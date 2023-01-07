Медведев не прошел проверку Джоковичем и спародировал его травму. Странный поступок в полуфинале

Даниил проиграл ветерану в Аделаиде и распрощался со званием первой ракетки страны.

Adelaide International 1. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 6:4

Когда осенью 2022 года мы говорили с Даниилом Медведевым в Астане, где тогда собралось много русских, он выглядел собранным, но при этом признавал, что год получился тяжелым. Было много нестабильности, игру Медведева шатало в разные стороны, как курс рубля в худшие годы. Теперь же Андрей Рублев станет первой ракеткой страны — Медведев вышел в новый год мощным, но с Джоковичем снова не хватило безошибочности.

Джокович едва не проиграл из-за травмы

В Казахстане Медведев тоже проиграл Джоковичу, и тоже в полуфинале. Тогда Даниил выиграл первый сет, во втором чуть-чуть не дотерпел на тай-брейке и, проиграв его, тут же снялся из-за повреждения мышцы ноги.

В Аделаиде была обратная история. На этот раз Джокович был вынужден взять медицинский тайм-аут (35 лет — не шутка) и только после внушительного перерыва вернулся и добил соперника.

Матч начинался ровно. Оба держали свою подачу, но розыгрыши Медведеву давались сложнее. Это сработало уже в четвертом гейме — в решающий момент Даня подсел психологически и допустил двойную ошибку при счете 30:40. Уже в следующем гейме россиянин довел до счета «ровно» — но на этот раз не выдержал длительного обмена ударами, что он обычно умеет здорово. Получив комфортное преимущество в три гейма, Новак успокоился. И довел партию до победы — 6:3.

Играл разнообразнее соперника, красиво перебрасывал после выхода к сетке — но был момент, когда матч висел на волоске. При счете 5:2 серб пожаловался на боли — видимо, потянул ногу в попытке добраться до мяча. На 10 минут матч был остановлен, но после помощи физиотерапевта Новак как ни в чем не бывало продолжил матч. Воистину, современная медицина способна творить чудеса.

Новак Джокович. Фото Reuters

Странная пародия

Именно тогда произошел очень странный момент: увидев, что соперник травмирован, Медведев почему-то стал имитировать болезненные движения ветерана и показательно прихрамывать. То ли решил так пошутить, то ли взял пример с Джоковича пародировать звезд, то ли сомневался в реальности травмы. Хотя есть подозрение, что наш теннисист снова не справился с эмоциями и таким образом выказывал свое бешенство игрой.

Ранее всегда игроки относились друг к другу максимально уважительно. Перед игрой Медведев назвал Новака «лучшим в истории игроком с точки зрения выступлений в Австралии». Всегда улыбались, пожимали руки. В общем, необъяснимая история. Надеемся, серб такой юмор понимает.

А беситься было из-за чего. Второй сет получился копией первого. Снова оба не давали друг другу даже брейк-пойнтов, пока Медведев не стал куролесить на своей подаче. Снова 30:40 после нескольких прекрасных оборонительных этюдов от опытной пятой ракетки мира — и двойная от Даниила. Джоковичу этого было достаточно. 6:4 — и финал против Себастьяна Корды.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Медведеву нужно искать свою игру

Все прошло, как и прогнозировал Даниил: «Ты знаешь, что для победы [над Джоковичем] в розыгрыше тебе нужно четыре раза послать мяч в линию — может, даже в полную силу. К тому же Новак — машина в плане психологии. Он способен отыгрывать матчболы в финалах турниров «Большого шлема». Он способен тебя победить, даже если ты подаешь на матч».

Подавать на матч, правда, не пришлось. Даниил начал год очень здорово, но пока это явно не тот Медведев из 2021 года. Он прошел катком по Карену Хачанову, отыграл почти десяток сетболов в первом круге у итальянца Сонего, но в решающих матчах нестабилен. По личным встречам с Новаком счет стал 9:4, четыре подряд победы Джоковича — он словно подобрал ключики к опасному конкуренту. Сегодня выжимал максимум — работал по заветам клише «разбивать игру на эпизоды», играл много под левую руку, использовал арсенал укороченных — и заслуженно победил.

А Медведев уступает место первой ракетке России Рублеву. И думает, что делать перед чемпионатом Австралии, до которого осталась неделя.