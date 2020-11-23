«Спасибо, Коля!» Медведев выиграл и рассказал, кто его вдохновлял

Игорь Рабинер — о выдающемся успехе первой ракетки России, которому мы говорим: «Спасибо, Даня!»

ATP Finals. Финал

Даниил Медведев (4) — Доминик Тим (3) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4

Сколько же у Даниила Медведева воли. И сил — ведь у него было на шесть часов меньше на отдых с сегодняшней ночи, чем у Доминика Тима. Как вчера с Надалем, так и сегодня с Тимом был проигран первый сет. Из трех возможных. Права на ошибку больше не было.

Вчера Даня взял чужую подачу при 5:4 в пользу Надаля во втором сете. Сегодня весь второй сет он еле-еле, на зубах, вытаскивал каждую свою подачу. Важнейшим, как часто бывает, был седьмой гейм.

На подаче Медведева у Тима было два брейк-пойнта. Не взяв первый и проиграв мяч при «ровно», Тим вдруг дико заорал. На себя. И в этот момент я подумал, что Даня возьмет этот сет.

Оба вторых сета — и в полуфинале, и в финале — на тай-брейках. Только с Надалем сразу повел, а сегодня горел 0:2. После чего взял семь мячей подряд.

После третьего гейма третьего сета я грешным делом подумал, что Даня сейчас сломается психологически. Потому что Тим взял свою подачу при 0:40.

Причем в тот момент у была вторая подача, и Медведев, принимая ее, еле перебил мяч через корт — для перестраховки, что ли? Тим не мог этим не воспользоваться. А дальше снял с себя барьер и выиграл остальные мячи в гейме.

0 из 6 брейк-пойнтов на тот момент у Медведева. Ох.

Главный матчбол в карьере Даниила Медведева ? pic.twitter.com/3yT46ZN26G — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) November 22, 2020

Но нет, не затрясся Даня. Следующий гейм, как ни в чем не бывало, взял всухую.

При 2:2 — опять зацепился за чужую подачу. Там все и решалось. Один раз не сделал брейк. Еще дважды отыгрался с «больше». Второй брейк-пойнт — и восьмой в матче — снова мимо. Да когда же, наконец? А в следующей же попытке! Пусть и с девятого раза. Но когда это было нужнее всего.

При 5:4 и перед своей подачей на матч в перерыве его показали крупным планом. Спокойный, сосредоточенный взгляд. Никакого повода для беспокойства, что что-то с ним не так. За последний год нервная система у Медведева явно укрепилась.

30:0. Два мяча до победы. И тут вдруг — 30:30. Причем после игры он скажет, что при 30:0 подал самую сильную свою подачу за турнир — 134 мили в час. И Тим отбил ее в линию. Как тут не занервничать? Мыслей, говорил потом Даниил, куча была.

И — ни капли нервов. Больше у Тима, без вариантов обыгравшего Даню в полуфинале US Open, не было ни шанса.

Потом — куча комплиментов на английском сопернику: «Ты уже в истории. И мы еще много раз встретимся». И... Николаю Давыденко, первому из наших, кто выиграл итоговый турнир ATP: «Он вдохновил множество детей в России, включая меня». И по-русски: «Спасибо, Коля!»

А мы говорим: «Спасибо, Даня!» Обыграв на этом турнире первую, вторую и третью ракетки мира, ты вдохновишь новое поколение мальчишек.

Теперь, Даниил, — за следующими рубежами, победами в турнирах Большого Шлема и званием первой ракетки мира!

Пора уже, чтобы у Евгения Кафельникова и Марата Сафина появился наследник.