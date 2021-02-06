Сборная нашей страны впервые вышла в заключительную стадию турнира, где завтра сыграет с Италией за главный трофей.

ATP Cup. Полуфинал

Россия — Германия — 2:0

Андрей Рублев — Ян-Леннард Штруфф — 3:6, 6:1, 6:2

Даниил Медведев — Александр Зверев — 3:6, 6:3, 7:5



Италия — Испания — 2:0

Маттео Берретини — Роберто Баутиста Агут — 6:3, 7:5

Фабио Фоньини — Пабло Кареньо Буста — 6:2, 1:6, 6:4



Результаты парных матчей не влияют на исход поединков

Сборная России во главе с Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым во второй раз подряд стала полуфиналистом командного турнира ATP Cup. Среди возможных соперников фигурировали Сербия и Германия, причем первые вместе с Новаком Джоковичем считались фаворитами на выход в следующую стадию турнира. Но сербы в трех сетах проиграли в парном разряде немцам, так что Джокович потерпел первое поражение на ATP Cup. Действующие чемпионы турнира не смогли защитить свой титул.

Андрей Рублев на бумаге был явно сильнее Яна-Леннарда Штруффа, своего соперника по стартовому матчу в полуфинале. Ситуация у лидера сборной России Даниила Медведевой была сложнее — его шансы на победу в игре с Александром Зверевым оценивались 50 на 50. Для того, чтобы выйти в финальную стадию турнира, лучше всего было выиграть два матча в одиночном разряде — на групповом этапе российским теннисистам этого хватало, а вот пара — явно не самая сильная наша опция.

Дождь не помешал Рублеву

Рублев со Штруффом за первые 15 минут матча сыграли больше шести геймов. Каждый успел взять по три, причем розыгрышей как таковых практически не было. Все зависело от подачи соперника. Шанс на первый брейк появился у немца в середине сета при счете 3:3 — и он заработал его после первой ошибки Рублева. А затем Янн-Леннард и вовсе реализовал брейк: Андрей совершил две двойных подряд. До выигрыша партии оставалось всего два гейма.

Россиянину было важно сделать обратный брейк — а это было сложной задачей, учитывая разнообразную подачу соперника. Не получилось: Штруфф с легкостью взял следующий гейм. После и вовсе завершил начатое, со второго сет-пойнта выиграв партию. Для этого ему потребовалось полчаса.

Первый явный срыв Яна-Леннарда случился на старте второй партии — мяч улетел в не в корт, а в небо. Рублев на втором брейк-пойнте довел начатое до конца — наш теннисист наконец взял подачу соперника на старте сета. Выиграв достаточно легко следующий гейм, Андрей оформил и второй брейк, буквально сокрушив соперника и не дав взять ему ни одного очка на своей подаче.

Первый гейм во втором сете Штруффу покорился только после четырех проигранных подряд. Затем был небольшой перерыв, во время которого капитан сборной России Евгений Донской сделал подсказки и подержал Рублева морально. Возможно, благодаря этому россиянин легко взял свою подачу и впоследствии заработал сет-пойнт. Первый реализовать не удалось — и при счете 40:40 случился десятиминутный перерыв из-за дождя. Пришлось подождать закрытия крыши, и того, чтобы покрытие на корте высохло — на мокром харде играть практически невозможно. Обслуживающий персонал в срочном порядке вышел готовить корт — сушить его полотенцами и переклеивать разметку.

В итоге перерыв получился даже длиннее, чем предполагался, но это никак не повлияло на исход партии — во много Штруфф все сделал сам, совершив две двойных ошибки подряд и отдав гейм на своей подаче сопернику.

В третьем сете к Рублеву вернулась первая подача, а вот у Штруффа она продолжила разваливаться. Андрей нарастил темп в то время, как Ян-Леннард стал играть аккуратнее. Российский теннисист взял три стартовых гейма, заработав право на ошибку. Но это право не потребовалось. Обменявшись с немцем взятыми геймами, Рублев выиграл два следующих гейма и завершил то, что должен был сделать в этом матче — вывел сборную России вперед в полуфинале.

