вернуться — говорит, что без разницы, выступать в 40 или 42 года:

— Безусловно, я разочарован травмой, но и торопиться тоже не хочу, — рассказывал Федерер Tennis World USA. Возвращение на корт в возрасте 41-42 лет? Это не играет большой роли, ведь главное — это вернуться в принципе.

В гонке за звание величайшего осталось всего двое

Если швейцарец больше не вернется в топ или вообще на корт, болельщики уже морально готовы к этому. Два года непрерывных травм и операций в возрасте 40 лет вряд ли кого-то удивляют, но грустить заставляют. Все-так несколько лет подряд Роджер не зря признавался любимым игроком среди теннисных фанатов. Так что, скорее всего, стоит признать, что Федерер так и остановится на отметке в 20 титулов «Большого шлема». Великим он от этого быть все равно не перестанет.

У Джоковича и Надаля, кажется, еще есть силы побороться — Рафа пока в этом сезоне выиграл Australian Open. Новак рисковал пропустить все турниры «Большого шлема» из-за пандемийных ограничений, но одно обстоятельство должно сыграть в его пользу. Во Франции с 14 марта вакцинация от коронавируса не является обязательной. «Ролан Гаррос» в 2022 году начнется в конце мая. За два месяца может многое поменяться, но пока у антиваксера Джоковича есть шанс не прививаться и все равно догнать Надаля по числу «Больших шлемов».

В Дубае Новак, правда, проиграл Иржи Веселы из Чехии. Рафа в это время снова обыграл Медведева, во второй раз за сезон, в Мексике и победил на турнире в Акапулько. Так что в этом сезоне испанец выиграл на двух стартах из двух и уже может считаться фаворитом на любом старте. Странно так говорить про Надаля, но в последние годы он либо не показывал суперуспехов, либо снимался с турниров из-за разных обстоятельств. А сейчас он находится в более выгодной позиции, чем Новак.

Конечно, есть теннисисты, способные остановить Джоковича и Надаля, — тот же Медведев, Александр Зверев и Стефанос Циципас, Андрей Рублев. Они все будут стараться и имеют шанс выиграть у великих, но собрать 20 и больше «Шлемов» им в обозримом будущем не удастся. Теоретическая возможность есть всегда, но это скорее нереально, учитывая как раз Рафу и Новака. Так что сейчас, по-видимому, остается один вопрос: кто же победит в гонке за звание величайшего? Претендентов осталось всего двое.