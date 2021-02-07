Два россиянина из топ-10 принесли стране титул на командном турнире в Мельбурне и не оставили шансов своим соперникам.

ATP Cup в 2021-м по сравнению с пилотной версией турнира прошел в сжатом формате: меньше участников, стадий и матчей плюс одна площадка в Мельбурне и жесткий ковид-протокол в Австралии. Кубок остался без Швейцарии и Роджера Федерера, который не играет после Australian Open-2020, почти год назад перенес операцию на колене и теперь не полетел в Мельбурн. Испанец Рафаэль Надаль был в заявке своей сборной, но из-за проблем со спиной не вышел на корт.

В турнире бились восемь из десяти теннисистов топ-10 мирового рейтинга, и только у России сейчас есть два игрока первой десятки. Рублев (#8) и Медведев (#4) в группе D победили соперников из Аргентины и Японии, в полуфинале — Германии, а в решающем матче разобрались с Италией. На ATP Cup из-за сложных отношений ассоциации с ВАДА не действовал запрет на российский флаг — звезды могли и использовали национальную символику.

2 февраля. Россия — Аргентина — 2:1

Андрей Рублев — Гуидо Пелья — 6:1, 6:2

Даниил Медведев — Диего Шварцман — 7:5, 6:3

Аслан Карацев/Рублев — Максимо Гонсалес/Орасио Себальос — 4:6, 6:7 (4:7)

Рублев победил Пелью за час, убрав стартовое волнение и подавив соперника мощным форхэндом и атакующей игрой. После встречи аргентинец вспомнил про свой почти пятимесячный простой с двухнедельным карантином и признал превосходство россиянина. Сам Андрей заметил: «Для первого матча в сезоне и после долгой паузы я сыграл на самом деле хорошо, чем очень доволен».

В играх Медведева и Шварцмана (5-0 до этой встречи) сложно без драмы. В четвертьфинале ATP Cup-2020 россиянин поддержал образ плохого парня — сцепился с соперником в одном из переходов и бил ракеткой по судейской вышке, вместе с тем заставлял восхищаться капитана Марата Сафина и всю публику после невероятных контратак. На этот раз Даниил снова не обошелся без нервов, как-то бросил ракетку к командной ложе после двойной ошибки, но оставил за собой часовой первый сет, а затем не без перепадов в игре и настроении забрал второй и одержал восьмую подряд победу над соперником из топ-10.

«Очень доволен победой команды, потому что это не индивидуальные соревнования. Есть несколько вещей, в чем нужно прибавлять, но это первый матч после двух месяцев без турниров, чего не заменить тренировками. Думаю, ключевое в наших матчах с Диего то, что я подаю чуть лучше и за счет этого получаю шансы», — сказал Медведев, вместе с Рублевым подтвердивший статус фаворита турнира.

3 февраля. Россия — Япония — 2:1

Андрей Рублев — Йошихито Нишиока — 6:1, 6:3

Даниил Медведев — Кеи Нишикори — 6:2, 6:4

Евгений Донской/Аслан Казарцев — Бен Маклахан/Нишиока — 6:2, 10:12, 3:6

Рублев снес Нишиоку в первом сете за 23 минуты, во втором мог позволить себе несколько расслабиться и все равно довольно быстро довел дело до победы. «Я играл очень хорошо — и рад тому, как провожу матчи. Чувствую уверенность в ударах, в том, что добьюсь своего. Мне не хватало этого чувства, скучал по соревнованиям», — сказал Андрей.

Медведев испытал проблемы против бившегося до последнего Нишикори, но при счете 4:4 во второй партии избавил себя от совсем нервной концовки. После победы Даниил обратил внимание на то, что здорово нагрузил себя во время карантина в Австралии: каждый день было только два часа на корте, и это время он использовал по максимуму, так что перед стартом на турнире у него все болело.

Don't mess with @DaniilMedwed ?



