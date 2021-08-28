«Все твои деньги не заставят меня замолчать». Зверев и его бывшая девушка обрушили друг на друга новый поток обвинений

Олимпийский чемпион Александр Зверев подал в суд на скандальную фотомодель Ольгу Шарыпову и на издание, в котором она опубликовала новую порцию обвинений в семейном насилии.

Пару лет назад олимпийский чемпион Александр Зверев встречался с фотомоделью Ольгой Шарыповой. После их расставания девушка обвинила русского немца в рукоприкладстве и приложила скриншоты переписок с фотографиями избиений. Ольга рассказывала, что теннисист якобы колотил свою подругу головой о стену и душил подушкой, а также выгонял без вещей из гостиницы. Раньше девушка не хотела обращаться в полицию, потому что любила Зверева и не хотела создавать для него проблем. По словам Ольги, после одного из конфликтов она даже пыталась покончить с собой, но потом передумала.

У Зверева после разрыва с Шарыповой был еще один громкий роман, после которого родился ребенок, но с его матерью Александр тоже расстался. Ольга, судя по всему, продолжает переживать расставание с теннисистом, но в суд в связи с фактами насилия не обращается. Дальше взаимной перепалки в СМИ дело не двигается. По крайней мере, о полицейском расследовании в отношении Зверева ничего не известно — он по-прежнему свободно передвигается по миру. Но рассказы об абьюзе сильно бьют по репутации Саши — отголоски обвинений звучали даже на победной Олимпиаде в Токио. Но если у Ольги есть неопровержимые доказательства насилия и история уже давно известна всему миру, почему не возникает никаких юридических последствий? Может быть, сейчас, после нового витка саги и диалога Зверева и Шарыповой в СМИ и соцсетях, что-то изменится.

Ты мусор и нам не нужна

После года молчания Ольга дорассказала историю с издевательствами со стороны своего бывшего возлюбленного в интервью изданию slate.com. Интересно, что продолжение интервью вышло в свет только спустя девять месяцев после того, как разговор состоялся, — аккурат перед стартом US Open, когда Зверев снова оказался в центре внимания американских СМИ.

— Он начал меня бить. Но в этот раз я поняла, что не могу быть мешком для битья, — рассказала Шарыпова известному теннисному журналисту Бену Ротенбергу. — Я просто пыталась обороняться. Я и так была голая. Я женщина, у меня не очень много сил. И после душа он даже не дал мне одеться. Он начал говорить мне: «Надеюсь, ты умрешь. Ты должна была вчера умереть, но не в моем номере».

Судя по комментариям Ольги, тогда она сумела отбиться и заперлась в ванной, а Зверев позвонил своему отцу и ушел. Тот сказал, что девушка должна съехать из номера до вечера. «Я плакала и смеялась. А его отец говорит: «Ты мусор. Ты нам не нужна», — говорит Шарыпова.

Все это якобы происходило во время турнира в Шанхае в 2019 году. Матч 1/8 финала против Андрея Рублева Александр действительно играл с царапинами на шее, что Ольга и приводит в качестве доказательства насилия с его стороны — дескать, таким образом она отбивалась от насильника. Сейчас, два года спустя, на пресс-конференции в Нью-Йорке Зверев ответил на обвинения Ольги и уточнил, что ему нечего стыдиться:

— Я всегда говорил, что обвинения и все, что было сказано, не соответствуют действительности. Суд это подтвердил. Мне больше нечего сказать, поскольку, как я уже говорил, суд подтвердил, что это неправда.

На этом все не закончилось — Саша написал пост в Twttter, где сообщил, что уже связался с адвокатами. Результаты уже есть — юристы добились предварительного судебного запрета на распространение публикации с обвинениями для автора и журнала. Правда, не совсем понятно, в чем смысл такого решения, — рассказы Шарыповой перепечатали все, кому было не лень. И даже если сейчас slate.com удалит интервью Ольги, это ничего не изменит.

— Я привлек к этому делу своих немецких и американских адвокатов. Они уже добились предварительного судебного запрета против источника и автора, опубликовавших ложные обвинения. Суд принял наши аргументы и постановил, что выдвинутые обвинения — клевета и ложь. Поэтому адвокаты инициировали дальнейшее разбирательство в отношении источника и автора, — такими были слова Зверева. — Я категорически и безоговорочно отрицаю насилие над Олей. Я также полностью поддерживаю разработку политики ATP по борьбе с домашним насилием.

Твой успех и деньги не смогут заткнуть меня

И Шарыпова, и slate.com уже отреагировали на рассказы Александра о суде. Так, издание сообщило, что их и правда информировали о деле против них, но журналисты стоят на своем и заявляют: материал выпущен после сбора всех доказательств. Ольга также ярко высказалась в Instаgram, подчеркнув, что никого и ничего не боится и не знает ни о каком суде:

— Я не боюсь ни тебя, ни твою семью, ни твою команду адвокатов. Которые, по всей видимости, заставили все СМИ в Германии молчать о моей статье, зато после твоего заявления выходят десятки статей о том, как ты выиграл суд о клевете. Почему я об этом суде ничего не знаю? Или у твоих адвокатов нет моего номера?

Шарыпова добавила, что никакие спортивные успехи Зверева не помогут оправдать семейное насилие с его стороны и заставить ее замолчать:

— Весь твой успех и деньги не помогут тебе заткнуть меня, и ты об этом знаешь. Я сказала правду, а ты в суде будешь пытаться выиграть враньем? Хорошая попытка запугать, но после всей нашей истории мне бояться нечего.

Если обвинения Ольги и правда справедливые, то непонятно, почему девушка не подает на Зверева в суд. Да, она рассказывает обо всем в социальных сетях и в интервью, но фактических шагов для того, чтобы привлечь насильника к ответственности, нет — по крайней мере, публике о них ничего не известно. Суд наверняка встал был на сторону жертвы, только никаких расследований по инициативе Шарыповой не проводится. Зато подсудимой может стать сама Ольга. Сейчас есть только судебный запрет против нее и издания, но это не значит, что суд уже однозначно на стороне Зверева. Так что у фотомодели еще есть шанс доказать свою версию событий. Правда, в прошлом году девушка говорила, что ее цель — не засудить Александра, а рассказать свою историю и помочь кому-нибудь в похожей ситуации.

Со стороны теннисиста вроде бы все ясно — о нем распускают порочащие слухи, но в итоге объективная экспертиза обвинений отсутствует. Так что Александру нужно действовать самому и заканчивать с этой неприятной темой. Ведь выступления Шарыповой сильно бьют по репутации Зверева перед болельщиками и спонсорами, так что он поступает правильно, добиваясь суда. Примет ли суд его сторону? Вполне вероятно, учитывая статус спортсмена и не самые очевидные доказательства абьюза.