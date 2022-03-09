Сможет ли Медведев наконец-то одолеть Надаля? Расклад «мастерса» в Индиан-Уэллсе

Расклад сил в мужском турнире может полностью изменить Новак Джокович, который так и не сделал прививку, но все равно ждет американской визы.

В американской Калифорнии стартует первый турнир серии «мастерс» в этом сезоне — Индиан-Уэллс. Основная интрига мужской сетки — выступит ли экс-первая ракетка мира Новак Джокович. Серб в заявке, но все же его участие висит на волоске. В остальном без сюрпризов — все звезды тенниса на месте. Из фаворитов, помимо серба, за 1000 очков поборются первая ракетка мира Даниил Медведев, набравший серьезный ход ветеран Рафаэль Надаль и находящийся на испытательном сроке Александр Зверев. Но сначала все же выступят девушки.

Непредсказуемые девушки

Женщины. Потенциальные четвертьфиналы

Ализе Корне (1) — Каролина Плишкова (7)

Ига Швентек (3) — Гарбинье Мугуруса (8)

Анетт Контавейт (4) — Паола Бадоса (5)

Арина Соболенко (2) — Мария Саккари (6)

Кроме Эшли Барти, которая не приехала в Индиан-Уэллс по состоянию здоровья, все топы в сетке. В пятерку «сеяных» вошли Ализе Корне (Крейчикова снялась с турнира из-за травмы локтя), Арина Соболенко, Ига Швентек, Анетт Контавейт и действующая чемпионка турнира Паола Бадоса. Также в строй после перерыва из-за травмы возвращается бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова. Чемпионки «Большого шлема» Наоми Осака, Эмма Радукану, Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса и Виктория Азаренко также участвуют в схватке.

Что касается россиянок, то в отсутствие из-за травмы колена Анастасии Павлюченковой шансы у наших девушек не самые благоприятные. Но интересно будет понаблюдать за белоруской Ариной Соболенко. Несмотря на нестабильный сезон, теннисистка постепенно сокращает количество двойных ошибок и показывает сейчас очень хороший уровень игры. Помешать ей взять заветный титул может гречанка Мария Саккари, которая является ее потенциальной соперницей по четвертьфиналу.

Кудерметова, Касаткина и Самсонова начинают свой путь со второго круга, и больше всего со жребием не повезло Веронике. В самом начале турнира ей придется встретиться либо с Наоми Осакой, опустившейся на 78-ю строчку рейтинга WTA, либо с сильной американкой Слоан Стивенс. У Касаткиной положение получше — в соперницах малоизвестные американка Кэти Волынец или Аранча Рус из Нидерландов. Также не забываем про Людмилу Самсонову, которая достаточно успешно выступала в прошлом сезоне и потенциально может выстрелить в этом. Во втором раунде она будет сражаться либо с китаянкой Анной Ли, либо с американкой Мэдисон Бренгл.

Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. Фото Getty Images

И снова Медведев — Надаль?

Мужчины. Потенциальные четвертьфиналы

Даниил Медведев (1) — Стефанос Циципас (5)

Рафаэль Надаль (4) — Каспер Рууд (8)

Александр Зверев (3) — Маттео Берреттини (6)

Новак Джокович (2) — Андрей Рублев (7)

Основной конкурент Даниила на этом турнире (если не считать Джоковича) — пока непобедимый для россиянина в текущем сезоне Рафаэль Надаль. Спортсмены находятся в одной половине турнирной сетки, но для того, чтобы встретиться в полуфинале, в четвертьфиналах им нужно пройти очень серьезных соперников: Медведеву — Циципаса, Надалю — Рууда. В целом что тот, что тот сейчас не показывают свой максимум, чтобы выбить из колеи таких монстров, как Рафа и Даня, но после небольшого перерыва на квалификацию Кубка Дэвиса может быть все что угодно.

Но, конечно, держим в уме, что у Стефаноса был травмирован локоть, а также то, что в этой половине сетки есть еще британец Кэмерон Норри, действующий чемпион Индиан-Уэллса. В одной четверти с Циципасом также находится Карен Хачанов. Они могут встретиться в третьем раунде соревнований, но для этого россиянину нужно еще обойти во втором круге либо американца Дженсона Бруксби, либо испанца Роберто Карбальеса Баэна.

Александр Зверев продолжает мелькать в не самых приятных новостях. После нападения на судью на вышке и словесных оскорблений в Мексике он в настоящее время находится на испытательном сроке. Результаты немца в этом сезоне были достойными, а самым ярким событием стал финал в Монпелье. В начале Индиан-Уэллса ему предстоит встретиться либо с Григором Димитровым, вышедшим в полуфинал в прошлом году, либо с Томми Полом.

Алекс де Минаур является вероятным противником Зверева в третьем раунде, а в четвертом ему бросит вызов либо Пабло Карреньо Буста, либо Тейлор Фриц. В этой же четверти находится Маттео Берреттини. В текущем сезоне итальянец дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии и четвертьфинала в Рио. Однако он отказался от участия в матче первого раунда в Мексике из-за травмы.

Новак Джокович. Фото Reuters

Джокович сыграет с Рублевым?

Мы все еще не знаем, получил ли Джокович разрешение на въезд в США, но пока будем считать, что это так. Во втором круге Новак столкнется либо с Дэвидом Гоффеном, либо с Джорданом Томпсоном — достаточно легко проходимые для серба теннисисты. Ноле в этом году участвовал только в одном турнире — в чемпионате Дубая по теннису, где в четвертьфинале проиграл Иржи Веселы. Что примечательно, так это потенциальный соперник по третьем раунду — великий сэр Энди Маррей, если тот сначала одолеет Александра Бублика. В случае, если Джоковича не допустят к соревнованиям, его место в жеребьевке займет Григор Димитров, который был бы «посеян», если бы серб не участвовал.

В очень хорошей форме сейчас находится еще один россиянин — Андрей Рублев, выигравший в этом сезоне уже два одиночных титула ATP (Марсель и Дубай) и один парный. Не сказать, что ему повезло с жеребьевкой, но в целом шансы позитивные. Вначале ему придется сразиться против эксцентричного француза Бенуа Пэра или немца Доминика Кепфера. Серьезным препятствием на пути к Джоковичу/Димитрову может стать поляк Хуберт Хуркач. Также в этой четверти находится Аслан Карацев, не показывающий пока в этом сезоне внушительных результатов.

Напомним, что все российские игроки выступают на турнирах ATP и WTA под нейтральным статусом без флага и гимна. Также сегодня стало известно, что телеканал Eurosport будет недоступен на территории Российской Федерации, в связи с чем следить за нашими игроками в Индиан-Уэллсе будет сложнее.

Матчи с участием россиян, выступающих под нейтральным флагом

Женщины

Вероника Кудерметова (21) — Слоан Стивенс (США)/Наоми Осака (Япония)

Дарья Касаткина (23) — Кэти Волынец (США)/Аранча Рус (Нидерланды)

Людмила Самсонова (29) — Анна Ли (Китай)/Мэдисон Бренгл (США)

Екатерина Александрова — Эльвина Калиева (США)

Анастасия Потапова — Мисаки Дои (Япония)

Вера Звонарева — Синвень Жен (Китай)

Мужчины

Даниил Медведев (1) — Алексей Попырин (Австралия)/квалифаер

Карен Хачанов (25) — Дженсон Бруксби (США)/Роберто Карбальес Баэна (Испания)

Андрей Рублев (7) — Бенуа Пэр (Франция)/Доминик Кепфер (Германия)

Аслан Карацев (22) — Стив Джонсон (США)/Даниэль Альтмайер (Германия)