?? #TeamRussia are one set away from the last four after Medvedev claims the opening set against Nishikori 6-2.#RUSJAP #ATPCup pic.twitter.com/3fr5JkJhiv — ATPCup (@ATPCup) February 3, 2021

Россияне второй год подряд дошли до полуфинала ATP Cup, на этот раз — с меньшим числом матчей и затраченных усилий. В 2020-м Медведев и Карен Хачанов вошли в четверку лучших и уступили будущему чемпиону — Сербии с Новаком Джоковичем. «Очень рад за команду. Полуфинал — это большой шаг. В обоих матчах не отдали ни сета, так что счастлив и надеюсь на продолжение», — сказал Медведев.

Daniil's dozen ?@DaniilMedwed makes it 12 wins on the trot and clinches a semi-final spot for Russia with a 6-2 6-4 triumph over Kei Nishikori. #ATPCup pic.twitter.com/p6oUHuVLTg — Tennis TV (@TennisTV) February 3, 2021

6 февраля. Россия — Германия — 2:1

Андрей Рублев — Ян-Леннард Штруфф — 3:6, 6:1, 6:2

Даниил Медведев — Александр Зверев — 3:6, 6:3, 7:5

Евгений Донской/Аслан Каратцев — Кевин Кравиц/Штруфф — 3:6, 6:7 (2:7)

Штруфф и Зверев вышли из группы после битвы с чемпионом-2020 Сербией: поражение в паре стало для Джоковича первым за 12 матчей ATP Cup. В полуфинале Штруфф выдал мощный старт и не дал Рублеву гнуть свою линию. Один из самых успешный теннисистов конца 2020-го уступил первый сет на турнире и сломал ракетку, а затем заиграл стабильно и агрессивно. Россиянин забрал инициативу и две партии — соперник уже ничего не мог ему противопоставить.

«В первом сете я заметно нервничал плюс соперник играл хорошо. Он атаковал, давил, а я не мог ответить. Перед вторым сетом сказал себе, что с такой игрой уступлю 3:6, 3:6. Мне удалось поднять свой уровень, действовать агрессивнее, лучше двигаться. Вот, что изменилось», — сказал Андрей.

Медведев и Зверев выдали новую яркую серию своего противостояния (перед этим матчем — 3-5 по личным встречам и две подряд победы россиянина, в том числе в Лондоне). Даниил снова не играл на уровне Итогового турнира-2020, были ошибки и нервы. Плюс русский немец здорово давил на подаче и использовал инициативу в розыгрышах.

Медведев перевернул матч в свою пользу по ходу второго сета. Соперник сначала засбоил в игре, а затем из-за болей в пояснице взял медицинский тайм-аут. Перед третьим сетом брат Саши Миша даже сказал по-русски: если он продолжит, то потом неделю не сможет ходить. Но Зверев не снялся и снова разыгрался. В концовке теннисисты устроили сумасшедший обмен удачными и неудачными действиями. Медведев допустил пару двойных ошибок на матчболле, отыграл пять брейк-пойнтов и поставил точку с пятой попытки после двух с половиной часов на корте. Победная серия россиянина дошла до личного рекорда — 13 матчей (9 — против игроков топ-10).

No matter what screen you're watching on...



This lob by @DaniilMedwed is picture perfect ? #ATPCup pic.twitter.com/I7Cx2kOxjd — Tennis TV (@TennisTV) February 6, 2021

«Тяжелые матчи: нам с Андреем обоим пришлось отыгрываться после первого сета. И это было непросто после двух дней без матчей. Очень рады, что в финале — это главное. Когда у тебя 3:6, 2:3 и брейк против Саши, во многих случаях это ведет к поражению. Но мне нужно было хвататься за свои шансы — в первую очередь для команды, страны. И я просто старался оставаться в игре, просто сделал свою работу и очень счастлив», — сказал Даниил. Он также признал, что ему многое не понравилось в его игре, образно описал безумную развязку и отдал должное Звереву и проявившему в своем матче чемпионский характер Рублеву.

