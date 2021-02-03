Наша сборная вышла в плей-офф командного турнира в Австралии, где, скорее всего, сразится за финал с сербами.

ATP Cup. Группа D

Россия — Япония — 2:0

Андрей Рублев — Йошихито Нишиока — 6:1, 6:3

Даниил Медведев — Кеи Нишикори — 6:2, 6:4

Результат парного матча не влияет на исход поединка

Сборная России во второй раз подряд стала финалистом ATP Cup — нового командного турнира, который в нынешнем сезоне открывает теннисный год. Наши лидеры — Андрей Рублев и Даниил Медведев — накануне одолели аргентинцев, а сегодня отлично сыграли против команды Японии. Этот результат гарантирует россиянам место в полуфинале, независимо от результата завтрашней встречи Япония — Аргентина. Рублев и Медведев провели довольно похожие матчи против Нисиоки и Нисикори, не отдав соперникам ни единого сета. Форма россиян после карантина пока радует, но главные испытания впереди.

Вопрос флага

Накануне в немецких СМИ появились возмущенные публикации по поводу выступления сборной России в ATP Cup под национальным флагом, несмотря на действующие санкции ВАДА. Из них мы узнали, что организаторы турнира, оказывается, обращались в Международную федерацию тенниса (ITF) за разъяснениями по этому поводу, но юристы пришли к выводу, что коммерческий командник в Австралии никак не подпадает под ограничения. Немцев подобная трактовка возмутила — они указывают на то, что в теннисе на взрослом уровне нет чемпионата мира, а значит все антироссийские санкции вообще минуют этот вид спорта, что неправильно. С другой стороны — запрет на наш флаг все-таки действует в Кубке Дэвиса и Федерации, а приплетать сюда еще и ATP Cup, к которому не имеют отношения ни ITF, ни Федерация тенниса России, — это просто какой-то абсурд.

Как бы то ни было, наши теннисисты (по крайней мере Рублев) в Мельбурне выходят на корт в красных футболках с нашитым на них флагом России. И пока защищают честь этого самого флага более чем достойно. А что до немецких публикаций, то об их уровне можно судить хотя бы по тому, что, напомнив о мельдониевой саге Марии Шараповой и давних обвинениях в адрес Светланы Кузнецовой (которые, кстати, закончились оправданием россиянки), разгневанные авторы вдруг перескочили на недавний инцидент с допингом у украинской теннисистки Даяны Ястремской. Как санкции против России связаны с делом иностранной спортсменки, осталось загадкой, как и то, почему живущие в Европе Рублев и Медведев в принципе должны отвечать за чужие ошибки, да еще и на коммерческом турнире, где они зарабатывают очки в личный рейтинг.

Разница в классе

Как бы то ни было, Андрей Рублев в качестве нашего забойщика вновь показал себя на ATP Cup во всей красе. В поединке против японцев он в первом сете буквально снес с корта Йосихито Нисиоку. 57-й номер мирового рейтинга просто не успевал за реактивным темпом рыжеволосового россиянина. Однако победа в стартовой партии получилась слишком легкой, и дальше Рублев заметно расслабился, что чуть не стоило ему инициативы. У Андрея разладилась подача, и в результате в середине сета у Нисиоки была возможность сделать брейки и поставить нашего игрока в сложное положение. К счастью, разница в классе между соперниками оказалась слишком велика. Россиянин в нужный момент добавил и окончательно решил все вопросы относительного судьбы первого очка в пользу сборной России.

Соперник Даниила Медведева — Кеи Нисикори — попал на ATP Cup в результате не самого очевидного решения организаторов. Как известно, на команднике выступают сборные, чьи лидеры имеют наиболее высокий рейтинг. Нисикори в данный момент находится в пятом десятке, однако, поскольку Кеи был травмирован практически весь прошлый сезон, у него была возможность воспользоваться такой опцией как «защищенный рейтинг». Понятно, что для ATP присутствие Японии в списке участников очень выгодно в коммерческом плане. Но средний уровень японцев в итоге оставляет желать лучшего. Нисикори в прошлом очень классный игрок, но сейчас он далек от своих лучших кондиций.

Don't mess with @DaniilMedwed ?



?? #TeamRussia are one set away from the last four after Medvedev claims the opening set against Nishikori 6-2.#RUSJAP #ATPCup pic.twitter.com/3fr5JkJhiv — ATPCup (@ATPCup) February 3, 2021

Грандиозный полуфинал

Как и Рублев, Даниил сравнительно легко выиграл первый сет. Правда, в его начале японец умудрился сделать обратный брейк, но дальнейшее превосходство Медведева не оставляло сомнений. А вот вторая партия получилась тяжелой: Нисикори сражался в ней, как лев, и дал слабину только в девятом гейме при счете 4:4. Медведев, уже начинавший нервничать, все-таки вырвал у Кея его подачу и тут же добил соперника в десятом гейме. У Даниила — 12-я победа подряд, а у России — второй полуфинал ATP Cup. Правда, в прошлом году турнир был более представительным, а Медведев и Хачанов в итоге уступил сербам во главе в Новаком Джоковичем.

В этот раз, возможно, появится шанс на реванш. Ранее выход в полуфинал оформили итальянцы, одолевшие французов со счетом 2:1 и одержавшие вторую победу на групповом этапе. Остальные участники полуфинала определятся завтра в матчах Испания — Греция и Сербия — Германия. Россиянам играть с лучшей командой в последней паре, и с высокой долей вероятности это будут Джокович с Лайовичем. Именно россияне с сербами накануне нынешнего турнира считались его фаворитами. Поэтому в полуфинале в пятницу нас, скорее всего, ждет грандиозная битва.