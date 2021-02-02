Плачь, Аргентина! Россия начала ATP Cup с красивой победы

В первом матче Кубка АТР россияне стараниями Медведева и Рублева одолели Аргентину со счетом 2:1.

ATP Cup. Группа D

Россия — Аргентина — 2:1

Андрей Рублев — Гуидо Пелья — 6:1, 6:2

Даниил Медведев — Диего Шварцман — 7:5, 6:3

Аслан Карацев/Рублев — Максимо Гонсалес/Орасио Себальос — 4:6, 6:7 (4:7)

По регламенту матчи Кубка АТР начинают вторые номера команд, и здесь есть важный нюанс. Если лидеры почти каждой из сборных — представители топ-10, и матчи между ними могут завершиться с любым исходом, то за их спинами не всегда такие же мощные игроки. И в этом смысле у российской команды есть заметное преимущество, ведь больше ни у кого в составе нет двух игроков первой десятки. И задача восьмой ракетки мира Андрея Рублева в матчах с соперниками ниже себя классом — создавать задел для Даниила Медведева.

Разгром за 60 минут

На фоне 44-го номера рейтинга Гуидо Пельи Рублев действительно смотрелся теннисистом из совершенно другой лиги. Борьбы не получилось, россиянин победил соперника ровно за час, отдав ему всего три гейма.

Поначалу Рублев не слишком уверенно чувствовал себя на своей подаче, и даже «подвис» в третьем гейме. Впрочем, у Андрея никуда не делись убийственный форхэнд, которым он буквально выносил соперника с корта, и уверенная атакующая игра. Это помогло вернуться в третьем гейме, сделать брейк в следующем, да и вообще было рецептом успеха в целом.

Россиянин был заметно активнее (22:9 по виннерам), тогда как Пелья слишком много ошибался. Даже когда аргентинец несколько раз вел 30:0 на подаче Рублева, воплотить это в брейки не удавалось. 6:1 в первом сете красноречиво говорили о разнице в классе. А в середине второго Андрей взял чужую подачу, затем под ноль свою, и это был уже конец. Кстати, сохранив достаточно сил в одиночке, Рублев вышел еще и на пару. Которая в этой встрече уже не имела решающего значения. Потому что Даниил Медведев свой первый матч в сезоне тоже выиграл.

Шесть из шести

На предматчевой пресс-конференции Диего Шварцман был не очень рад тому, что начнет новый год игрой против Медведева, которому уступил в последнем матче прошлого сезона на Итоговом чемпионате. Для Даниила аргентинец, что называется, «клиент» — Медведев выиграл у Шварцмана все пять предыдущих встреч.

Теперь счет их личного соперничества уже 6:0, хотя для этого Медведеву пришлось изрядно потрудиться, а его игра оставила совсем другое впечатление, нежели у Рублева. При этом очевидно, что уровень их соперников несопоставим.

Даниил начал с места в карьер, и за девять минут повел — 3:0. А вот затем начались проблемы. Шварцман, славящийся игрой на приеме, стал действовать более вязко, активно обороняться, затягивать Медведева в длинные розыгрыши. И чувствовалось, что в некоторых моментах у россиянина нет «плана Б».

В сверхзатяжном четвертом гейме Медведев не реализовал пару брейк-пойнтов, соперники четыре раза выходили на «ровно». В итоге Шварцман удержал свою подачу, а следом сделал обратный брейк. Было видно, что у Даниила не так, как он бы хотел, работает подача — первый эйс мы увидели уже при счете 3:3. И вообще оба соперника допускали многовато помарок. Видимо, сказывается еще не оптимальная форма.

Медведев тоже перестроил свою игру — перестал ходить к сетке, принимая мячи очень далеко за линией, и тоже караулил ошибки оппонента. Соперники чередовали удачные геймы с провальными — сделав еще один брейк и выйдя подавать на сет, Даниил сорвал два удара подряд, затем совершил двойную ошибку. А чуть позже не воспользовался ответной любезностью от Шварцмана, подарившего ему два сетбола. Казалось, концовка предстоит тяжелейшая, но тут дрогнул уже аргентинец, при счете 5:6 отдав «свой» гейм всухую. Первый сет продлился час — ровно столько же провели на корте Рублев и Пелья за весь матч.

Вторая партия едва не началась в том же ключе, что и первая. Но поведя с брейком, Медведев тут же собственными ошибками отдал свою подачу. И неизвестно, как бы могли развиваться события, не полети при счете 2:2 подача у россиянина. Три эйса в пятом гейме, еще три в седьмом, причем со счета 0:30. И итоговый успех.

— На старте сезона всегда нелегко, — отметил после матча Медведев. — Шварцман — хороший игрок с неудобной манерой. У меня получилось не все, надо прибавлять.

И прибавлять Даниилу надо уже к матчу с Кеи Нисикори — в среду Россия проведет второй матч группового этапа против Японии. Победа гарантирует нам место в полуфинале.

Но непросто и другим лидерам мужского тенниса — Новак Джокович во вторник провел тяжелейший матч с Денисом Шаповаловым (7:5, 7:5), Доминик Тим вообще проиграл Маттео Берреттини (2:6, 4:6). А испанцам в победной встрече с Австралией пришлось обойтись без Рафы Надаля, который из-за проблем со спиной может пропустить весь турнир.