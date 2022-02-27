Российский теннисист выиграл турнир в ОАЭ и поднялся на шестую строчку мирового рейтинга.

Андрей Рублев проводит великолепный отрезок сезона. Полуфинал в Роттердаме, чемпионский дубль в Марселе, а теперь и победа в Дубае, где ему удалось обыграть пару неудобных соперников, а в финале превзойти главную сенсацию недели — чеха Иржи Веселы. В понедельник 24-летний москвич поднимется с седьмого на шестое место в рейтинге ATP. В интервью «СЭ» Рублев рассказал о своей победной серии (россиянин выиграл уже девять матчей подряд), отношении к рейтингу и поддержке трибун в ОАЭ.

Хуркач невероятно подавал. Мелькнула мысль, что шансов нет

— Мы разговаривали с вами после победы в Марселе, и вы переживали, сможете ли вообще попадать по мячу на турнире в Дубае. После длительного перелета и разницы во времени в три часа.

— Сейчас ко мне пришло осознание, что в Дубае очень сложные игровые условия. Очень непредсказуемый корт. Раньше я приезжал сюда заранее, за пять дней, и все равно первые матчи давались сложно. Сейчас я прилетел в день первой игры, и ощущения были точно такие же. Схожее мнение высказал и Даниэль Эванс, который до этого долго тренировался в ОАЭ. Так что, возможно, именно ситуация с поздним вылетом помогла мне удачно сыграть.

— Когда проводишь 12 матчей за две недели, физиотерапевт очень важен?

— Безусловно. В такие моменты рядом нужен человек, который помогал бы с растяжкой, делал массажи, необходимые процедуры для восстановления. Условно говоря, без физиотерапевта после тяжелой игры самостоятельно ты восстановишься на 10%, с ним — на 20%. И эти дополнительные 10% играют очень важную роль. Особенно в таких длинных сериях, с долгими перелетами.

— Ваш матч с Хубертом Хуркачем был достоин финала. Приятно, что наконец-то удалось прервать неудачную серию с поляком?

— Да, ведь до этого я проиграл ему два матча в одиночке и один в паре. В этот раз он подавал как-то невероятно. Еще лучше, чем в предыдущих очных матчах. У меня промелькнула мысль, что шансов нет. Решил просто бороться за каждый мяч и довести дело до тай-брейка. В итоге мне каким-то чудом удалось сделать брейк во второй партии. Где-то его зажало, где-то я отлично попал. А в решающем сете была абсолютно равная борьба, и на тай-брейке все решил один мяч.

Останусь еще на два дня в Дубае, а затем сразу отправлюсь в США

— Хотели бы, чтобы на всех турнирах было правило чемпионского тай-брейка?

— Честно, я против. На мой взгляд, было бы справедливо оставить существующий формат на турнирах «Большого шлема». Либо сделать тай-брейк при счете 12:12. То есть теннисисты сыграли еще один дополнительный сет и не смогли выявить победителя. Тогда можно провести тай-брейк. Говорю так, потому что ТБШ — это что-то особенное. Там ты можешь выиграть какой-то сверхестественный матч, который запомнится тебе на всю жизнь. В эти моменты ты понимаешь, что вся твоя работа на тренировках, вся боль, которую ты испытывал, все старания были не зря. Ты ценишь это больше. Если же все укоротить, то физически теннисистам будет легче, матчи будут проходить быстрее по времени, но по мне — менее ценно. Так что хотя бы на «Шлемах» стоит сохранить традиции. Хотя, видимо, изменения все же произойдут.

— Во втором сете финального матча с Иржи Веселы вы начали апеллировать к судье и упустили преимущество. Что там случилось?

— Виню себя за этот эпизод. Матч был полностью под моим контролем, Веселы был полностью истощенным. Было видно, что он не так двигается, не так бьет, как обычно. Мне давало это спокойствие. Плюс я быстро получил инициативу и мог закончить финал без нервов. Но я сорвался на судью, который сделал три явные ошибки. Когда он сделал третью, то я вспылил, стал с ним спорить. Из-за этого потерял контроль над собой, проиграл свою подачу, игра выровнялась. Повезло, что смог быстро прийти в себя, во многом из-за усталости Иржи, добавил и одержал победу. Но если бы он был более свежим, то эта ошибка стоила бы мне матча.

В дальнейшем надо избегать таких историй. Эмоциональные срывы во время игры могут стоить очень дорого. С топ-игроками это будет стоить матча. Великие теннисисты отличаются тем, что они умеют абстрагироваться от всего, кроме игры.

— Новак Джокович практикует для этого йогу, медитацию. Вы практикуете?

— Да, я тоже все это делаю, и это правда помогает.

— Какие у вас планы на ближайшие дни?

— Останусь еще на два дня в Дубае, а затем сразу отправлюсь в США. Там встречусь со всей своей командой и начну подготовку к Индиан-Уэллсу.

— Анастасия Павлюченкова рассказывала, что проходит реабилитацию в Дубае. Увидитесь с ней?

— Мы виделись во время турнира. Она приходила поболеть за меня, а в один из дней удалось сходить поужинать. Долго пообщаться не получилось, мне надо было возвращаться в отель и начинать готовиться к следующей игре.

— Анастасия рассказывала, что сейчас регулярно играет в гольф. Может, проведете дружеский матч?

— Нет, сейчас вообще не хочу думать о спорте. (Смеется.)

Обычно зрители болеют против меня, в лучшем случае — 50/50

— В понедельник вы обойдете Маттео Берреттини и станете шестой ракеткой мира. Вы по-прежнему не пристально следите за рейтингом?

— Если я скажу, что совсем не слежу, то слукавлю. В любом случае, когда ты поднимаешься на такую высоту, то каждая позиция важна. От этого зависит судьба моих контрактов. Но лично я решил, что не буду делать на этом акцент, а концентрироваться на своей игре. Сезон длинный. Не стоит делать ставки только на те турниры, где тебе надо защищать очки. Ты можешь быть в нереальной форме, классно подготовиться, все делать профессионально, но твой соперник выйдет на игру на сумасшедшем кураже и обыграет тебя. От этого могут опускаться руки — мол, проиграл в первом круге. Надо воспринимать сезон как длинный марафон. Рано или поздно будет хорошая неделя.

Например, в Австралии многие ждали от меня высоких результатов. Но я не справился. А сейчас — великолепные три недели. Полуфинал в Роттердаме и два титула. Мне кажется, такого никогда не было в карьере. Да, я выигрывал два турнира подряд, но тогда не чувствовал себя так уверенно.

— В чемпионской гонке вы также подниметесь в топ-5 из середины второго десятка...

— Для меня чемпионская гонка — это самое важное. Она реально отражает твою форму на сегодняшний день. Основной рейтинг не так важен — по сути, это прошлогодние результаты.

— Из-за тяжелого календаря удалось абстрагироваться от информационного фона? Или также постоянно обновляли ленту новостей?

— Новости не читал. Но у меня есть привычка заходить в инстаграм. Там в любом случае тебе попадаются посты на политические темы, ужасные кадры, негативные комментарии в мою сторону. Так что как бы я ни абстрагировался — внутри остается осадок.

— Наверное, теперь везде придется столкнуться с дополнительным давлением трибун. Готовы к этому?