7 февраля. Россия — Италия — 2:0

Андрей Рублев — Фабио Фоньини — 6:1, 6:2

Даниил Медведев — Маттео Берреттини — 6:4, 6:2

Италия победила в своем драматичном полуфинале с финалистом-2020 Испанией (Надаль так и не сыграл) почти в одно время с Россией. Рублев после самого сложного матча на турнире в финале вернулся к привычной игре — действовал мощно, агрессивно с минимумом недочетов, добился знакомых для себя 6:1 и 6:2 за час и одну минуту. Андрей давил и заставлял все больше ошибаться и заводиться Фоньини. До этой встречи опытный итальянец выиграл у него пять из шести матчей. Но они не встречались в прорывном для россиянина 2020-м, с начала которого тот одержал 45 побед.

«Я играл хорошо всю неделю, с первого матча. Выходил на корт с мыслью, что должен сражаться за каждый мяч. До этого проиграл Фабио пять из шести матчей, это было очень больно. Вне зависимости от счета, он всегда знает, как зацепиться за шанс и вернуться. Так что старался не обращать внимания на счет. И доволен тем, как сыграл. Стараюсь работать на полную каждый день, понемногу прибавлять. За день не добиться прогресса, нужны годы. Вот таков мой путь», — сказал Рублев.

Медведев снова провел напряженный матч, но при этом действовал намного лучше и разобрался с сопротивлением непобедимого до этой игры на турнире Берреттини. Россиянин превзошел итальянца в надежности, умении закрыть сильные стороны соперника и поймать чужие ошибки. Первый сет Даниил выиграл на своей подаче всухую с двумя эйсами. Во втором многое стало ясно после того, как он опять сделал брейк в третьем гейме — на этот раз взял под ноль чужую подачу.

Рублев и Медведев выиграли все одиночные встречи на турнире, забрали титул и оставили без ответа вопрос о реальной силе российской пары. Даниил вроде как не пошутил: Карацев остался секретным оружием, которому не было необходимости показывать себя, а до и после этого искренне поблагодарил всю команду, порадовался игре вместе с Рублевым, работе с капитаном Донским и разделил кубок с партнерами.

Медведев продлил серию побед до 14 матчей и в 10-й раз подряд обыграл теннисиста топ-10. Даниил назвал этот факт большим достижением, которое дает ему заряд уверенности и позволяет даже в случае неудач оставаться на уровне. Вдобавок он изменил своей традиции не праздновать: послал мяч в командную ложу и подарил публике «Род Лейвер Арены» жест в стиле футболиста «Баварии» Марио Гомеса.

«Это ведь командный турнир. Да и не такое это уж празднование. Марио Гомес так делал в «Баварии», он был тогда мои любимым игроком. Порой он как бы не праздновал голы — и мне это нравилось, так что постарался скопировать. Не думаю, что вышло хорошо, но было забавно», — пояснил Медведев.

Россия впервые стала чемпионом ATP Cup. Командных побед у сборной не было с 2000-х: мужчины дважды брали Кубок Дэвиса (2002, 2006), женщины — четыре Кубка федерации (2004, 2005, 2007, 2008), Дмитрий Турсунов и Надежда Петрова завоевали Кубок Хопмана (2007).

Впереди — Australian Open. Российские мужчины не брали титулы на турнирах «Большого шлема» с 2005 года, когда Сафин стал чемпионом в Австралии (а женщины — после победы Марии Шараповой на Roland Garros в 2014-м). На пресс-конференции чемпионов ATP Cup капитан Евгений Донской заметил: Медведев и Рублев должны встретиться в четвертьфинале AO-2021.

«Я не смотрел и не хочу смотреть жеребьевку. Я еще и одного раунда не прошел, а вы мне уже этим голову забиваете?» — так Рублев пошутил о сетке и обменялся взглядами с Медведевым. Даниил сказал: «Это будет здорово. Вы не можете изменить жеребьевку. Если встреча случится, это будет прекрасно».