«Если бы Медведев и Рублев не уехали из России, были бы за пределами топ-100». Сафин рубит правду

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин — о выдающемся годе российских теннисистов.

Даниил Медведев триумфально завершил теннисный сезон, выиграв итоговый турнир ATP. В финале 24-летний россиянин обыграл Доминика Тима (4:6, 7:6, 6:4), а до этого сломил сопротивление двух первых номеров рейтинга — Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Даниил стал первым теннисистом в истории, обыгравшим всех представителей топ-3 на ATP Finals. Благодаря этой победе Медведев закрепился на четвертой строчке рейтинга и в плотную приблизился к Доминику Тиму (между игроками менее 700 очков). Успешное окончание сезона Медведева и еще одного россиянина Андрея Рублева «СЭ» прокомментировал экс-первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» Марат Сафин.

В мировом туре больше нет дебилов

— Евгений Кафельников сказал, что не ожидал победы Медведева на итоговом. Вы верили в нашего теннисиста?

— Слушайте, он давно шел к большой победе. Вот-вот он должен был выиграть или турнир «Большого шлема», или итоговый. На US Open-2020 его остановил Тим, сейчас Даня взял реванш у австрийца. Думаю, все закономерно. Красавец, он дорос до такого успеха.

— Медведев в 2020 году сильнее самого себя образца 2019-го?

— Что за вопрос? Конечно. Если человек занимает четвертое место в рейтинге ATP, успешно играет на турнирах «Большого шлема», выигрывает «Мастерсы»... Он же не четвертый в каком-нибудь общероссийском рейтинге. Поймите одну простую вещь: если теннисист не будет эволюционировать, то он никогда не выиграет итоговый. В мировом туре больше нет дебилов. Все стали большим профессионалами, относятся к своей физической форме с большим трепетом. Поэтому, если ты не будешь прибавлять, то довольно быстро вылетишь из топ-50, а потом и вообще пропадешь из рейтинга. Это не российский футбол, где можно держаться на плаву за счет паспорта.

— Дядя и первый тренер Рафаэля Надаля Тони Надаль сказал, что Янник Синнер, Стефанос Циципас и Даниил Медведев — главные кандидаты на то, чтобы стать №1 в мире. Согласны с ним?

— Добавил бы в этот список Рублева. Думаю, Андрей на следующий год может побороться за самые престижные трофеи. Кто еще? В Зверева я верю поменьше. В этом году у него был отличный шанс выиграть US Open, но он почему-то сдулся после того, как повел у Тима 2:0 по сетам в финале. В принципе, Сашу не стоит списывать со счетов, но есть такое впечатление, что он не может преодолеть важный психологический рубеж. А вот Медведев, Тим и Циципас уже уверены в себе. Да, грек еще где-то еще скачет, но он кажется мне предпочтительнее Зверева.

— Чего не хватает Медведеву, чтобы стать номером один?

— Каждый год надо что-то менять, что-то добавлять в свой игровой арсенал. Люди привыкают к твоей игре. И если ты не будешь меняться и совершенствоваться, то тогда ты не сможешь быть на высоте.

Медведевым и Рублевым можно гордиться. Наши футболисты даже рядом не стоят

— Второй раз в истории два игрока из России закончили год в топ-10. В прошлый раз это были вы с Евгением Кафельниковым. Рады этому событию?

— Это отлично. Тут главное, что ребята вовремя сообразили уехать из России. Чтобы быть профессиональном надо уезжать из нашей страны. К сожалению, у нас нет условий. Это так. Уже другой вопрос почему. Но троица, которая уехала — Медведев, Рублев, Хачанов — они все стоят в топ-20. Те, кто остался тренироваться в России их нет даже в топ-100. Я давно озвучивал эту мысль.

— То есть в России даже не стоит начинать тренироваться?

— У нас можно тренироваться до определенного возраста, но потом надо уезжать. Это нормально. В Испании, куда уехали Андрей и Карен, гораздо сильнее школа тенниса, намного больше спарринг-партнеров. Посмотрите ради интереса, сколько игроков из Испании прошло через топ-100 рейтинга и сколько из России. Испанцев в разы больше. Во Франции, где тренируется Даня, аналогичная ситуация. Они уехали 3-4 года назад и посмотрите сколько титулов выиграли за это время. И доросли до десятки. В России бы они давно потухли. Если бы Медведев, Рублев и Хачанов не уехали из России, то были бы за пределами топ-100.

— Можно назвать Медведева и Рублева главными героями российского спорта в 2020 году?

— Главное, не обидеть никого. Пацаны молодцы, провели очень успешный год. Таких результатов давно не было в российском теннисе. Ими можно гордиться и уважать. Наших футболистов, конечно, даже не стоит ставить рядом. Они ни о чем, даже обсуждать нечего. В хоккей я особо не вникаю, но наши ребята вновь выиграли Кубок Стэнли, их, наверное, тоже стоит отметить. Еще бы выделил Хабиба.