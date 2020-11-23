«Пойму, если Медведев откажется приехать в сборную». Даниилу готовы простить прогул в Кубке Дэвиса

Тренер сборной России Игорь Куницын — об историческом успехе Даниила Медведева на Итоговом турнире в Лондоне

Накануне в Лондоне россиянин Даниил Медведев добился невероятного успеха, выиграв в финале Итогового турнира ATP у Доминика Тима — 4:6, 7:6, 6:4. По ходу чемпионата Медведев одолел и двух легенд мужского тенниса — Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, в общей сложности пройдя на одном турнире трех лучших игроков мира. Феноменальные результаты Даниила прокомментировал тренер сборной России Игорь Куницын. В интервью:

— Сможет ли Медведев в следующем сезоне стать первой ракеткой мира?

— Нужно ли ему прибавлять в игре на грунте или лучше сосредоточиться на быстрых покрытиях?

— Почему вместо празднования победы в Лондоне Даниил уткнулся в телефон?

— Стоит ли теннисистам протестовать против обязательных прививок от коронавируса?

Сложно радоваться, когда в зале 15 зрителей

— В триумфе Медведева особенно ценно, что это не просто какой-то единичный матч, а серия побед над первой, второй и третьей ракетками мира, а плюс еще и после выигрыша турнира в Париже, — рассказал Куницын. — У Дани был небольшой спад после US Open, он неважно провел грунтовую серию турниров и начало своего любимого зального сезона. Но концовку сезона выдал просто сумасшедшую.

— Показалось, что чуть ли не ключевой фактор в успехе Медведева — отменная физподготовка. В третьем сете он выглядел гораздо свежее Тима.

— Сто процентов. Знаю, что Даня с тренером над этим много работали. И результат мы все видим. Даже после тяжелейших трехсетовых матчей Медведев был свежим. Если он удержит эти кондиции до турниров «Большого шлема», где матчи могут идти по четыре с половиной — пять часов, то он будет одним из главных претендентов на победу. По крайней мере на Australian Open и на US Open точно. А стать первой ракеткой мира без побед на турнирах «Большого шлема» почти невозможно.

— Почему Даниил вместо того, чтобы радоваться победе, отреагировал очень спокойно и взял телефон?

— Иногда, когда ты держишь предельную концентрацию на протяжении серии матчей, то после победы уже не остается никаких эмоций. Все было вложено в игру. Нет сил радоваться, прыгать, отмечать... Плюс давайте не будем забывать, что там не было зрителей. Одно дело — радоваться вместе с десятитысячной толпой, и другое — когда в зале сидят 15 человек.

Уважаю Медведева за честность перед командой

— Стоит ли Медведеву пытаться прибавить в игре на грунте, которая пока у него проседает?

— Тут есть несколько моментов. Во-первых, не надо ни в коем случае забивать себе голову рейтингом. Акцент должен быть на развитии игры, а не на рейтинге. Во-вторых, многие вещи все равно пересекаются, и элементы из грунтового тенниса могут улучшить игру в целом. Например, на грунте нужны хороший удар справа и возможность открывать корт. А в матче с Тимом, когда он играл резаными, Даниилу этот же самый элемент был необходим для победы. Или выходы к сетке и игра с лета — это очень важно в пятисетовых матчах, чтобы не разыгрывать по 20-30 ударов каждый розыгрыш. И в концовке матча с Тимом Даня тоже это показал.

— Кто будет главными соперниками Медведева в ближайшие годы — Надаль, Федерер и Джокович или все-таки представители «новой волны»?

— Прогнозировать тяжело, потому что из-за пандемии пока неясен даже календарь. Сколько будет турниров на харде и на грунте, в какие временные отрезки... Дане, например, лучше, чтобы грунт был весной, а не осенью. Мне кажется, что ближайшие год-два Надаль и Федерер уходить не собираются. Но в оптимальных кондициях Тим, рядом есть Циципас и Зверев, очень близок к топу Андрей Рублев... Думаю, в целом ситуация будет похожа на этот год. Будет острейшая конкуренция и очень интересный сезон. Дай бог только, чтобы турниров было больше, чем в этом году.

— Если Медведев в какой-то момент откажется приезжать в сборную ради личных результатов, вы его поймете?

— Все зависит от конкретной ситуации. Например, пока Кубок Дэвиса отменили, будут ли на следующий год Олимпиада, тот же Кубок Дэвиса и в каком формате — тоже большой вопрос. Я уважаю Даню за честность перед самим собой и перед командой, когда он в прошлом сезоне открыто сказал: сил не осталось и толка от меня никакого не будет, какой смысл приезжать? Будет диалог, будем вместе решать этот вопрос, когда появится какая-то конкретика.

Вряд ли без прививок не станут пускать на турниры

— Как вы относитесь к тому, что ближайший Australian Open пройдет с колоссальными ограничениями и без обязательной серии турниров накануне?

— Судя по всему, там будет перед турниром обязательный двухнедельный карантин, но с возможностью тренироваться. В принципе на акклиматизацию и адаптацию этого времени точно хватит. Но, с другой стороны, поймать игровой ритм после паузы в полтора месяца (это для тех, кто играл в Лондоне, у остальных — больше) очень сложно. Поэтому в первых кругах возможна куча сюрпризов. Но главное сейчас, чтобы Australian Open в принципе состоялся. В любом формате и как угодно.

— Что, если для участия в турнирах от игроков будут требовать сделать прививку от коронавируса? Джокович, например, против.

— Я не думаю, что все будет так однозначно. Скорее всего, наличие или отсутствие прививки будет влиять только на протокол поведения игрока. Например, если у тебя есть прививка, то ты меньше сдаешь тестов, или у тебя меньше ограничений на передвижения... Но пока все настолько в теории, что сложно предугадать. Ни одной зарегистрированной вакцины даже нет в открытом доступе.

— Чего не хватает Медведеву, чтобы стать первой ракеткой мира и выигрывать «Большие шлемы»?

Турниры «Большого шлема» играются из пятисетовых матчей, то есть тут на первое место выходят физические кондиции. Чем ты сильнее физически, тем увереннее и спокойнее чувствуешь себя в плане психологии, это второй фактор. Ну, и есть несколько технико-тактических моментов, надо которыми Даня работает, но пока не довел их до автоматизма. Думаю, на харде он сто процентов может выигрывать уже сейчас. На траве — наверное, тоже, просто жаль, что травяного сезона в этом году не было. На грунте потяжелее, но, если он будет весной, когда довольно тепло, есть шансы. Пока пятисетовик на грунте для него скорее нет, но через пару лет — кто знает?

— Вам не кажется, что Медведеву стоит более избирательно подходить к своему календарю, чтобы сохранить силы для главных турниров?

— Сейчас, когда на дворе конец ноября, а мы ничего не знаем про календарь на следующий год, смешно об этом говорить. Пока стратегия одна: если есть турнир, то его надо играть. А дальше, когда пандемия уляжется, уже надо смотреть. Думаю, турниров все равно останется не так много и проблем, что они не помещаются в календарь, не будет ни у кого, включая Медведева.