Сборная России подтвердила статус фаворита АТР Cup, обыграв в финале командного турнира в Мельбурне итальянцев.

ATP Cup. Финал

Россия — Италия — 2:0

Андрей Рублев — Фабио Фоньини — 6:1, 6:2

Даниил Медведев — Маттео Берреттини — 6:4, 6:2

Перед финалом интересовали два вопроса, во многом взаимоисключающих. Во-первых, реально ли выиграть командный турнир за счет только побед в одиночных встречах — до этого два российских игрока топ-10, Даниил Медведев и Андрей Рублев, взяли шесть матчей из шести на кортах «Мельбурн парка». А во-вторых, какова реальная сила российской пары, которая до этого играла, по сути, только товарищеские матчи.

Узнать ответ в этот воскресный австралийский день можно было только на один из них. Ведь по регламенту финала, если одна из команд ведет 2:0 после одиночек, парная встреча не проводится.

Фирменный разгром

Как мы уже привыкли, первым из россиян на корт вышел Рублев. Определенное беспокойство перед его матчем с Фабио Фоньини вызывала статистика — из шести предыдущих встреч этих соперников итальянец выиграл пять. Впрочем, в последний раз они сходились лицом к лицу еще в 2019 году. И тогда это были совсем другой Рублев, в прошлом году совершивший прорыв в элиту, и совсем другой Фоньини, все-таки Фабио уже 33, и с годами он не молодеет.

Также можно было обратить внимание на то, что Рублев накануне провел самый сложный для себя матч на турнире, отдав первый сет немцу Яну-Леннарду Штруффу. С другой стороны, два других Андрей провел в привычном для себя ключе, не оставив сопернику шансов. Во всех трех матчах на Кубке АТР он брал один из сетов со счетом 6:1, в двух из трех фиксировался счет 6:2.

И столь же мощно Рублев выглядел в финале. Свои намерения он обозначил с самого начала — быстро выиграл первый гейм, завершив его эйсом, затем сразу же сделал брейк и взял еще одну подачу под ноль. За три гейма он отдал Фоньини всего два розыгрыша.

Такое начало предопределило ход всего матча. Рублев играл в привычной манере — пробивал навылет, охотно атаковал, обострял игру при любой возможности. Тогда как итальянец часто ошибался и вообще выглядел озадаченным. Казалось, что у него претензии ко всему — к покрытию, к ракетке, к системе Hawk eye, к самому себе.

Рублев мог повести и 4:0, но тут настал его черед ошибаться. Следом осмелевший соперник попробовал пойти вперед, но Андрей отбился и завершил первый сет в свою пользу за 25 минут. Во втором Фоньини прибавил, но сценарий встречи остался прежним. Борьба шла в основном на его подаче. И когда россиянин в третьем гейме сделал брейк, лидер итальянцев Маттео Берреттини засобирался готовиться уже к своему матчу.

Цифры красноречиво говорят сами за себя — по итогам матча у Рублева подавляющее преимущество по виннерам, 23 против 6, и невынужденным ошибкам, 10 против 22. И более чем двукратный перевес по выигранным очкам. Очередной разгром за 61 минуту — 6:1, 6:2.

Россия — чемпион

За Даниила Медведева было более тревожно. У него и на групповом этапе соперники были выше уровнем, и в полуфинале он провел тяжелейший матч против Саши Зверева, который пришлось вытаскивать из проигрышной ситуации. Да и Берреттини в Мельбурне еще тоже не проигрывал. Итальянец в группе уверенно победил Доминика Тима с Гаэлем Монфисом. А в полуфинале вместо травмированного Рафы Надаля получил Роберто Баутисту Агута, с которым провел куда более легкий матч, нежели Медведев против Зверева.

И после разведки в первых двух геймах, на корте пошла жара. Уже третий выдался очень затяжным, и в итоге Медведев сделал тяжелейший брейк. А следом вынужден был отбиваться на своей подаче, сделав две двойных ошибки. Но выстоял. В таком же ключе игра пошла и дальше. В отличие от первой встречи, розыгрыши были дольше, соперники тщательно готовили атаки, порой выжидая ошибки друг друга, разыгрывали мяч на задней линии.

Главным словом в концовке партии можно признать «надежность». Оба теннисиста держали свою подачу, и решающим в итоге стал тот самый брейк Медведева в третьем гейме. Выйдя подавать на сет, он взял гейм всухую, завершив дело двумя эйсами.

В самом начале второго россиянин имел возможность повести с брейком, но на этот раз Берреттини спасся. Впрочем, ненадолго. Уже в третьем гейме (опять в третьем), Медведев шикарно сыграл на приеме и взял чужую подачу под ноль. А следом и свою — показалось, что итальянец «поплыл». Даниил взял 13 (!) розыгрышей подряд, а Берреттини опомнился, лишь когда у соперника был тройной брейк-пойнт в пятом гейме. К чести Маттео, он почти спас ситуацию в этом отдельно взятом эпизоде. Но спасать матч в целом было уже поздно. Вдвое больше невынужденных ошибок и ни одного брейка — так Медведева не обыграть.

Даниил одержал 14-ю победу подряд и 10-ю — над игроком из топ-10, и заработал 500 очков в рейтинг. А сборная России впервые в истории выиграла Кубок АТР. Теперь Медведев и Рублев с отличным настроением начнут Australian Open, на котором им предстоит выйти на корт во вторник.