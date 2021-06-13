Джокович обыграл русского грека Циципаса в финале «Ролан Гаррос», уступая 0-2

Великий серб стал первым в Открытой эре, у кого по два титула каждого из турниров «Большого шлема».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужч ины. Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович ( Сербия, 1) — Стефанос Циципас ( Грец ия, 5 ) — 6:7 , 2 : 6 , 6:3, 6:2, 6:4

Нашествие с Востока

Если вкратце — результат можно описать одним твитом.

ну не плачь они однажды уйдут на пенсию pic.twitter.com/p7ZBKB9tIv — Denis Gladkov (@singled_photo) June 13, 2021

Циципас был очень близок к невероятному достижению. Многочасовой полуфинал Джоковича с Надалем был его главным союзником, но его эффекта не хватило буквально на один сет. Но уже то, что грек оказался достойным соперником великому сербу и уходить с корта не пришлось после двух часов, — круто.

Принято думать, что современный спорт — продукт Запада, абсолютное большинство соревнований проходят в Европе и США, контракты у всех с западными брендами и так далее. Как один из самых богатых и престижных видов спорта, теннис вписывался в эту картину как нельзя лучше.

Но сейчас в нем уже несколько лет идет этакая восточноевропейская революция. Предводителем ее является, конечно, Новак Джокович, но год за годом появляются все новые персонажи. На «Ролан Гаррос» это лучше всего видно по женскому турниру: в последних 9 из 10 финалов были представительницы бывшего социалистического блока, иногда ими были обе (как в этом году Крейчикова и Павлюченкова или в 2017-м Остапенко и Халеп).

Подтягиваются остальные и у мужчин. Сегодня в Париже прошел «православный» сербско-греческий финал. Новак сделал теннис в своей стране новой национальной идеологией наряду с футболом и баскетболом. Циципас идет похожим путем — и сегодня в Греции заголовки сайтов СМИ уже пестрели его фотографиями.

Наверное, большинство уже запомнило, что у Циципаса русские корни. Он сын советской теннисистки Юлии Сальниковой. Но теперь об этом узнают те оставшиеся, кто этого факта не заметил.

Рывок наглого грека

Джокович начал очень мощно. Первые 14 мячей на своей подаче он в принципе не проигрывал, взяв несколько своих геймов под ноль. Сам Циципас прорывался к своим победам через брейк-пойнты, «больше — меньше» и беготню по корту. Тем не менее грек как будто был готов к сложностям на приеме и не терял самообладания. Регулярно делал эйсы и попадал в квадраты первой подачей. Понимая, что в позиционной обороне с белградцем бодаться нет смысла, Стефанос шел на обострение сам, не стеснялся идти к сетке — и это работало.

В конце сета пошло перетягивание каната из пучков нервных волокон. Джокович оказался в мяче от поражения в сете при 4:5. До этого Циципас взял свой гейм очень красивым розыгрышем у сетки и явно получил допинг (ВАДА, только не приставайте к Степе) в виде уверенности. И Новак начал ошибаться. То аут, то вторая подача — 119 км/ч.

Но серб выдержал натиск. И ушел от поражения после длиннейшего 25-ударного розыгрыша. Выстрелами под бэкхенд сопернику прямо у задней линии добил соперника — 5:5. Подключились к матчу и диаспоры. Греческую уже успел прочувствовать Даниил Медведев на Australian Open. Но и сербы были звонки и заметны.

Своим брейк-пойнтом ответил Джокович. Циципас потерял свою первую подачу, и он уже выстоять в третий раз за партию не смог. Казалось, наглядно было показано, что рановато наглому новому поколению тягаться с белградским зубром — он подавал на сет.

Но интенсивность игры (и полуфинала с Надалем) явно сказалась на более возрастном лидере. Первая подача у него просто исчезла — и грек ответил брейком.

А дальше был фантастический по красоте тай-брейк. Свой эйс и двойная ошибка Джоковича — все начиналось идеально для грека. 4:0, 5:2 — но потом Новак, возможно, исполнил удар года, изогнувшись у сетки и подставив ракетку после расстрела в упор. Мячик покатился по тросу и шмыгнул на сторону к греку. Непонятно, почему видео с ним не выложили в соцсети турнира.

Теперь уже серб из 2:5 сделал 6:5 — но тут взорвался в ответ грек. Со второй подачи он рискнул и решил завершить розыгрыш сразу после приема ударом по дальней линии — и преуспел, даже заслужил аплодисменты первой ракетки мира. Наверное, от хлопков серб потерял еще больше сил, и грек, наконец, переломил уставшего соперника — 8:6.

Джокович вернулся со дна

Первый сет длился сильно больше часа. Оба успели за него упасть, побывать на эмоциональных качелях — но вторая партия не уступила в качестве. Это совсем не был финал мастодонта и новичка. Занимающийся йогой Циципас тащил с земли все, как годовалый ребенок. Джокович сразу потерял гейм и стройность на задней линии. Вторую партию можно расписывать в таких же красках, правда, по отношению к одному игроку, но 6:2 говорит лучше любых подробностей.

В соцсетях хейтеры уже начали пошучивать — а не начнет ли Джокович сейчас свои игры с медицинскими и другими тайм-аутами, в чем его не первый год обвиняют. Не обошлось без этого и сегодня. Ноле решил все-таки посетить туалет на главном корте — и третий сет действительно пошел по другому сценарию.

Tsitsipas takes a medical break after 3rd set. No complains. Djokovic takes a rest room break after 2nd set and his haters go crazy. Grow up guys ??? — Vinod Chelladurai (@vintechie) June 13, 2021

Циципас в ответ взял медицинский тайм-аут после проигранного третьего сета 3:6, но ему как раз это не помогло. Новак стал разнообразнее и хитрее, хотя, казалось, все уже кончено. А Циципас кроме вызова врачей, судя по всему, ничего не придумать не смог.

Джокович догоняет Федерера и Надаля

В таком красивом финале все должно было дойти до пятого сета. Но к тому моменту грек был выжат эмоционально и физически. Даже надвигающаяся на корт тень ему не помогла. Да, и в этом сете были камбэки, грек отыгрывал по два брейк-пойнта, красивейшим образом отыграл чемпионшипбол, поднимал публику — но одновременно ругался, стоял руки в боки и злоупотреблял укороченными.

34-летнему Джоковичу хватило сил выбить соперника из колеи на несколько розыгрышей. 6:4 — и после победы над королем грунта Надалем он заслуженно берет очередной титул и подбирается вплотную по их количеству к Рафе и Федереру. У них по 20, у серба — 19. После «Уимблдона» хоть специальную суперсерию на троих проводи.

?? Djokovic Jubilation ??@DjokerNole lands Grand Slam title No.19 and his second in Paris, defeating Tsitsipas 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/lsG64N0s9q — Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021

У Циципаса сегодня стать миллионером дня не получилось — ему достанется 750 тысяч вместо 1,4 млн евро. Кажется, у 22-летнего парня большое будущее — но это может остаться расхожей фразой-клише. С другой стороны, к «Ролан Гаррос» история про «игра забывается, результат остается» не подходит. Сам Ролан Гаррос, французский авиатор, в честь которого назван турнир, одержал в воздухе за Первую мировую войну лишь 4 победы. Его гробовщик немец Херман Хабих — 7 и через 20 лет служил в люфтваффе. Но про него никто не помнит.

С пиаром у Циципаса все хорошо, а если он будет выигрывать турниры «Большого шлема» — эта информация точно не затеряется. Осталось дело за малым — доводить победные матчи до конца.