Драматичная развязка матча Медведева и Зверева

Но главный матч еще предстоял. Даниилу Медведеву важно было выиграть свой матч против Александра Зверева, чтобы досрочно выйти в финал. Но начало не задалось — три проигранных гейма подряд и несколько двойных ошибок от лидера сборной России. В отличие от предыдущей игры, эта была медленной с длинными розыгрышами — складывалось впечатление, что Медведев никак не может поймать свою игру и помогает сопернику, который и сам действовал хорошо.

Первый брейк-пойнт случился у Дани только через полчаса после начала игры. Но довести задуманное до конца не удалось — в итоге Зверев все равно взял гейм на своей подаче, который оказался, на тот момент, самым проблемным для Саши. Правда, был в этом проблеск надежды и для Медведева — стало казаться, что он наконец нащупывает свою игру в этом матче и начинает брать подачи соперника.

Перевернуть ход первой партии российский теннисист мог и при счете 5:3, но допустил ряд ошибок и проиграл сет немцу. Счет соответствовал развитию событий в начале матча — Зверев на самом деле был сильнее Медведева.

Второй сет тоже начался напряженно для Дани. Только в концовке у лидера сборной России, наконец, начала проходить первая подача, благодаря которой он и взял гейм. Правда, сразу следом Зверев сделал счет равным, а дальше уже имел шанс на брейк. Реализовать его не удалось, но гейм получился сложным для Медведева — легко взять свою подачу не получилось. Затем у россиянина снова был шанс сделать брейк — все из них были отыграны немцем. Хотя видно, что Александр начал уставать и совершать большее количество ошибок, чем в прошлой партии.

Несмотря на это, в следующем гейме Зверев легко сделал брейк — точнее, Медведев отдал свою подачу сопернику. Но следом Даня сравнял счет с помощью обратного брейка, а потом вышел вперед. У Зверева, по всей видимости, свело ноги или что-то еще — потребовался врач, так что Саша взял медицинский таймаут. После оказания помощи немец все-таки вышел на корт и продолжил игру, но удары давались ему с трудом, а ошибки еще участились.

Возможно, сказались и последствия вчерашнего дня, когда Звереву пришлось сыграть два тяжелейших матча с сербами в борьбе за полуфинал ATP Cup. В борьбе российский теннисист все-таки сделал брейк и начал подавать на сет. Несмотря на двойную ошибку, Даниил заработал двойной сетбол и эйсом закончил партию. После окончания второго сета брат Саши Миша Зверев даже сказал, что если он продолжит играть, то может получиться так, что неделю не сможет ходить. Но героический российский немец был настроен продолжать игру.

Третья партия началась с уверенного выигрыша гейма на собственной подаче, не отдав Медведеву ни одного розыгрыша. Даниил все-таки взял следующий гейм, и дальше оба соперника брали по гейму до счета 5:5. И вот практически в концовке сета российский теннисист сделал брейк, а потом подавал на выход в финал турнира.

В следующем гейме было очень волнительно — по идее свою подачу должен был брать Медведев. Но сначала было 0:30 в пользу Зверева — казалось, что Даня заволновался. Потом, правда, все-таки довел счет сначала до равного счета, а потом и до преимущества в гейме. Саша каждый раз отыгрывался (получилось уйти с двух матчболов), а потом и вовсе был в шаге от перевода игры на тайбрейк. Немец снова отыгрался, а россиянин совершил вторую двойную ошибку именно на матчболе. В самом нервном гейме матча семь раз было ровно, а у Медведева было четыре возможности закончить игру в свою пользу. И последняя попытка все-таки оказалась успешной. Российский теннисист снова подтвердил свой высочайший уровень, выиграв у седьмой ракетки мира, и продолжил серию беспроигрышных матчей — этот стал уже тринадцатым подряд.

После завершения матча интервьювер на корте даже пошутил, что Даниил знает, как создать драму. Поволноваться действительно пришлось, но в конечном итоге не пришлось дожидаться результатов третьей игры (в парном разряде) — Россия автоматически проходит в финал. Буквально в ту же секунду закончился и параллельный полуфинал — там также в тяжелейшей борьбе победа досталась сборной Италии. Заключительная игра ATP Cup состоится завтра. И у российской команды есть все шансы, чтобы впервые выиграть этот командник.