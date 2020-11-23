Киберфутбол и поражение от 111-й ракетки. Как Медведев шел к своему триумфу

Трофей на итоговом турнире в Лондоне увенчал один из самых сложных сезонов в карьере первой ракетки России.

Финальный рейтинг ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12030

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (4) Даниил Медведев (Россия) — 8470

5 (5) Роджер Федерер (Швейцария) — 6630

6 (6) Стефанос Циципас (Греция) — 5925

7 (7) Александр Зверев (Германия) — 5525

8 (8) Андрей Рублев (Россия) — 4119

9 (9) Диего Шварцман (Аргентина) — 3455

10 (10) Маттео Берреттини (Италия) — 3075...

20 (20) Карен Хачанов (Россия) — 2245

Весь нынешний сезон Даниил Медведев провел в Топ-6 мирового рейтинга. В результате победы на Итоговом чемпионате он получил 1500 очков и сумел оторваться от идущего на пятом месте Роджера Федерера (легендарный швейцарец из-за операции не играл с февраля). В Лондоне 24-летний россиянин оформил несколько впечатляющих достижений — стал вторым российским чемпионом итогового турнира после Николая Давыденко, побеждавшего 11 лет назад, и первым игроком с 2007 года, выигравшим на одном турнире у первых трех ракеток мира. А кроме того, Даниил заработал на Итоговом максимальную сумму призовых — 1,564 миллиона долларов.

Было смешно читать как я перестал прогрессировать

В активе у Медведева — десять побед подряд и отличное настроение на предстоящим отпуском. И все-таки нынешний сезон Даниила, который увенчался главной на данный момент победой в карьере, нельзя назвать шедевральным. Ведь провалов в течение года было не меньше, чем поводов для радости. Были два поражения от игроков из второй сотни, серия без побед из трех матчей после US Open, ни одного финала за 13 месяцев и очень неудачная попытка защитить титул в Санкт-Петербурге. Тем круче итог — Медведев выбрался из ямы, не сдался под давлением негативных эмоций и стал сильнее.

— Турниры, в которых я играл до парижского «Мастерса» были неплохими, — вспомнил Медведев на пресс-конференции в Лондоне. — Я показывал хороший теннис, но проиграл Опелке в Санкт-Петербурге. То же самое случилось в Вене, где я уступил Кевину Андерсону, неудобному сопернику, который также попался мне и в «Берси». В Париже я просто сражался на корте. Я также сражался в Вене и Санкт-Петербурге. Я знал, что мой уровень может вернуться, но, возможно, это случится не в этом году. Но все изменилось в Париже. Мои результаты улучшились. Да, что уж говорить, они стали потрясающими. Когда вы набираете такую форму, возникает вопрос, как ее поддержать. Думаю, я знаю, как это сделать, ведь можно вспомнить прошлый год, когда у меня было шесть финалов подряд.

— Теперь у меня есть время провести хорошую предсезонную подготовку и отдохнуть, скорее всего, дома в Монако, — поделился своими планами Даниил. — Сейчас из-за ситуации с пандемией и перелетов особо нет, и во многих местах карантин, так что путешествий в отпуске не получится. Работы много, ведь мы с тренером постоянно пытаемся совершенствоваться. Работа идет, иногда она дает свои плоды, иногда нет, но во время кризиса в результатах было очень смешно читать комментарии и сообщения в «директ» соцсетей о том, что мне надо менять, как менять, и как я перестал прогрессировать. Могу пообещать, что буду тренироваться будут изо всех сил. Играть, бороться — как на этом турнире. Не всегда это просто, но, надеюсь, что буду радовать болельщиков и дальше.

Выиграл у Джоковича, но уступил Осинову

Каким бы неоднозначным ни был для Медведева минувший сезон — главную задачу на него Даниил выполнил. Россиянин закрепился в Топ-10 и сделал один шаг вперед в качестве завоеванных трофеев — на его счету теперь не просто «Мастерс», а «Мастерс Мастерсов» — итоговый чемпионат. И понятно, что следующая цель для нашей первой ракетки — это «Большой шлем», ну и, помимо прочего, было бы неплохо улучшить свою игру на грунте. В нынешнем сезоне результат Медведев на земляных кортах 0:2. Конечно, для игрока из элиты это совершенно неприемлемый итог. Но Даниил явно работает над собой. Показательным стал момент на Итоговом турнире, когда он не скакал от радости после победы, а взял в руки смартфон и стал буднично просматривать сообщения на экране. И это человек, который славится своим эмоциональным и даже буйным поведением на корте!

— Уровень моей игры в Лондоне, особенно в последних двух матчах, был просто невероятным, — считает Даниил. — Это может очень много дать мне для будущей карьеры. Победа над Тимом в финале — самая трудная в моей жизни, потому что Доминик — один из лучших теннисистов тура. Одолеть Тима в матче из трех, а не из пяти сетов — большое достижение. Вообще, победить трех лучших игроков мира на одном турнире — это многое значит. Это показывает мои возможности. Мне просто нужно проводить все больше и больше таких матчей. Ни за что не поверил, если бы мне сказали заранее, что я закончу ATP Finals без поражений. Титул дал мне отличный заряд уверенности на предстоящие турниры. Рассчитываю продолжить в том же духе.

Ну а для «СЭ» особой гордостью завершившегося сезона является участие Даниила в нашем турнире по киберфутболу «Кубок надежды», который проводился во время коронавирусных каникул в конце марта. В четвертьфинале этих соревнований лучший теннисист России играл за «Баварию» с защитником «Ростова» Михаилом Осиновым («Ливерпуль») и уступил со счетом 1:2. В последствии Медведев в другом кибертурнире одержал победу в двухматчевом противостоянии над форвардом «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой с общим счетом 6:2. Так что Надаль, Джокович и Тим — не единственные суперзвезды, ставшие жертвой Даниила в этом году.