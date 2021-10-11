Успех россиян в Индиан-Уэллсе ослабит «Кубок Кремля». Пока что в Москве ждут всех наших лидеров

На следующей неделе в столице России пройдет крупнейший теннисный турнир страны.

Накануне «ВТБ Кубка Кремля» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев и вице-президенты ФТР рассказали о формате турнира и о том, как в этом году удалось собрать элитный состав участников. Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ, сообщил, что турнир можно будет смотреть на платформе «Онлайн Корт ВТБ», известная российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о причинах досрочного завершения сезона, а тренер женской сборной страны Игорь Андреев — о финале мечты.

Неприятное соседство с «Индиан-Уэллсом»

— Наш турнир можно назвать элитным из-за состава и мужской, и женской сеток. Игроки мирового класса соскучились и рвутся играть, — отметил Шамиль Тарпищев. — Главная проблема и забота — это заполняемость трибун. На сегодня соревнования смогут посещать 30 процентов зрителей от общей вместимости — это требование РПН. Хочется, чтобы как можно больше людей посмотрело турнир. Тем более что у нас подписаны договоры со всеми нашими ведущими теннисистами. Единственная проблема, которая может возникнуть, — это если кто-то из россиян попадет в финал «Индиан-Уэллса» и прилетит в Москву с опозданием.

Мы планировали растянуть соревнования в две недели, потому что «Индиан-Уэллс» не был изначально рассчитан на те даты, в которые он проводится сейчас. Понятно, что пропускать «мастерс» нецелесообразно. Кто-то борется за попадание в десятку, кто-то за первую строчку. Тот формат, который мы выбрали, — оптимальный на данный момент. Расписание формируем не мы, а судейская бригада и ATP.

— Трудно было оставить в сетке всю русскую четверку теннисистов, когда стали известны конечные даты «Индиан-Уэллса»?

— Мы возродили контрактную систему. После прихода попечительского совета ФТР подписала договоры с 72 теннисистами — для участия как в «Кубке Кремля», так и в Кубке Дэвиса.

На ТВ потребовали русский финал

— В отличие от представителей многих других видов спорта, теннисисты не отказываются ни играть за сборную России, ни приезжать на «Кубок Кремля», — сказал Яков Шатхин, генеральный директор турнира. — К сожалению, из-за пандемии соревнования могут посещать только те зрители, у которых есть QR-код, то есть привитые и те, кто переболел ковидом в течение последнего полугода. В противном случае соревнования прекратятся при любой проверке.

Мне очень хотелось, чтобы турнир показали по телевидению. Когда мы пошли разговаривать с «Матч ТВ» по поводу трансляции, нас попросили привезти в Москву лидеров. Мы привезли. А потом мне сказали: «Вы не можете сделать так, чтобы в финале играли двое наших?» В итоге получается, что зрители, которые не смогут попасть на стадион, не смогут посмотреть все встречи по телевидению. Спорт был всегда патриотической темой. И, насколько я понимаю, ТВ, особенно спортивное, должно быть патриотическим. Не для пафоса говорю, нам должны показывать наши победы. А нам показывают матчи чемпионата Италии или как кто-то кого-то бьет по голове. Здесь обидно.

Что касается формата турнира: те люди, которые приобретут билеты во Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, смогут посетить и дворец спорта «Лужники». Те, кто приобретут билеты в наш старенький дворец, будут иметь доступ только в него.

Кузнецова отдыхает от проблем с ковидом

— «Кубок Кремля» уникален тем, что и женская часть, и мужская часть турнира проходят на одной неделе, — считает тренер женской сборной России и бывший победитель «Кубка Кремля» Игорь Андреев. — Тем более что сейчас находится в преддверии Кубка федерации. Здорово видеть здесь всех наших ведущих теннисистов и теннисисток. Мечта турнира — увидеть русский финал. Неважно, кто там будет, рад буду любым.

— К сожалению, не смогу выступать в этом году, но с удовольствием согласилась поддержать один из моих любимых турниров, — призналась победительница «мэйджоров» Светлана Кузнецова. — Посмотрела составы — очень довольна. И очень рада, что все наши российские теннисистки и теннисисты примут участие. Также приезжают очень сильные девушки из-за рубежа — Бенчич, Саккари, Мугуруса. Ну и Халеп станет звездочкой турнира. Дай бог, чтоб она приехала.

— За каким турниром будете больше следить?

— Будет зависеть от матчей. Мне интересны матчи, когда встречаются сильные соперники. Я желаю «Кубку Кремля», чтобы таких матчей было как можно больше. К сожалению, на трибунах будет не так много зрителей.

— Какие тесты сейчас должны сдавать теннисисты для того, чтобы играть?

— Зависит от того, в какую страну летишь, и от тех бумаг, которые тебе надо предоставить. Устаешь от тестов на коронавирус. Мы летели с Игорем Андреевым на Уимблдон. И у нас обоих были ковидные люди в самолете. В итоге нас закрыли в номере до тех пор, пока не выяснили, что мы безопасны.

— Что с вашим здоровьем и когда можно будет ожидать вашего возвращения в тур?

— После Уимблдона я приняла решение не участвовать ни в каких турнирах. Было физическое и моральное истощение, много травм. Пройду все обследования заново. В начале этого года я переболела коронавирусом. Это вмешалось в мой подготовительный период. В дополнение я попала в ковидный самолет, просидела две недели в номере, нас никуда не пускали. Не было возможности хорошо подготовиться, получалась травма за травмой, поэтому мы с командой приняли решение сейчас отдохнуть.