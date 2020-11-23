В начале года он играл в киберфутбол в турнире «СЭ», а сейчас стал первым среди элиты.

ATP Finals. Финал

Даниил Медведев (4) — Доминик Тим (3) -4:6, 7:6 (7:2), 6:4

Россиянин Даниил Медведев стал победителем итогового турнира серии ATP в Лондоне. Ранее Медведев выиграл все матчи группового этапа, в том числе против первой ракетки мира Новака Джоковича. В полуфинале ему противостоял Рафаэль Надаль — и матч выдался крайне непростым. Медведев был на грани вылета с турнира, но все-таки вышел в финал. В параллельной встрече играли Джокович с Тимом — и победа австрийца, казалось, принесет легкую победу в финале для Даниила. Как бы не так. Финал вышел для россиянина самым упорным из всех игр в столице Великобритании. И пусть по итогу Медведев все же победил, но по ходу матча за Даниила часто было страшно — насколько хорош был Тим.

Медведев уверенно начал

Медведев считался фаворитом этого матча. Он очень уверенно обыграл сначала Новака Джоковича, а потом и Рафаэля Надаля. Джокович с Надалем считались до старта финального турнира, пожалуй, главными претендентами на общую победу. И успех Даниила во встречах с ними говорил о хорошей форме Медведева и его настрое на турнир.

В отличие от прошлого сезона Даниил подошел к финальному турниру без сильной эмоциональной и физической усталости и с опытом выступления на соревнованиях такого уровня. Год назад он был дебютантом и это, очевидно, сказывалось на его игре. Теперь же Медведеву бояться было нечего и некого. И уж точно не Доминика Тима. Пусть Медведев и проиграл Доминику в сентябре в полуфинале US Open и в целом статистика очных встреч за Тима (1-3), но, если судить по последним играм, — большинство все же склонялись к успеху Даниила.

?? 2009 Davydenko ?

?? 2020 Medvedev ?



The first & last years of the #NittoATPFinals in London see Russian singles champions! pic.twitter.com/q7EbGxjqhY — ATP Tour (@atptour) November 22, 2020

Начало матча подтверждало статус Медведева как фаворита встречи. Даниил уверенно выиграл первый сет, потом второй. Тим отыгрывался, но общая динамика была очевидна. Перелом в игре произошел, пожалуй, ближе к пятому гейму. Тогда Медведев допустил пару досадных ошибок, а также дважды ошибся на подаче. На Даниила образца турнира в это было точно не похоже. Тот же матч с Джоковичем он выиграл за счет холоднокровия и отсутствия собственных невынужденных ошибок.

Тим же заставил Медведева не только ошибаться, но и нервничать. В итоге Даниил уступил ему сначала гейм, попутно возмещая свою злость на ракетке. А потом и вовсе весь первый сет. В концовке финального гейма Даниил предпринял попытку отыграться, но было уже объективно поздно.

Сложнейший второй гейм и морально-волевые

В начале второго сета Медведев собрался. Очевидно, что он переработал свою тактику и обсудил с тренерами подход против Тима. Даниил стал больше работать по корту, двигаться, выходить к сетке. На время Доминика действия Медведева действительно озадачили, но он быстро пришел в себя и выровнял игру. В целом во втором сете сложно сказать, кто был лучше и активнее. Инициатива переходила от Медведева к Тиму и обратно. Что сказывалось и на результатах. Гейм за Медведевым, гейм за Тимом, гейм за Медведевым. У Даниила был шанс оторваться, но в решающий момент Медведев не смог использовать сетбол.

В результате вперед вышел Тим и едва не оформил победу в матче. Но здесь Медведева спасли ошибки Доминика — в критический момент Тима подвели форхенды. Одна за другой попытка удара вперед от австрийца заканчивались успехом Медведева. Помогала Даниилу и отличная физическая форма. Уже в который раз на турнире намечалась тенденция — стоило розыгрышу мяча затянуться, как у Медведева открывается второе дыхание. Практически все длинные розыгрыши брал россиянин. Доминик делал ставку на подачи, и они у него действительно шли. В отличие от Медведева — много ошибок и неточных подач.

Завершился второй сет тай-брейком. И здесь уже Даниил продемонстрировал характер — в критический момент он выдал серию из девяти выигранных геймов при одном проигранном.

Тима подвели ошибки и нервы — Медведев оказался крепче

Матч ушел в третий сет. Пожалуй, это был справедливый исход. Победы в два сета не заслужили ни Тим, ни Медведев, ни телезрители, которые хотели видеть финал с драматичной развязкой. Первый гейм был равным, разве что Медведев был более активным. Но реализация эйса в решающий момент принесла очко Тиму. А вот зато второй гейм прошел под мощным натиском Даниила — и уже 1:1.

Дальше Медведев продолжил доминировать и выдал серию из нескольких классных попаданий. 0:40 и тройной брейк-пойнт у Даниила! Но в этом матче брейк-пойнты Медведев не брал вообще. Видимо, сказывалась психология — у россиянина наотрез не шел розыгрыш, когда на кону был гейм.

Dominic Thiem is not done yet ?



Medvedev to serve for the match at *5-4. #NittoATPFinals pic.twitter.com/KZUKXyT9Cw — ATP Tour (@atptour) November 22, 2020

В третьем сете печальная тенденция продолжилась. Доминик отыграл три брейк-пойнта и вышел вперед в тяжелейшей ситуации. После такого нокдауна Медведеву нужно было как можно быстрее прийти в себя. Он решил действовать немного острее, ближе к сетке и давить на Тима. Тактика сработала — чистый гейм за Медведевым всего за 69 секунд.

Одним из решающих стал следующий гейм, когда Тим вроде бы сначала вышел вперед, но столкнулся с мощным сопротивлением от Медведева. Розыгрыши затягивались, как и сам гейм. Несколько брейк-пойнтов сгорело у Тима, несколько — у Медведева, но победа все-таки осталась за Даниилом.

Под конец матча к Медведеву вернулась подача. Это смутило австрийца и позволило Даниилу немного сбавить темп игры, при этом сохраняя перевес в счете. Но главное — Медведев стал действовать гораздо спокойнее и рассудительнее, а вот Тим, наоборот, пустился в эмоции и стал дико нервничать. От него уходила уже практически готовая победа — и в панике Доминик принимал неверные решения.

На эмоциях австриец еще вырвал один гейм, постоянно поглядывая на своего тренера в поисках подсказок. Но и команда Тима не знала, как противодействовать набравшему ход Медведеву. В решающей фазе игры Даниил оказался просто морально крепче своего соперника и смог сдержаться от порыва эмоций.

Холодный расчет в итоге принес победу россиянину — 6:4, 2-1 и самый важный на сегодня титул в карьере Медведева. Даниил красиво завершил этот сезон, выиграв абсолютно все матчи итогового турнира, при этом поочередно разделавшись с каждым из топ-3 мировой элиты большого тенниса.

THE LAST KING OF LONDON ? @DaniilMedwed defeats Thiem 4-6 7-6 6-4 to become the 2020 #NittoATPFinals CHAMPION! pic.twitter.com/0o6AgKaQPu — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020

Он становится всего лишь вторым россиянином после Николая Давыденко, кому покорился этот титул. И для Медведева это только начало. В следующем сезоне Даниил наверняка будет смотреть в сторону турниров серии «Большого шлема». И есть ощущение, что у него все получится.